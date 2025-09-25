《仁王3》新預告公開發售日！武士忍者雙戰鬥風格 支援多人連線共鬥

【Now Sports】曾效力列斯聯的前波蘭國腳奇歷希，告誡有意去美職聯發展的歐洲球員，只要美斯一日仍在國際邁阿密，都千萬不要選擇去那裡。離開列斯聯後，奇歷希（Mateusz Klich）在美職聯打滾了兩年，先後效力過華盛頓聯隊和阿特蘭大聯，目前則回到波蘭踢克拉科夫。他將自己一些美職聯的經驗之談，在Foot Truck上發表：「只要美斯還在邁阿密，我就不推薦......那裡是災難。其他人都在離開，包括教練和物理治療師等，從組織上來看，情況很糟。」國際邁阿密被看成是「美斯朋友隊」，不無道理，主帥馬斯查蘭奴是他的前隊友及阿根廷同胞，而蘇亞雷斯、艾巴及巴斯基斯都是美斯在巴塞隆拿並肩作戰的隊友，而今夏從馬德里體育會加盟的迪保羅，也是他的國家隊隊友。奇歷希補充：「美斯的父親基本上在管理著這間球會，每個人都說西班牙語，沒有他們的同意，你甚麼都做不了......如果有球員想去美職聯，我會推薦紐約。紅牛擁有更好的主場，而紐約城也不錯。」

