天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
《全民造星VI》專訪｜明志拍攝期間曾送院 Andy獲封「翻版姜濤」Dave被花姐封大熱望證明值得被喜愛
《全民造星》不知不覺已來到第6屆，今年再度以全男班作賽，同時花姐亦回歸監製之位。在剛過去的兩星期，99強初賽已經完成，迎接60強的誕生。早前5位參賽者，分別是19號Dave、34號丘藍、57號Billy Chu、81號明志，與93號Andy就於訪問中講到被花姐痛罵體驗、最難忘的一刻，及認為何謂勝出關鍵，大熱之一Dave就表示：「具備明星要有嘅條件，就係有人鍾意你。點解會受到人喜愛？要畀人睇到你點解值得鍾意。多啲支持我哋啦！我哋幾好㗎！」呼籲觀眾緊貼並支持《全民造星VI》！
花姐回歸感受震撼，丘藍：花姐鬧人係好恐怖
問：今屆花姐回歸，Dave已被佢認為係大熱，你認為係咩原因？
Dave：我覺得開心被花姐睇到，希望繼續努力，因為我唱歌嘅，希望多啲人聽到我嘅歌聲。可能我把聲線比較獨特吸引到佢？可能我行出嚟比較有自信？所以一班參賽者入面就留意到我。
問：其他人又覺得花姐如何？你曾被佢鬧過嗎？
丘藍：花姐鬧人係好恐怖，但係私下佢都係一個好nice好care我哋嘅人。一開頭比賽我哋有啲緊張不安佢都會有安慰嘅說話：『你唔使緊張呀，專注喺個比賽度。』係咪真係平時電視睇上面咁惡呢？都係嘅！但都有關心我哋！
Billy：佢會睇到啲我哋睇唔到嘅嘢，例如我自彈自唱，佢會睇到我望邊度，又叫我唔好收埋自己，教咗我好多嘢。
明志：花姐有佢好惡嘅一面，我係被佢鬧過，但都睇到佢對每一個人都好上心，對好多人都好有愛。被佢鬧完好唔開心，但都要改囉，佢有道理嘅！
Andy：表演嘅時候佢會以一個好有經驗嘅觀眾角度，令我知道作為表演點先可以捉到觀眾嘅眼球。我比較少接觸花姐，因為我好驚！
Andy學會合作放下固執
問：《全民造星》已嚟到第6屆，你認為呢刻參與會否算遲？
丘藍：之前我都唔敢玩《全民造星》，覺得自己好渣、唔夠膽，開頭都冇自信，但後來建立到信心，所以對我嚟講呢個參加嘅時間係啱啱好。
Dave：件事好熱血，入到嚟真係識到好多朋友，大家一齊做好一個表演係好興奮。之前睇電視會覺得，點解啲人跳舞跳到咁奇怪，到自己落手落腳跳，發現，哇！真係好難！而好respect所有人，真係要好多時間、精力去跳好隻〈前傳〉。
問：身處其中，係咪同想像中好唔同？
Andy：我今年啱啱考完DSE，我鍾意唱歌，入到嚟唔止係多啲人聽到我唱歌，又會跟到隊友玩結他，學到唔同嘅技巧，又接觸到跳舞，仲開始有啲興趣跳舞。
Billy：佢係最細嗰批，今屆開放咗16歲都可以參加，真係好似睇住以前嘅自己點樣成長。佢經歷過嘅問題，我以前都經歷過，例如固執，覺得自己唱歌嘅方法係啱，但其實要聽下人意見。
Andy：其實都係，例如夾歌嘅時候有和音位，我會成日用自己方式去唱，係同大家唔夾，但我固執自己方式去唱，後來聽返先發現好影響。而家發現團隊合作係要顧及大家，唔係掛住自己唱。
明志拍攝期間出狀況急送院，Billy曾出道但仍感不足
問：比賽過程中最難忘嘅畫面係？
Billy：我喺排練嗰陣跌爛咗支結他……真係震驚、震撼，支結他飛落嚟接唔住。（結他價值兩萬多元）另外就係好熱血，每日收工去練表演，練到十二點幾，第二朝又返工，真係極充實。我以前出過道兩、三年，都未試過咁密集式去練習。入到嚟發現仲有好多嘢可以學，例如Dave嘅自信，上到台個氣場，之前我其實仲有少少怯。
明志：之前我都係一個人入到嚟《造星》，有好多人一齊玩音樂，個開心好難形容。一個禮拜我哋有4、5日都係練同一樣嘢，但每次都覺得自己有進步。睇住自己完成一個作品放到舞台，係好享受。拍攝嘅時候都遇到少少事故，身體出現咗狀況，入咗醫院，被人拍咗落嚟！
問：參賽令你對自己有甚麼新發現嗎？
Billy：以前我睇造星都唔明點解啲人會喊，而家明喇！以前嘅情緒比較收埋，估唔到咁短時間可以放到出嚟同大家交流。
明志：多咗一份唔捨得，驚邊個邊個會走，或者自己冇得一齊繼續玩。本身都冇預計會因為呢啲事流眼淚，但最後都因為離別而少少……少少啦！
丘藍：好大部分人都好內向，入到去認識咗好多唔同界別嘅人，我都冇預計會識到跳舞嘅朋友。
Dave：我覺得承受壓力，因為造星嘅舞台成日都有其他人comment，承受能力好咗，因為聽多咗唔同嘅意見。最重要係知道自己叻嘅位，同埋為咗咩而做。其實都幾大壓力，成日聽到人話邊度唔好、邊度要改，會好頹，但大家承受住情緒去做好呢個表演，自己都會進步咗。
Andy：初初入嚟以為係鬥勁，但原來合作係重要過同人比較。
Dave要證明值得被喜愛：我哋幾好㗎！
問：你認為何謂「星」？咩先係勝出關鍵？
明志：我覺得「星」個package要好ready，唱得跳得，又要準備好面對傳媒記者，六邊形戰士就一定最完美。 對我嚟講，43號Ian Hannz就係六邊形戰士。如果睇返自己就唔係好達標，哈哈！
丘藍：呢個節目唔係一個唱歌、跳舞比賽，就算唱歌跳舞好勁，都會被人foul。勝出嘅關鍵係心態、性格，因為比賽壓力好大，你好驚輸，就真係會輸。技能當然都緊要，但最重要係心態。我而家都多咗好多信心，係好大成長。
Dave：具備明星要有嘅條件就係有人鍾意你，點解會受到人喜愛？樣又好實力又好，點樣同人相處，要被人睇到你點解值得鍾意。我覺得自己每方面都努力緊。多啲支持我哋啦！我哋幾好㗎！
Billy：運氣都好重要，分組啦、對決嘅組合、導師鍾唔鍾意你嘅style啦，我記得阿祖（梁祖堯）講過我似少年伍佰。我嘅想像係Queen嘅主音Freddie Mercury，估唔到係少年伍佰，差距有啲大。
Andy：上台嗰下嘅mood同心態最重要，要enjoy舞台先可以帶動到觀眾鍾意睇，帶動到氣氛，評判鍾意就可能會贏。
採訪：何德
其他人也在看
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 2 小時前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
馮盈盈重回顛峰任內衣品牌代言人 網民激讚超索：要call白車
馮盈盈（Crystal）身材Fit爆，加上大膽嘅作風，喺過往大型節目嘅紅地毯造型都會成為焦點。不過，樂易玲於今年7月分享生日宴與馮盈盈合照，零P圖情況下曝光馮盈盈發福身形，除咗塊面圓潤咗唔少，更有個肚腩仔，震驚唔少網民。未知係咪因為被網民批發福，馮盈盈積極修身，上個月於社交平台大派福利，PO出火紅吊帶「番茄美人」造型照，被指回復狀態。近日，馮盈盈又獲內衣品牌邀請做代言人，為秋冬季新品拍宣傳照。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長實入稟追討差價 撻訂跳船會飯碗不保？
洪水橋盤「#LYOS」年前驚現撻訂潮，當時長實高層已強調如重售後成交價低於撻訂價，將會向買家追討差價。事隔近一年，原來長實已啟動追差價，更有三名買家遭頒令破產。按現時破產規定，一個撻訂跳船的決定，或會令買家失落專業資格、無職升甚至無咗份工。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 22 小時前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 18 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 8 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 Clinique特效爽膚霜 $98/件（即日起至24/11）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Clinique特效爽膚霜 $98/件、凡士林迷你潤唇膏 $15/件、GIK白番茄水光亮白面膜21片 $35/件、Prettyskin香水護手霜 $18/2件！YAHOO著數 ・ 6 小時前
放題優惠｜Threads網友分享牛角假日「拍烏蠅」 今即推買一送一優惠！人均$204即可任食車海老、塩味牛油帶子、安格斯和牛系列（附網購連結）
近日有網友在Threads分享到牛角放題用餐，假日時段卻遇上「拍烏蠅」冷清場面，引起不少討論。為吸引更多食客，牛角隨即推出限時優惠反擊，於11月18日晚上9時起在Klook獨家發售買一送一放題優惠，只需$408起，即人均$204，即可享用「LV2燒肉上級者100分鐘放題」，較原價$816起勁慳一半，更可食美國SRF安格斯和牛及豐富海鮮。優惠非常吸引，牛角Fans快手Book定去振興牛角經濟！Yahoo Food ・ 5 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 1 天前
消防處再推「爆肌猛男月曆」 即日起接受預訂收益用於慈善
消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。 消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大am730 ・ 1 天前
51歲陳煒《巨塔之後》美貌再掀熱話 私下素顏照超驚艷！「逆齡秘訣」全公開 靠6大凍齡法養成少女肌
踏入52歲的陳煒近日再次以新劇《巨塔之后》掀起熱話，她在劇中飾演幹練果斷又有心機的方欣，與宣萱飾演的董一妍同場飆戲，火花四濺。觀眾不但被她的演技震懾，更對她的凍齡美貌讚不絕口。到底陳煒是如何在踏入50歲後依然保持凍齡美貌？以下6大凍齡法則，讓你一次學會她的保養秘訣！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
蔡天鳳遺產解凍｜曼克頓山豪宅3800萬易手 「譚仔五哥」七年前轉讓 新香港人接貨
已故名媛蔡天鳳（Abby Choi）離世近兩年，其名下遺產陸續獲法院批出解凍並重回市場。消息指出，蔡天鳳生前持有的荔枝角曼克頓山單位，最近成功售出，以3,800萬元易手；連同早前售出的兩個車位，三項遺產物業合共套現約4,160萬元。28Hse.com ・ 1 天前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！Yahoo Style HK ・ 1 天前