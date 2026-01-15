《七龍珠Z 卡卡洛特》銷量破千萬！網狂讚「動漫遊戲神作」玩家打出78億次龜派氣功

由萬代南夢宮 2020 年推出的《七龍珠》改編遊戲《七龍珠Z 卡卡洛特》六年來不斷收穫著許多《七龍珠》粉絲的好評，就在昨（13）天官方終於宣布，《七龍珠Z 卡卡洛特》的全球遊戲銷量正式突破千萬里程碑，而為了慶祝這件事，萬代南夢宮也同步宣布，明（15）天將替《七龍珠Z 卡卡洛特》推出新的付費 DLC「-DAIMA- 魔界の大冒険！ PART2」，並同步公開了這 6 年來的許多有趣數據，其中所有平台玩家這 6 年來竟發出了超過 78 億次龜派氣功。

(Credit:BANDAI NAMCO)

廣告 廣告

萬代南夢宮昨（13）天發布《七龍珠Z 卡卡洛特》的千萬銷量慶祝影片，確認這款自 2020 年發售，橫跨 PS4、PS5、Steam、Switch、PS5、XBOX One、XBOX Series X|S 兩個主機世代與多平台的經典漫改作品銷量突破 1000 萬，並且也同步宣布付費 DLC「-DAIMA- 魔界の大冒険！ PART2」將於明（15）天正式發售，帶來新動畫《七龍珠 DAIMA》的後續故事。

此外，萬代南夢宮也同步分享了這些年的「超悟空體驗冒險紀錄」， 六年來，全球所有扮演悟空的玩家們一共發出了 78 億次龜派氣功，打倒了 720 萬個弗力札、使用了 19 億次元氣彈，不過，也被拉帝茲擊倒了 220 萬次。而這其中，最受全球玩家喜愛的必殺技就是龜派氣功，大家也享用了 930 萬次套餐，而最被玩家們鍾情的輔助角色則是貝吉達。