《九龍城寨》後傳搶先開拍 導演親揭「陳浩南」鄭伊健客串可能

電影《九龍城寨之圍城》爆紅，全城期待開拍前傳《龍頭》及後傳《終章》，近日導演鄭保瑞亮相網上頻道，披露續作進度，大爆主角林峯今年1月已開始再接受訓練，會先開拍《終章》：「其實兩邊劇本都同時發展緊，既然阿峯訓練中，加上市場上考慮，咁應該係拍《終章》先，因為《龍頭》佢角色未出世。」

根據原著漫畫中，有《古惑仔》系列的陳浩南亮相，問到電影版會否照樣請鄭伊健演「陳浩南」一角客串，鄭保瑞就表示機會微乎其微：「伊健都唔會做，因為年紀上都唔啱，時間上（情節）應該係陳浩南啱啱出嚟，係當日90年代嘅鄭伊健，冇可能叫佢做番，佢都唔會肯，咁邊個可以代替鄭伊健呢？你冇得搞。」

而提到漫畫中會以「城寨4子」做主角，及有新角色「雷公子」，他就大賣關子：「雷公子可能會出現嘅，4子嘅命運、城寨嘅命運都會交代……4子離開城寨後又會去邊度發展呢？油麻地、旺角、尖沙咀定銅鑼灣？旺角會草根一點，尖東有夜總會夜夜笙歌，甚至有個小日本嘅世界，個故事去邊度發展都會有唔同。」雖然故事交代眾人外闖，但鄭保瑞強調招牌的「城寨景」照樣會重現，不過布置面貌絕不會與上集重複：「始終叫得《九龍城寨》，又不能沒有『城寨』出現，所以就算故事發展到清折階段，但觀眾都會睇到城寨這場景。依家揀緊咩年份嘅城寨，係開始收樓，抑或清拆中時期？上一集城寨面貌未係全面，其他位置我哋都冇用到，裏面仲有另一個世界未呈現，所以而家做緊資料搜集。站喺觀眾立場，既要睇到第一集嘅嘢，但又要more than！拍第二集係更高難度。」

鄭保瑞談《城寨》續集。

林峯已投入訓練。

故事圍繞林峯為首的城寨四子。