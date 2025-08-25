《偷偷記得》絮語音樂劇場｜梁祖堯構思全新劇本療愈觀眾難以言喻的傷痛 岑寧兒首度參演舞台劇mean爆舞台

在過去暑假風車草劇團為大家帶來了瘋狂喜劇《Di-Dar》後，全新劇目《偷偷記得》則以感性行先。編劇兼主演的阿祖介紹道：「今次定要創作一個純感性嘅故事，裏面有好多音樂，因為劇中嘅角色喺日常生活中，好難講出自己嘅感受，但最好就是用音樂去講的呢啲嘢，既然要唱歌，我哋就搵咗Yoyo，我諗呢次會係一個療癒嘅旅程，希望呢部戲俾到大家一種勇氣同埋動力，就是好好諗返嗰啲好好嘅嘢，偷偷地記住嗰啲美好嘅嘢，然後就繼續向前行，儘管唔知第時係點，或者第時會更加差還是點都好，但是喺呢一刻都有一種勇氣行落去。」

Yoyo今次首度參與舞台劇演出，就要飾演一名鐵嘴護士長，但不講不知，原來Yoyo求學時期是辯論隊成員，阿祖笑言：「我諗全香港唔係好多人知道有把鐵咀喺你內心深處，辯論隊喎！我聽到嗰陣時係Wow咗一聲！但出嚟見多幾次就發覺，係㗎，明㗎！」Yoyo首度參與舞台劇便要挑戰高難度角色，但她笑言：「讀書參加過辯論隊之後，都冇乜機會可以盡情咁mean出嚟，呢個係我好期待做嘅事。我都好多謝你哋俾我參與同埋咁信任我，我都好信任你哋，今次應該好好玩。」

在創作《偷偷記得》之前，身為監製的Ahdee與編劇阿祖曾討論，身處現今社會的我們，需要一個甚麼類型的舞台劇，然後他們想到要製作一個可以療愈的舞台劇，跟觀眾療癒一些不敢再觸及的傷痛，或者難以痊癒的傷口，而當想起一把療癒的聲音，即時便想到Yoyo，別無他選。從未演過舞台劇的Yoyo，為何又會答應演出呢？Yoyo表示：「我都鍾意睇舞台劇，中學都有上過戲劇堂，主要因為今次有音樂嘅部份，如果唔係有唱歌部份，我未必有把握挑戰，相信大家一齊可以做到一個好嘅表演。」

早前眾人已經開始埋首圍讀，Ahdee對於Yoyo的演繹也讚不絕口，道：「阿祖為Yoyo度身訂造，睇準佢嘅特質去寫個故仔，當Yoyo一開聲試讀，我哋都覺得『有啊！』，佢嗰種感覺，係大家平時好少見到佢嗰面：有喜感，鐵嘴得嚟又貼到心。」阿祖亦十分認同，說：「如果係第二個做呢，你會覺得好乞人憎，但Yoyo做呢，你唔會憎呢個人。」

為配合宣傳，阿祖、Ahdee、阿君及Yoyo日前特別拍攝宣傳海報，眾人站在花叢之中，充滿美態，Ahdee特別為大家介紹這次海報概念，說：「花叢裡面其實有個手環，會令人想像到呢個係地鐵車廂。《偷偷記得》成個故事發生喺鐵路中轉站入面，所以見到我哋設計咗一個荒廢鐵路嘅感覺。」眾人身上都穿上彷如制服的裝束，其中阿君更要穿上斗零踭，向來愛以輕鬆打扮示人的阿君，近期頻頻要穿斗零踭演出，但她表示：「斗零踭的確令我成個人線條靚好多，佢哋未必係想挑戰我嘅能耐，佢哋好錫我㗎！而家好習慣㗎喇！已經可以著住斗零踭打籃球。」

《偷偷記得》絮語音樂劇場講述忙碌的護士長，生命的到來和消逝都在匆匆忙忙的工作中間流過。她一直照顧着一個萬惡不赦的重傷病人，面對着這個和自己血型一樣昏迷病人，令人不安的念頭漸漸萌生。一對老農夫，每天翻土播種，除草施肥，就這樣過了大半生， 有一天，天使告知妻子，命運注定丈夫將會遇上意外，當場死去。生活中瑣碎而美好的事情一直都在，但卻沒有被好好記住。時間總比想像中過得快。末日，往往就在毫無預兆底下突然出現⋯⋯

演出詳情：

場次：28-30.11, 2-5.12.2025 [8pm]29-30.11, 6.12.2025 [3pm]

地點：葵青劇院演藝廳

票價：$780, $680, $580, $480（每張門票另加手續費$65）

8月25日中午12時起優先預訂

