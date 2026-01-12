《中年好聲音2》安雅希宣布離巢 ：TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方

來自河北的歌手安雅希（Maggin）參加由TVB舉辦的《中年好聲音2》後，奪得第6名並加入TVB成為旗下藝人。安雅希最近宣布離開TVB，又稱TVB對她來說仍然是一個神聖的地方。

安雅希宣布離開TVB

來自河北的歌手安雅希

安雅希於IG分享在TVB門口留影的照片，她說：

「萬分捨不得….尋晚應該係我於TVB最後一次食盆菜宴🥹

開心、感動、暖心、歡笑、向上、淚水￼⋯⋯

￼TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方.

彼此祝福❤️🙏

我繼續努力唱多啲好歌.

Ps:公司很錫我，￼對我很好，多謝大家關心🙏

Extremely reluctant to let go... Last night was probably the last time having a Poon Choi party at TVB 🥹

Joy, emotion, warmth, laughter, inspiration, tears...

TVB remains a sacred place to me.

Wishing each other blessings ❤️🙏

I’ll continue to work hard and sing more great songs.

Ps: The company cares deeply about me and treats me very well. Thx for all concern ❤️🙏

安雅希參加《中年好聲音2》後入行

網民對安雅希離巢感到驚訝，有網民問她：「點解？」亦有網民留言：「咁快😮」此外，不少網民都向她送上祝福：「All the best !」、「前程錦繡」、「祝你一切順利👏👏」、「希望雅希有更好發展👍🏻💪🏻撐妳」。