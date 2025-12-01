《像我這樣的愛情》專訪｜廖子妤形容床上戲畫面衝擊 陳家樂接拍時患罕見眼疾 對愛情有新看法：我愛咪得囉！

兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
由陳家樂、廖子妤（Fish）主演的《像我這樣的愛情》，是愛情片，卻與別不同。故事講述天生患有腦性麻痺的女孩，遇上了為殘疾人士提供性服務的義工，前所未有的切入點，也吸引了兩位主角參演。陳家樂更表示：「我啱啱經歷身體上一個好大嘅問題，直頭有諗過唔再拍到戲……估唔到喺我最差嘅狀態，做到一個最想做嘅角色。」至於對手廖子妤，則希望引發更多對身障者性自主的討論：「我哋唔好畀個社會保守落去喇！我哋有咁多社交媒體，唔好淨係講啲廢話！」關於愛情，家樂更直指近年有全新看法：「我而家會更加勇敢，更加自私，關你鬼事咩，我愛咪得囉！我要結婚呀！」
廖子妤演腦麻病人探索性自主：唔好畀個社會保守落去喇！
《像我這樣的愛情》是一位腦麻女孩與性義工的愛情故事，當中講及重度身障者對情感與情慾的需要，廖子妤：「我冇諗過香港會拍呢個題材！嗰陣睇咗啲報道係關於台灣有手天使組織，係幫重度身障人士解決性需要嘅服務。原來重度身障者，對於自己嘅性自主同性探索都好缺乏。呢個戲係講兩個失落嘅人，例如我個角色阿妹，對身體嘅探索、情感同情慾都比別人遲。好少人會講呢個群體嘅情慾，其實佢都需要被關注，但通常都會被遺忘或者避之則吉。我哋唔好畀個社會保守落去喇！我哋有咁多社交媒體，唔好淨係講啲廢話！可以理智地表達自己嘅諗法。」
戲中廖子妤演活了腦麻女孩阿妹，姿態、說話上都落足功夫：「後來知道佢哋（導演譚惠貞）要開戲，但係要盡快回覆，因為兩三個禮拜之後就開鏡。哎，如果可以多啲時間感受就最好啦。我有同幾位身障者見面，同佢哋傾計、拍片，又問啲比較deep嘅問題。好感激佢哋幫助，無論講嘢嘅姿態定係內容，都對我建構角色有好大幫助。」
陳家樂患罕見眼疾，失眠、停工更想放棄演戲
至於飾演性義工阿健的陳家樂，原來起初被認定不適合角色：「我早半年接觸到個劇本，自己好鍾意呢種愛情故事，香港未寫過。好想演，希望同導演爭取，嗰時佢哋回覆，覺得我唔係好啱……」廖子妤：「太靚仔？」陳家樂：「但我真係好想爭取，可唔可以有試鏡嘅機會呀？」
剛好在那一刻，家樂突然患上了一個罕見病：「我啱啱經歷我身體上一個好大嘅問題，隻眼出咗事，停咗工幾個月，隻眼出晒血，又唔敢見人。食嗰隻藥會失眠，個人又好浮腫，照鏡都認唔到自己。加上另一啲電視、電影試鏡都失敗，我連行出街都有心理障礙。」偏偏他此時才有試鏡機會：「呢個時候導演話想見我，我直頭覺得算啦、想推，直頭有諗過唔再拍到戲，因為個眼裏面嘅血一路都唔退，醫生話呢個係好突然嘅病變，全香港得好少人會有，直頭想攞我個例證嚟研究。」
但陳家樂很感激監製關錦鵬，對方反而著他要把握這個狀態：「我去見導演個狀態其實好差，生理心理都好唔ready，反而呢個時候關錦鵬導演，畀咗好大嘅鼓勵我，甚至叫我要用好呢個狀態。導演可能覺得以前個形象太開心、正面，而家反而更加立體，係一個人，可以駕馭到角色。我好感動，估唔到喺我最差嘅狀態，做到一個最想做嘅角色。」
陳家樂入行最激床上戲，廖子妤因太衝擊斷片
《像我這樣的愛情》中兩位主角的性愛場面非常大膽，陳家樂背面全裸露出臀部，連他都直稱是入行以來最激一次：「我未試過咁……激嘅，我未試過露pat pat，再一塊勁細嘅布。床戲就有試過，呢個尺度係第一次。但我去到現場真係冇諗其他嘢，我對佢（Fish）好有信心，而一心只係想服務佢。」
至於在片場有第一身視覺的廖子妤，則笑指：「如果嗰樣嘢對我衝擊太大，我就係會斷片嘅人！有傳媒問我前面睇到啲乜嘢，我就諗，點解我冇印象嘅？究竟佢個下半身去咗邊呢？我冇晒記憶？」陳家樂：「我都係睇返戲先覺得，嘩！我用塊好細嘅布遮住最私密嘅位，好危險，黐唔實好容易走光，喺正佢前面。好彩係佢，一個我好信任嘅對手。」
坦言想有金像獎提名，陳家樂敢愛敢結婚拒理旁人意見
老實說像《像我這樣的愛情》的兩個角色，都是「攞獎」格局，問到兩位會想收穫金像獎嗎？兩位都非常直接，廖子妤：「想！梗係想啦！你想唔想？」陳家樂：「梗係想！」廖子妤：「梗係希望，但我哋拍呢套戲唔係為咗攞獎，咪當買張彩券囉，買馬唔一定贏馬㗎嘛。」陳家樂：「每次演出都係希望被人看見、被人認同，絕對希望有人睇到陳家樂有轉變、努力做好個角色。今次的確用咗好多方法、能量去做好阿健。得到認同係咪一定要攞獎、提名呢？我都希望享受呢個過程。簡單一句『家樂，做得好』，都已經好足夠。」
電影是個與別不同的愛情故事，問到現時兩位對愛情的看法？廖子妤指：「你要先成為自己，之後再愛人，而唔係要人填補你生命上嘅嘢。睇完套戲，我都希望做到先愛我自己。」而陳家樂更直白：「好多愛情會結束喺萌芽階段，因為太多旁人言行、目光會扼殺咗呢段愛情。我而家會更加勇敢，更加自私，關你鬼事咩，我愛咪得囉！我要結婚呀！呢個係屬於我同另一半嘅嘢，旁人就算好意定唔好意，我都唔聽。」
家樂與太太連詩雅兩年多前結婚，這段關係讓他變得更勇敢：「細個嘅時候當然比較怕事，唔敢表達自己真正想講嘅嘢，當曾經失去咗啲嘢，愛情唔係永遠跟住你，好多嘢會改變，而家愛就要勇敢講出嚟，再一齊去面對，唔需要再驚太多。兩個人嘅事，我哋兩個解決。（同太太）值得做嘅事就去做。」
採訪：何德
廖子妤
髮型：Zap Tang
化妝：Melody Chiu
服裝：Maje
陳家樂
髮型：Kenrick Siu
化妝：Khaki
服裝：Harvey Nichols HK #HNStyle @solidhomme
場地：PREMEIRE ELEMENTS
