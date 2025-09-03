《偷偷記得》絮語音樂劇場｜梁祖堯念婆婆手鏈隨身 岑寧兒大學時期愛揸住車煲碟

由風車草劇團主辦《偷偷記得》絮語音樂劇場，將於2025年11月28日起假葵青劇院演藝廳舉行。早前的預售反應熱烈，門票迅速售罄，在今日（3日）舉行的記者會上，風車草劇團三大台柱：梁祖堯、湯駿業（AhDee）及邵美君，與首度參演舞台劇演出的岑寧兒（Yoyo Sham），除了分享他們的內心世界外，亦公布了今日中午12時公售詳情。

《偷偷記得》絮語音樂劇場是一個有關回憶的故事，說起偷偷記得的回憶，眾人在台上分享了埋藏在內心的回憶碎片，阿祖道：「我會諗起同一啲已經唔喺度嘅屋企人嘅相處點滴，明明係甜蜜、開心回憶，但一想起總會好懷念佢，好似已離世嘅婆婆送我嘅手鏈，我連戴住佢都唔捨得，而家只會袋住佢、紀念佢。」AhDee則道：「講起回憶，我就會諗起聖鬥士星矢，因為星矢影響咗我成個人嘅性格，覺得好多事情肯努力，燃起小宇宙，就可以改變呢個世界，就會有奇蹟發生。我而家仲有星矢嘅紅白機遊戲帶，每次見到都會諗起讀緊書，仲係傻更更，覺得乜都有可能嘅自己。」

阿君的是一段睹物思人的回憶，她說：「我妹妹移民後，曾經送我一件背心，上面有佢親手畫嘅鮮花圖案。妹妹好鍾意送我手作禮物，亦總會提醒我，要記得身邊好平凡嘅小事情、小確幸。」至於Yoyo就回想起在加拿大升學的日子，她分享道：「我喺加拿大讀大學嘅時候成日都要揸車，所以我成日都會偷偷記得好自由自在、無拘無束嘅揸車感覺。嗰陣仲會喺車裡面播CD，加上車廂係一個好私人嘅空間，我可以勁大聲唱歌，所以我好掛住揸車聽歌呢件事。」

記招過後，AhDee分享今次再做音樂劇場的原因，他說：「我哋想用好多我哋成長裡面耳熟能詳嘅廣東歌，呢啲歌曲會勾起大家某個時期自己嘅某一些回憶，我哋亦想保留歌曲對大家嘅衝擊，做音樂劇場相對可以有多啲變化。」因為劇中的音樂元素，今次再由合作無間的Mike Orange擔任音樂總監，Yoyo道：「我同Mike過去喺音樂上都有合作過，但我都好期待喺一個音樂會以外嘅環境再同佢合作，因為我好少同佢交流過喺劇場嘅經驗，但我相信佢好能夠同兩樣咁唔同嘅語言溝通。」阿君亦表示：「之前亦試過為劇情而創作新歌，過程係好好玩，我哋亦試過揀廣東歌重新編製，每次都聽到起雞皮，好多驚喜。」

演出詳情：

場次：28-30.11, 2-5.12.2025 [8pm]

29-30.11, 6.12.2025 [3pm]

地點：葵青劇院演藝廳

票價：$780, $680, $580, $480（每張門票另加手續費$65）

故事大綱：

《偷偷記得》絮語音樂劇場，講述新入職的護士（岑寧兒飾），忙碌地照顧每一位病人，不由自主地被他們生命中的故事牽引着，想去為他們盡力完成生命中未了的心願。護士長（邵美君飾）長年累月忙碌工作，已經看透生死，已經成為一個冷漠的人，不停勸告新護士，照顧病人的身體，只是一項工作。他們生命裏的遺憾，實在不能帶進自己的生命裏，結果護士長新護士，經常造成衝突。原來護士長背負着一個一生的陰影，一個自己一直逃避的陰影，更因為一個陌生人入院，潘朵拉的盒子將要揭開。這個陌生人（梁祖堯飾）遇上交通意外，被送入這間病房。他對家庭、妻子（胡麗英飾）和自己生命的意義，所有千絲萬縷，隨着這意外，所有都膠着了。新入職護士收到天使（湯駿業飾）的委託，要幫助他解開所有遺憾，但最後發現原來種種遺憾，和自己的人生有着一個神秘的關係。

生命中所有曾經發生的火花、溫度，隨着生命的流逝而漸漸冷卻。如果時間可以回頭，他們又會作出什麼的選擇？

