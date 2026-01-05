《全民造星6》總決賽強尼與古天樂妙問妙答令觀眾拍爛手掌

ViuTV偶像育成節目《全民造星VI》總決賽於昨晚（1月4日）舉行，並邀得「項少龍」古天樂擔任評判，當中古天樂與主持人強尼之間的妙問妙答成為節目焦點之一。

強尼的急才大獲好評

古天樂為《全民造星VI》擔任評判

古天樂為《全民造星VI》擔任評判

強尼為《全民造星》系列節目的主持人，每屆節目都能看見其蹤影，表現亦深得觀眾愛戴。昨晚，強尼問及古天樂的身體狀況時，古天樂反問他：「你講咩？我聽唔到！」其後，強尼隨即將話題轉移到近日上映的電影《尋秦記》，並問飾演項少龍的古天樂：「項先生，基本上我都好肯定你有非常強嘅穿越能力，因為除咗你個角色之外，近排你不停做宣傳、謝票，好似一秒間喺唔同地方走嚟走去，你嘅穿越能力非常之強勁，使唔使表演一次畀我哋睇？」古天樂反問：「我想問你我穿咩呢？」強尼回應：「穿就係穿咗所有人嘅心，呢套劇、角色係貫穿咗我哋二十年由電視走到電影，貫穿咗我哋個心。」古天樂再問：「咁越咩呢？」強尼回答：「越就應該係，應該《尋秦記》好有機會超越香港電影票房所有嘅歷史紀錄。」古天樂笑言：「多謝！咁就真係穿越喇。」現場歡呼聲四起，觀眾們都拍爛手掌，相信大家都很喜歡強尼的答案。