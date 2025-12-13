《中年好聲音321經典大戰》 宣傳商品方式浮誇 接通訊局勸喻警告

電視台幫商品賣廣告賺取收入是必然法則，這方面TVB早已玩得出神入化，《愛回家》店舖布景裡的商品廣告、台慶食炸雞，都令人留下深刻印象，不過玩法踩界常接投訴。近日通訊局就審議了兩宗投訴個案，並裁定違反《電視廣告守則》，當中包括今年年中播出的《中年好聲音321經典大戰》。

在《中年好聲音321經典大戰》中，八位歌手輪流獻唱陳百強經典歌曲〈有了你〉，但期間各人均拿著贊助商的產品，時而深情對望，時而貼近臉龐，支嚳儀等人更誇張得嘟咀錫錫產品，而在歌曲尾聲，身為主持人的車婉婉則拿著貼有「中年好聲音4廣告招募中」的紙巾盒出現，並說：「多謝我哋嘅客戶陪伴我哋，非常感激。」就以上放映內容，TVB陳述表示有關環節旨在向節目的贊助商表達謝意，因此贊助產品及品牌名稱／商標在環節中出現符合內容所需，而整體的表達方式亦算自然及不會令人覺得突兀。

不過就這個長約四分鐘的演出，通訊局接獲3位公眾人士投訴，而經審議後，通訊局決定向無綫發出勸諭，敦促其嚴格遵守《電視廣告守則》中的相關條文。附錄更提到，歌手在以顯著的方式展示多種贊助產品（例如中成藥、藥油及健康補充劑等），期間品牌名稱和商標均清晰可見，與表演內容並不配合，亦未能自然融入節目內。整體來說，有關環節過分展示有關贊助產品。此外，就節目內容及類別而言，歌手深情地凝望及／或親吻產品的表現誇張，既顯得不自然，又令人覺得突兀並影響觀賞趣味，因此不符合「表達手法須自然及不突兀的規定」。至於女主持（即車婉婉）拿着印有標語的紙巾盒的畫面，有關鏡頭為時短暫，亦沒有提及或展示任何贊助產品，因此對招募產品贊助商的宣傳效果甚微，並不足以構成不可在節目內播放的廣告材料。

除此之外 ，TVB於年中出街的必理痛電視廣告，亦接獲1位公眾人士投訴，指聲音及字幕內容含誤導成分，而通訊局調查後亦確認有關投訴，指廣告對最暢銷聲稱未能作出充分而明確的說明，因此裁定投訴成立，並決定向無綫發出強烈勸諭。

