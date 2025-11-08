《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！

曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」

凌漢1950年代入行，早期任職邵氏電影公司的編劇，後兼職擔任演員，多於國語電影中飾演配角及閒角。1970年代後，凌漢先後加入佳藝電視、麗的電視及無綫電視成為基本藝員，其後長期於劇集中飾演街坊、看更及外省人等閒角，有時甚至一人飾演多角。

廣告 廣告

他在《大鬧廣昌隆》飾演福伯，跟林家棟多次合作，對於凌漢這一輩的資深演員常被冷待，林家棟曾說：「羅蘭姐都還好，有名有姓，你講到何璧堅、陳中堅、孫貴卿、凌漢，新同事完全不認識，理解的，但負責簽他們返來的，為何不跟新同事交帶一聲，要照顧這班前輩演員。」

凌漢離世。令人惋惜。

在《九品芝麻官白面包青天》演仵作。

陳勉良指，凌漢已離世5年。

周星馳御用小人物。

《唐伯虎》經典一幕。