《全民造星VI》專訪｜明志拍攝期間曾送院 Andy獲封「翻版姜濤」Dave被花姐封大熱望證明值得被喜愛

《全民造星》不知不覺已來到第6屆，今年再度以全男班作賽，同時花姐亦回歸監製之位。在剛過去的兩星期，99強初賽已經完成，迎接60強的誕生。早前5位參賽者，分別是19號Dave、34號丘藍、57號Billy Chu、81號明志，與93號Andy就於訪問中講到被花姐痛罵體驗、最難忘的一刻，及認為何謂勝出關鍵，大熱之一Dave就表示：「具備明星要有嘅條件，就係有人鍾意你。點解會受到人喜愛？要畀人睇到你點解值得鍾意。多啲支持我哋啦！我哋幾好㗎！」呼籲觀眾緊貼並支持《全民造星VI》！

19號Dave、34號丘藍、57號Billy Chu、81號明志，與93號Andy分享《全民造星VI》的經歷。

花姐回歸感受震撼，丘藍：花姐鬧人係好恐怖

問：今屆花姐回歸，Dave已被佢認為係大熱，你認為係咩原因？

Dave：我覺得開心被花姐睇到，希望繼續努力，因為我唱歌嘅，希望多啲人聽到我嘅歌聲。可能我把聲線比較獨特吸引到佢？可能我行出嚟比較有自信？所以一班參賽者入面就留意到我。

Dave很快就獲得花姐注意。

問：其他人又覺得花姐如何？你曾被佢鬧過嗎？

丘藍：花姐鬧人係好恐怖，但係私下佢都係一個好nice好care我哋嘅人。一開頭比賽我哋有啲緊張不安佢都會有安慰嘅說話：『你唔使緊張呀，專注喺個比賽度。』係咪真係平時電視睇上面咁惡呢？都係嘅！但都有關心我哋！

Billy：佢會睇到啲我哋睇唔到嘅嘢，例如我自彈自唱，佢會睇到我望邊度，又叫我唔好收埋自己，教咗我好多嘢。

明志：花姐有佢好惡嘅一面，我係被佢鬧過，但都睇到佢對每一個人都好上心，對好多人都好有愛。被佢鬧完好唔開心，但都要改囉，佢有道理嘅！

Andy：表演嘅時候佢會以一個好有經驗嘅觀眾角度，令我知道作為表演點先可以捉到觀眾嘅眼球。我比較少接觸花姐，因為我好驚！

花姐雖然可怕，但大家都在她身上學習到不少。

Andy學會合作放下固執

問：《全民造星》已嚟到第6屆，你認為呢刻參與會否算遲？

丘藍：之前我都唔敢玩《全民造星》，覺得自己好渣、唔夠膽，開頭都冇自信，但後來建立到信心，所以對我嚟講呢個參加嘅時間係啱啱好。

Dave：件事好熱血，入到嚟真係識到好多朋友，大家一齊做好一個表演係好興奮。之前睇電視會覺得，點解啲人跳舞跳到咁奇怪，到自己落手落腳跳，發現，哇！真係好難！而好respect所有人，真係要好多時間、精力去跳好隻〈前傳〉。

Dave到親身落場才感受到跳舞的難度。

問：身處其中，係咪同想像中好唔同？

Andy：我今年啱啱考完DSE，我鍾意唱歌，入到嚟唔止係多啲人聽到我唱歌，又會跟到隊友玩結他，學到唔同嘅技巧，又接觸到跳舞，仲開始有啲興趣跳舞。

Billy：佢係最細嗰批，今屆開放咗16歲都可以參加，真係好似睇住以前嘅自己點樣成長。佢經歷過嘅問題，我以前都經歷過，例如固執，覺得自己唱歌嘅方法係啱，但其實要聽下人意見。

Andy：其實都係，例如夾歌嘅時候有和音位，我會成日用自己方式去唱，係同大家唔夾，但我固執自己方式去唱，後來聽返先發現好影響。而家發現團隊合作係要顧及大家，唔係掛住自己唱。

Andy獲封「翻版姜濤」，卻自認固執性格要改善。

明志拍攝期間出狀況急送院，Billy曾出道但仍感不足

問：比賽過程中最難忘嘅畫面係？

Billy：我喺排練嗰陣跌爛咗支結他……真係震驚、震撼，支結他飛落嚟接唔住。（結他價值兩萬多元）另外就係好熱血，每日收工去練表演，練到十二點幾，第二朝又返工，真係極充實。我以前出過道兩、三年，都未試過咁密集式去練習。入到嚟發現仲有好多嘢可以學，例如Dave嘅自信，上到台個氣場，之前我其實仲有少少怯。

明志：之前我都係一個人入到嚟《造星》，有好多人一齊玩音樂，個開心好難形容。一個禮拜我哋有4、5日都係練同一樣嘢，但每次都覺得自己有進步。睇住自己完成一個作品放到舞台，係好享受。拍攝嘅時候都遇到少少事故，身體出現咗狀況，入咗醫院，被人拍咗落嚟！

明志拍攝期間出狀況急送院。

問：參賽令你對自己有甚麼新發現嗎？

Billy：以前我睇造星都唔明點解啲人會喊，而家明喇！以前嘅情緒比較收埋，估唔到咁短時間可以放到出嚟同大家交流。

明志：多咗一份唔捨得，驚邊個邊個會走，或者自己冇得一齊繼續玩。本身都冇預計會因為呢啲事流眼淚，但最後都因為離別而少少……少少啦！

丘藍：好大部分人都好內向，入到去認識咗好多唔同界別嘅人，我都冇預計會識到跳舞嘅朋友。

Dave：我覺得承受壓力，因為造星嘅舞台成日都有其他人comment，承受能力好咗，因為聽多咗唔同嘅意見。最重要係知道自己叻嘅位，同埋為咗咩而做。其實都幾大壓力，成日聽到人話邊度唔好、邊度要改，會好頹，但大家承受住情緒去做好呢個表演，自己都會進步咗。

Andy：初初入嚟以為係鬥勁，但原來合作係重要過同人比較。

丘藍擺脫了內向性格

Dave要證明值得被喜愛：我哋幾好㗎！

問：你認為何謂「星」？咩先係勝出關鍵？

明志：我覺得「星」個package要好ready，唱得跳得，又要準備好面對傳媒記者，六邊形戰士就一定最完美。 對我嚟講，43號Ian Hannz就係六邊形戰士。如果睇返自己就唔係好達標，哈哈！

丘藍：呢個節目唔係一個唱歌、跳舞比賽，就算唱歌跳舞好勁，都會被人foul。勝出嘅關鍵係心態、性格，因為比賽壓力好大，你好驚輸，就真係會輸。技能當然都緊要，但最重要係心態。我而家都多咗好多信心，係好大成長。

Dave：具備明星要有嘅條件就係有人鍾意你，點解會受到人喜愛？樣又好實力又好，點樣同人相處，要被人睇到你點解值得鍾意。我覺得自己每方面都努力緊。多啲支持我哋啦！我哋幾好㗎！

Billy：運氣都好重要，分組啦、對決嘅組合、導師鍾唔鍾意你嘅style啦，我記得阿祖（梁祖堯）講過我似少年伍佰。我嘅想像係Queen嘅主音Freddie Mercury，估唔到係少年伍佰，差距有啲大。

Andy：上台嗰下嘅mood同心態最重要，要enjoy舞台先可以帶動到觀眾鍾意睇，帶動到氣氛，評判鍾意就可能會贏。

Billy被導師封「少年伍佰」。

希望大家繼續支持一班《全民造星VI》追夢者。

採訪：何德