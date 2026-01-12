跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
《中年好聲音2》安雅希宣布離巢 ：TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方
來自河北的歌手安雅希（Maggin）參加由TVB舉辦的《中年好聲音2》後，奪得第6名並加入TVB成為旗下藝人。安雅希最近宣布離開TVB，又稱TVB對她來說仍然是一個神聖的地方。
安雅希於IG分享在TVB門口留影的照片，她說：
「萬分捨不得….尋晚應該係我於TVB最後一次食盆菜宴🥹
開心、感動、暖心、歡笑、向上、淚水￼⋯⋯
￼TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方.
彼此祝福❤️🙏
我繼續努力唱多啲好歌.
Ps:公司很錫我，￼對我很好，多謝大家關心🙏
Extremely reluctant to let go... Last night was probably the last time having a Poon Choi party at TVB 🥹
Joy, emotion, warmth, laughter, inspiration, tears...
TVB remains a sacred place to me.
Wishing each other blessings ❤️🙏
I’ll continue to work hard and sing more great songs.
Ps: The company cares deeply about me and treats me very well. Thx for all concern ❤️🙏
#安雅希
#TVB
#TMG」
網民對安雅希離巢感到驚訝，有網民問她：「點解？」亦有網民留言：「咁快😮」此外，不少網民都向她送上祝福：「All the best !」、「前程錦繡」、「祝你一切順利👏👏」、「希望雅希有更好發展👍🏻💪🏻撐妳」。
其他人也在看
李龍基未完全放低王青霞 自爆為Chris被判守行為 否認係「計算基」︰咁我真係好失敗
75歲李龍基同39歲未婚妻王青霞（Chris）嘅「爺孫戀」一度係坊間話題，但上月有有網上頻道爆料，指王青霞在家鄉早已結婚，並有一名16歲兒子Yahoo 娛樂圈 ・ 26 分鐘前
商台《光明頂》時段下周一改播陳志雲江玉歡新節目 陶傑主持22年王牌節目疑告終
早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。不過早前TVB已回應指「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請 Content Development 總經理的計劃」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
田馥甄深夜失眠 自嘲「高齡產婦」
【on.cc東網專訊】台灣金曲歌后田馥甄（Hebe）演藝事業一帆風順，舞台上縮綻放異彩的她，更不時透過社交網分享生活點滴，日前更晒出一輯暢遊南韓的美照，並分享道自己在白羊寺體驗當地師父茹素、禪修、做早課的生活，為此心情平靜並感到滿足。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
61歲倪震近況曝光！罕現身「無字頭」拍檔飯聚 太太周慧敏留言：掛住你哋
商業電台90年代經典早晨節目《無字頭七八九》、《無字頭八九十》當年極受歡迎節目，全因主持人陣容強勁，包括黃子華...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鄧兆尊自爆曾被女星投懷送抱 被男人開價千5萬包3個月：我呃你做乜啫
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。日前，鄧兆尊為YouTuber Fiona Ho擔任嘉賓拍攝美食片，並大爆娛樂圈男女關係混亂。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
大S離世快1年了…粉絲飛到台灣獻花祭拜「終於來見妳」 一段話讓網友都鼻酸
大S徐熙媛離世即將滿一年，近日一名大陸粉絲專程飛到台北，前往金寶山墓園獻花，並寫下滿懷想念的文字，意外在網路上引發熱議。他透露，這趟旅程先是搭巴士轉公車、再叫計程車，最後在好心司機的協助下，才找到大S的墓地。站在墓前，他忍不住落淚：「被你改變的那部分的我，會代替你，永遠陪伴我。」姊妹淘 ・ 1 小時前
關楓馨惡整老竇 關禮傑濕晒都唔嬲
【on.cc東網專訊】「星二代」關楓馨（Fabienne）與爸爸關禮傑一向感情深厚，活躍於社交平台的關楓馨不時都會與爸爸一起拍有趣、搞笑的短片分享到網上。昨日（10日）Fabienne在社交平台晒出一條整蠱片，片中她指由於上次整蠱片網民反應很好，紛紛要求她再拍，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
檀健次風波後首現身自認「堅強」 細16年舊愛割席：各不相干
【on.cc東網專訊】內地小生檀健次近日捲入桃色風波，被爆疑約炮網紅，再爆出曾戀細16歲女星劉一諾，昨日（10日）他經歷事件後首度公開露面，現身品牌直播，雖然全程避談私人事，但在玩遊戲食辣條時面不改容，突然衝口而出稱：「知道我有多堅強了吧」，即被網民解讀話中有話。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「最強人妻」Hailey Bieber情人節內衣廣告大晒完美身材
【on.cc東網專訊】巴巴多斯天后Rihanna最近推出自家品牌Savage x Fenty的情人節系列內衣，而她更當「人肉生招牌」親自做模拍廣告，除了Rihanna之外，加拿大天王Justin Bieber的美國索模妻子Hailey Bieber亦獲她邀請拍攝東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳凱琳再登頂成2025「最吸金KOL」 佘詩曼飆升5位排No.4
去年香港娛樂圈吸金KOL是誰？據媒體廣告分析平台分析，2025年十大品牌內容廣告銷售額最高KOL，結果令人震撼。向來被封為「最吸金KOL」的陳凱琳強勢再登頂，再度成為第一名，而近年憑《新聞女王2》人氣爆升的視后佘詩曼更是連升5級直衝第4位，吸金實力驚人。這份榜單不但揭示了香港KOL界的最新格局，更反映出娛樂圈商業價值的巨大變化。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
迪士尼音樂傳奇 Live圓滿舉行 Lea Salonga重返香港迪士尼獻唱《Reflection》
備受粉絲喜愛的「迪士尼音樂傳奇 Live」於昨晚(10日)完滿舉行，只此一晚的音樂盛會，特別邀請榮獲「迪士尼傳奇」殊榮、曾為茉莉公主及花木蘭獻聲的殿堂級歌手 Lea Salonga，Lea 以動人歌聲向迪士尼公主與女王的勇氣、夢想與精神致敬，繼2005年香港迪士尼樂園開幕典禮後，她再度登上舞台。am730 ・ 23 小時前
金球獎電影音樂喜劇類封帝 甜茶奪人生首座金球獎
（法新社比佛利山11日電） 第83屆金球獎頒獎典禮今天盛大登場，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）擊敗群雄，憑藉在「橫衝直闖」的精湛表現奪下電影音樂喜劇類最佳男主角獎。提摩西夏勒梅擊敗喬治克隆尼（George Clooney）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、伊森霍克（Ethan Hawke）、傑西普萊蒙（Jesse Plemons）和李炳憲等實力派演員，在電影音樂喜劇類稱帝。法新社 ・ 2 小時前
不是騙色是騙裝？中國《三角洲行動》女實況主線下見網友，一覺醒來角色變裸體
騰訊遊戲旗下射擊遊戲《三角洲行動》近期發生了一則讓人啼笑皆非的事件，一名暱稱「小小辣條」的中國女遊戲實況主，因與一名男網友在線下見面，沒想到遭到迷暈，但該名男網友並非為了騙色，而是盜走了這名女實況主的頂級裝備，被網友笑稱是：「真實世界的搜打撤」。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
SIERRA SEA 2A開售即沽清 皮草「西餅客」斥逾4,000萬掃六伙收租 躺平5年重出江湖：有閒錢就買一間
西沙灣新盤 SIERRA SEA 2A期昨日（10日）首輪公開發售213伙，市場氣氛熾熱，全數單位即日沽清。當中大手客組別表現搶眼，合共錄得約10組買家，每組入市約5伙至8伙不等。28Hse.com ・ 2 小時前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
特朗普倡減信用卡利息 為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技
特朗普提出信用卡利率封頂 10%，重塑美國信用卡盈利模式。本文分析高息支撐高回贈的結構、跨境薅羊毛現象，以及利率下調對中國信用卡圈子的潛在衝擊。Yahoo財經 ・ 4 小時前
【Aeon】新春床品展+除垢迎新春+家居好物過新年（即日起至16/02）
「家居好物過新年」有各款精美廚具、浴室用品同家居小物；「除垢迎新春」搜羅超齊全嘅清潔工具同用品，讓大家為農曆新年做好準備！YAHOO著數 ・ 4 小時前
Jellycat 2026早春公仔新品來襲！向日葵熊熊、厭世龜BB版、粟米、西蘭花可愛度爆燈
Jellycat 2026 早春系列療癒來襲，1 月 13 日正式上架！最新的向日葵熊熊（Bartholomew Bear Daffodil Outfit）可愛度爆燈，圓潤熊身配大朵黃色向日葵頭飾，陽光笑容暖進心坎！Yahoo Style HK ・ 7 小時前