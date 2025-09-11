鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
《三生三世》男星于朦朧驚傳墜樓身亡
憑內地劇集《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》而走紅的內地男星于朦朧，因為外形俊朗而贏得人氣，但今日（11日）卻驚傳在北京墜樓身亡。
據內地傳媒指，于朦朧9月10日晚間與好友聚餐，11日凌晨2點多回臥室休息，並反鎖房門。6點左右朋友散場，下樓竟發現屍體，且身上袋着朋友的兩隻名錶。警方排除刑事案件可能，但由於仍調查中，未公布具體死因。至於，於于朦朧工作室及本人未發布任何官方回應，而于朦朧昨晚9時多仍有上線微博，故引起不少揣測。
同時，今日其演員好友高泰宇在微博發文寫下：「你的笑容，永遠定格在記憶中。 」 雖然文中並未指名道姓，但網友猜測他是在悼念于朦朧。演員文苡帆也發文：「今夜，星星回去睡覺了……願天堂沒有痛苦」，但不久後便刪除；女星邢菲則說：「希望是假的，一定！」一連串的藝人發文，令人擔憂傳聞屬實。
