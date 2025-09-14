《「鬼滅之刃」無限城篇》登頂港澳動畫電影票房冠軍 累收逾9,033萬創歷史紀錄

動畫鉅製《「鬼滅之刃」無限城篇》自暑假開畫以來持續成為全城熱話。電影迎來故事關鍵的「無限城」戰役，吸引大批粉絲及觀眾入場支持，全港戲院屢現滿座與長龍購票盛況，票房勢頭強勁不減！

截至昨日（9月13日），《「鬼滅之刃」無限城篇》在港澳地區的累計票房已突破9,033萬港元，正式超越《反斗奇兵3》（約9,000萬港元），一舉登上港澳動畫電影歷史票房冠軍寶座，同時躋身香港影史最高票房第16位。這項成績改寫了《反斗奇兵3》長達十四年的紀錄，成為影史新一代動畫王者。

廣告 廣告

《「鬼滅之刃」無限城篇》登頂港澳動畫電影票房冠軍 累收逾9,033萬創歷史紀錄

強勢刷新多項票房紀錄

《「鬼滅之刃」無限城篇》自上映起，憑驚人的票房動能連續多週穩佔票房榜首，並創下多項影史與年度新紀錄：

2025年開畫日票房 No.1 —— 首日高達735萬港元

2025年開畫首週票房 No.1 —— 首週累收3,981萬港元

2025年單日最高票房 —— 8月16日（星期六）高達795萬港元

香港影史動畫開畫日票房 No.1

港澳影史動畫首週票房 No.1

香港影史日本電影累積票房 No.1

香港影史日本動畫累積票房 No.1

2025年度票房 No.1

港澳影史動畫票房 No.1

港澳影史最高票房紀錄第16位

劇情進入最終決戰：炭治郎與「柱」對決無慘

《「鬼滅之刃」無限城篇》故事講述竈門炭治郎為了讓變成鬼的妹妹禰豆子重回人類，毅然加入鬼殺隊，並與多位「柱」並肩作戰：包括無限列車篇的「炎柱」煉獄杏壽郎、遊郭篇的「音柱」宇髓天元、刀匠村篇的「霞柱」時透無一郎及「戀柱」甘露寺蜜璃，以及一眾戰友我妻善逸、嘴平伊之助。

當鬼殺隊眾人進行「柱訓練」為最終決戰作準備時，鬼舞辻無慘突然闖入產屋敷宅邸，炭治郎與「柱」們為救主公大人趕至，卻被推入神秘的「無限城」。此刻，他們正式踏入惡鬼巢穴，展開最終對決——鬼殺隊與無慘之間的宿命之戰全面揭幕！

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！