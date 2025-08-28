天文台：今晚7時10分發一號戒備信號
《九龍城寨》後傳搶先開拍 導演親揭「陳浩南」鄭伊健客串可能
電影《九龍城寨之圍城》爆紅，全城期待開拍前傳《龍頭》及後傳《終章》，近日導演鄭保瑞亮相網上頻道，披露續作進度，大爆主角林峯今年1月已開始再接受訓練，會先開拍《終章》：「其實兩邊劇本都同時發展緊，既然阿峯訓練中，加上市場上考慮，咁應該係拍《終章》先，因為《龍頭》佢角色未出世。」
根據原著漫畫中，有《古惑仔》系列的陳浩南亮相，問到電影版會否照樣請鄭伊健演「陳浩南」一角客串，鄭保瑞就表示機會微乎其微：「伊健都唔會做，因為年紀上都唔啱，時間上（情節）應該係陳浩南啱啱出嚟，係當日90年代嘅鄭伊健，冇可能叫佢做番，佢都唔會肯，咁邊個可以代替鄭伊健呢？你冇得搞。」
而提到漫畫中會以「城寨4子」做主角，及有新角色「雷公子」，他就大賣關子：「雷公子可能會出現嘅，4子嘅命運、城寨嘅命運都會交代……4子離開城寨後又會去邊度發展呢？油麻地、旺角、尖沙咀定銅鑼灣？旺角會草根一點，尖東有夜總會夜夜笙歌，甚至有個小日本嘅世界，個故事去邊度發展都會有唔同。」雖然故事交代眾人外闖，但鄭保瑞強調招牌的「城寨景」照樣會重現，不過布置面貌絕不會與上集重複：「始終叫得《九龍城寨》，又不能沒有『城寨』出現，所以就算故事發展到清折階段，但觀眾都會睇到城寨這場景。依家揀緊咩年份嘅城寨，係開始收樓，抑或清拆中時期？上一集城寨面貌未係全面，其他位置我哋都冇用到，裏面仲有另一個世界未呈現，所以而家做緊資料搜集。站喺觀眾立場，既要睇到第一集嘅嘢，但又要more than！拍第二集係更高難度。」
其他人也在看
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭
50歲向海嵐於1998年參選香港小姐競選，以冠軍、最上鏡小姐、環球美態大獎「四料冠軍」姿態入行動感都會大使，曾參演多部經典劇集如《楊貴妃》、《無頭東宮》；2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔任公關工作，直至2015年重返幕前，簽約內地經理人公司及參演內地電視劇，同時發展珠寶生意。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
樂易玲不再擔任邵氏兄弟授權代表及法律程序代理人 仍保留邵氏執董身份
邵氏兄弟控股日前公告，宣布出任TVB助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理嘅樂易玲，由八月二十五日（本周一）起不再擔任邵氏兄弟授權代表Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
前亞視小生段偉倫今早離世終年67歲 曾當成龍助手15年 近年淡岀幕前
曾為亞視小生的段偉倫於今天（27日）早上離世，終年67歲。有傳段偉倫因腎衰竭而病逝，其好友盧惠光回覆傳媒查詢時證實了死訊。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
何穗突然清空社交網停工神隱 驚傳與陳偉霆秘婚生B
【on.cc東網專訊】內地超模何穗與男神陳偉霆被爆戀情多年，關係一直備受關注，近日何穗社交網忽然清空，貼文全被隱藏，即時引起外界熱議，有指她近半年已無新代言，更未有出席大型時尚活動，並婉拒了知名時尚雜誌拍攝，疑似低調退圈，繼而惹起揣測，有網民估計因她與陳偉霆秘婚東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
Taylor Swift手上的8卡鑽戒很奪目！盤點2025被求婚名人鑽戒，「這位」名人準老婆的巨鑽有15卡
Taylor Swift被美式足球員男友Travis Kelce求婚成功，手上是走復古路線的8卡加18K純金鑽戒，和準新娘非常合襯。想必2025年是個求婚好年，多位國際巨星都選擇今年拉埋天窗，確定對方為想一起走下餘生的伴侶。就讓我們盤點2025被求婚的名人鑽戒，一同分享他們的幸福和喜悅吧！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
Yahoo Live｜關智斌Kenny相隔六年再開騷 演唱會前大劇透！
男神關智斌Kenny相隔六年再舉行個人演唱會，即將登上啟德體藝館演唱嘅Kenny亦大呼期待！演唱會仲有一個月就舉行，Kenny率先現身《Yahoo Live》嚟個大劇透，由舞台到歌單都精心設計，仲有咩值得留意嘅地方？ 8月28日（四），下晝2點半，Kenny聯同我哋新嘅嘉賓主持 施可瑩Lillian 就會一齊傾吓計！記住留意喇！約定你2點半見啦！ * 《Yahoo Live》結合了音樂、娛樂、八卦和娛樂圈中的大小事。無論對音樂敏感、狂熱於明星八卦，還是對娛樂圈圈中事感興趣，這個節目都能滿足大家的好奇心。 我們將為你揭開娛樂圈的神秘面紗，分享明星們的日常生活、八卦新聞和獨家內幕消息。 同時，帶您深入探索音樂界的最新動態，介紹當前最熱門的音樂人和專輯，並分享他們的背後故事。 💡 立即追蹤YAHOO HONG KONG YouTube頻道+開啟推播通知，緊貼最新YAHOO節目視頻！https://bit.ly/3a1jUCG ▶︎ 立即追蹤Yahoo娛樂圈IG，掌握最新娛樂八卦：https://bit.ly/3kjqnjD #YahooLive #Yahoo娛樂圈 #YahooHK #關智斌Kenny #施可瑩LillianYahoo LIVE HK ・ 6 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 1 天前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 5 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 7 小時前
姚焯菲自爆想退出娛樂圈 難兼顧升學陷情緒崩潰
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）即將離港赴美升讀大學，近日她亮相節目談到同時兼顧升學與事業，自爆曾一度崩潰：「我其實都有試過崩潰，我喺新西蘭讀書嘅時候覺得唱歌同讀書，兩件事一齊做好辛苦。有一段時間，我唔想返香港。」及後安慰自己：「你捱過東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前