《中年好聲音2》陳俞霏曬碩士畢業證書 網民質疑淘寶貨 刪帖惹更大爭議

2023年舉行的《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏）日前在社交平台曬出「MBA工商管理碩士」畢業證書，興奮留言表示：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」

陳俞霏現年37歲，參賽後贏得知名度，但仍不忘讀書增值，不過，其畢業證書的簽發機構是「Academy Europe Open University」，有網民隨即指出該機構雖然聲稱有各種「認證」，但並非國家級官方教育部門，更揶揄機構名故弄玄虛，「名又Academy又University，一睇就知係假嘢」，有人更點出證書上的姓名排列格式跟一般學術機構簽發文件的英語文法不同，「First name同Last name都唔識分」。

廣告 廣告

另有網民秒速查證，搜陳俞霏同款畢業證書在淘寶有售，淘寶價55.2人民幣（約62港元）。

面對網民鋪天蓋地的質疑，陳俞霏刪除帖文後沒有拿出證據澄清，反而發限時動態回應指「我決定唔去自證任何嘢，因為咁係件好無聊嘅事，反正學到係我自己，刪就係費事你哋嘈亂巴閉」。

陳俞霏強硬地擺出一副「清者自清」的態度，惹來網民爭議，有網民更嘲諷指「原來係『淘咗』，唔係『得咗』」、「親，你的包裹到了」。

網民發現淘寶有同款畢業證書出售，價格為55.2人民幣。（threads截圖）

面對網民質疑，陳俞霏刪除IG帖文，並發限時動態表示「我決定唔去自證任何嘢，因為咁係件好無聊嘅事」。（IG@itchiii_1314）