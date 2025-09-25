專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
《仁王3》新預告公開發售日！武士忍者雙戰鬥風格 支援多人連線共鬥
PlayStation 今（25）日在東京電玩展開展前舉辦「State of Play」發表會，其中公開了《仁王3》（Nioh 3）最新預告，並確認 2026 年 2 月 6 日在 PS5、Steam 發售。
由光榮特庫摩旗下 Team Ninja 開發的《仁王3》為一款黑暗戰國動作RPG，同樣採用開放地圖模式，玩家這次可以扮演「武士」與「忍者」兩種戰鬥風格，並且可以根據敵人與場地特性、個人喜好等，即便在戰鬥中也能隨時切換。同時本作也支援線上多人遊玩功能「常世同行」，可以與多名玩家一同探索地圖。
預告請見：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
瑞典二手 Tesla 價格再次上漲，需求回升
隨著市場的波動，瑞典的二手 Tesla 價格再次上升，這標誌著消費者對該國二手電動車市場可能出現的新一波興趣。 […]TechRitual ・ 10 小時前
人類染色體融合的具體位置在重要 DNA 研究中被確認
科學家於 Stowers Institute for Medical Research 首次確定人類染色體斷裂 […]TechRitual ・ 23 小時前
聯儲局戴利：利率仍具限制性 視就業與通脹數據再調整
三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利(Mary Daly)周四表示，美國上月減息0.25個百分點後，利率水平仍屬「適度限制性」，決策者將密切留意勞動力市場是否出現進一步疲弱跡象。 戴利指出，目前正處於央行工作最困難的階段，沒有一條完全無風險的道路。她認為未來還需要再作一些調整，才能令利率在就業與通脹兩大風險之間取得平衡。不過，具體時機將取決於通脹和勞動力市場的最新數據。 戴利強調，聯儲局需在未來數次會議持續評估，而非僅限於年底前的會議。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
Tesla 新職位公告暗示即將進入新領域
Tesla 最近在其招聘網站上發佈的職位信息，顯示出其即將進入的新市場，這讓人感到有些意外。Tesla 正在積 […]TechRitual ・ 1 天前
常溫技術製造合金無需高溫爐熱
金屬加工在數世紀以來一直遵循固定的流程：加熱原材料直到發光，將其熔合在一起，然後冷卻成型。這種方法為我們帶來了 […]TechRitual ・ 20 小時前
萊德盃獎金新制惹議 歐美隊長開幕式互敬互嗆
（法新社法明德24日電） 高球界盛事萊德盃（Ryder Cup）即將開打，這項比賽本屆獎金將依新制分配，歐美隊長在開幕式上各有看法，互相推祟之外也出現不少火花。開幕式中，爭議的獎金新制不免成為話題。法新社 ・ 18 小時前
中國承諾至 2035 年減少 7-10% 的排放量 伴隨可再生能源增長
中國作為全球最大的碳排放國，近期承諾到2035年將溫室氣體排放量降低7%至10%，相較於排放峰值的水平。這一目 […]TechRitual ・ 23 小時前
iPhone Air 街頭實測 C1X 數據機 5G 網速！下載速度超 900Mbps、一技術日常使用更方便
Apple 上週推出眾 iPhone 新作當中，走輕薄機路線的 iPhone Air 除便攜表現出眾、兼用上 A19 Pro 晶片外，其又配置自家 5G 數據機新作 C1X，高效同時更省電。Mobile Magazine ・ 20 小時前
當歷史變成遊戲！創作者用Google AI影片創作，記錄一個時代的掙扎與荒誕
如今 2025 年，應該不少人都記得 2020 年初，COVID-19 開始在全球大流行，引起許多國家限制旅遊、出門等，違反亂跑就是大筆罰款，不論是上班族或是學生都受到不少衝擊，甚至有人整個國中、高中 3 年超過一半時間都是在家遠距離教學度過。而近日，有 YouTube 創作者，使用 Google 的 AI 影片工具 Veo 3，將 COVID-19 大流行期間發生的種種事件，製作成一款不存在的電玩遊戲。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
CARLYN「韓國元祖級雲朵包」香港開限定店！韓韶禧、宋智孝、金世正熱捧的聖水洞火紅手袋品牌
韓國元祖級雲朵包品牌 CARLYN 落戶香港！CARLYN「雲朵包」深得韓星熱愛，韓韶禧、少女時代秀英、孝淵、宋智孝、金世正、Red Velvet Wendy等都是捧場客，不少港人更特意飛到韓國入手品牌最經典的菱格雲朵包。品牌於10月在尖沙咀 K11 MUSEA 開設香港首間期間限定店，更備多款精美禮品限定登場，韓系時尚迷，又多間聖水洞時裝店可以在香港買到了，鎖定開店資料吧！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
Instagram 月活躍用家數達 30 億，未來或將 Reels 改為預設動態頁面
創立已 15 年的 Instagram 今日達成了新的里程碑，其月活躍用家數正式突破 30 億大關。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
Insta360 Wave AI 錄音麥克風，GPT、Gemini 總結會議，外掛鏡頭變影音一體全能
以 360 度相機聞名的 Insta360，最新推出了 Insta360 Wave AI 錄音麥克風，既能滿足專業會議的收音需要，又能進行單機錄音的用途，配合雲端 AI 助手整理和外掛 Insta360 Link 視訊相機，是款野心極大的影音一體全能機。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
PlayStation推出「無線喇叭」！黑白雙色2026年上市，PC、Mac也可用
PlayStation 今（25）日在東京電玩展開展前舉辦「State of Play」發表會，除了遊戲消息之外，官方也公布要推出 PlayStation「Pulse Elevate」無線喇叭，預計 2026 年上市。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
PS5發表會《漫威金鋼狼》壓軸公開，比蜘蛛人更血腥 2026秋季發售
PlayStation 今（25）日在東京電玩展開展前舉辦「State of Play」發表會，壓軸正式公開了《漫威金鋼狼》（Marvel’s Wolverine）遊戲預告，並確認 2026 年秋季在 PS5 平台發售。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
死亡回歸續作《SAROS》PS5實機公開，有「第二條命」發售日曝光
PlayStation 今（25）日在東京電玩展開展前舉辦「State of Play」發表會，其中公開了《SAROS》實機遊戲預告，並公開將於 2026 年 3 月 20 日在 PS5 平台發售。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
PS Plus免費遊戲｜《Alan Wake 2》領銜 10 月會員免費陣容
PS Plus 的 10 月份會免遊戲公開，10 月 7 日起可遊玩。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple 回應有多重原因
新發布的 iPhone 正式開賣以後，許多人都前往門店體驗了實機。而根據各路反饋，部分 iPhone 17 Pro、iPhone Air 背面的耐刮性似乎不是很理想。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
奇歷希：踢國密就要埋美斯堆
【Now Sports】曾效力列斯聯的前波蘭國腳奇歷希，告誡有意去美職聯發展的歐洲球員，只要美斯一日仍在國際邁阿密，都千萬不要選擇去那裡。離開列斯聯後，奇歷希（Mateusz Klich）在美職聯打滾了兩年，先後效力過華盛頓聯隊和阿特蘭大聯，目前則回到波蘭踢克拉科夫。他將自己一些美職聯的經驗之談，在Foot Truck上發表：「只要美斯還在邁阿密，我就不推薦......那裡是災難。其他人都在離開，包括教練和物理治療師等，從組織上來看，情況很糟。」國際邁阿密被看成是「美斯朋友隊」，不無道理，主帥馬斯查蘭奴是他的前隊友及阿根廷同胞，而蘇亞雷斯、艾巴及巴斯基斯都是美斯在巴塞隆拿並肩作戰的隊友，而今夏從馬德里體育會加盟的迪保羅，也是他的國家隊隊友。奇歷希補充：「美斯的父親基本上在管理著這間球會，每個人都說西班牙語，沒有他們的同意，你甚麼都做不了......如果有球員想去美職聯，我會推薦紐約。紅牛擁有更好的主場，而紐約城也不錯。」now.com 體育 ・ 1 天前
南韓：情報機構估計北韓擁有2公噸高濃縮鈾
（法新社首爾25日電） 南韓統一部長今天表示，據信北韓擁有高達2公噸的高濃縮鈾。但南韓統一部長罕見公開證實：「情報機構估計平壤的高濃縮鈾庫存（純度超過90%）多達2000公斤。」法新社 ・ 18 小時前
PlayStation發表會懶人包！必看8款遊戲《漫威金鋼狼》成焦點
SIE 今（25）日在東京電玩展開始前舉辦 State of Play 發表會，約 30 多分鐘的影片中公布了本家遊戲、第三方大作、獨立遊戲等消息，最後則是《漫威金鋼狼》壓軸登場。編輯精選 8 款你該注意的遊戲，其中不少都透露了發售日期，先把時間記下來加入願望清單吧！Yahoo Tech HK ・ 20 小時前