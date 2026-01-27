《全民造星VI》男團ZPOT出道即發力！ 成團僅三週火速推出首支MV

ViuTV人氣選秀節目《全民造星VI》誕生的全新男團 ZPOT，前日（25日）舉行出道發佈會後，昨晚即火速推出首支MV《ZPOTLIGHT！》，展現超高效能與滿滿活力。ZPOT由七位平均年齡不足21歲的成員組成，包括 ALVIN（黎子琛）、BOSCO（關曉隆）、COW（周德誠）、DAVE（黃日禧）、GORDON（張肇維）、HANNZ（陳霆羲） 及 MARCUS（林焯彥），他們在MV中盡顯青春氣息、動感活力與開心正能量，標誌著屬於Z世代的追光之旅正式開始。

ZPOT的首支團歌命名為《ZPOTLIGHT！》，隊長ALVIN解釋歌名概念別具心思，說：「《ZPOTLIGHT！》象徵七位原本散落各處的獨特光芒，經過《全民造星VI》的洗禮後，匯聚成一道耀眼的光束，並能夠成為被燈光追逐，在台上發光發亮。而「Z」代表團隊屬於 Gen Z。」

MV內容方面，BOSCO分享是以呈現追夢過程及汗水與歡笑交織，說：「MV內容講述我停七位相遇、並一同尋找「Spotlight」的過程，因此片中會在街頭奔跑、在天台跳舞等畫面。更重要是希望MV能向觀眾傳遞青春、活力及勇敢追夢的積極訊息。」

由接到成團通知，至完成錄音、排舞、拍攝和推出MV，ZPOT僅用了短短三週時間。問及如何迅速培養「團魂」，被公認為隊內最「I」的COW表示，自己的性格恰好發揮了緩衝作用：「我會察覺到他們細緻的情緒、安慰他們，他們也容許我有時安靜一點。」而被選為最「E」的HANNZ則是團隊的活力來源。

面對緊湊的準備過程，ZPOT各人全力以赴，舞蹈基礎相對較弱的DAVE坦言壓力雖大，但在兄弟們的陪伴與支持下變得輕鬆，他努力克服困難，最終在MV拍攝中順利跟上團隊節奏。擁有Parkour運動員背景的MARCUS，在MV中特別被加插了側手翻鏡頭，但他笑言在緊湊的拍攝下最終打翻打到嘔，說：「當日拍攝時間緊湊，記得在停車場一場，剛食完飯，但為了捕捉最佳鏡頭，我需要不停翻，最後終於忍不住要到垃圾袋釋放了負擔。哈哈！」

七位首次拍攝MV，問到眾人最難忘一幕，異口同聲表示的是跑斜路一幕，GORDON道：「沒想到除了跑步，還要兼顧表情管理。就算跑得很累，也要保持靚仔，原來很有技巧，花了不少時間拍攝。」

至於ZPOT未來的發展方向與歌路，HANNZ透露，今後除了團體作品，也會推出不同的小組限定組合，風格將涵蓋型格、可愛等，務求展現每位成員的獨特個性與魅力。團綜計畫亦在籌備中，成員們興致勃勃地分享想法。BOSCO最想拍攝水上樂園主題；COW偏好休閒旅行；MARCUS希望是能大量出汗的運動型活動；HANNZ則提議一起旅行兼體驗不同暑期工。至於最不想面對的環節，Alvin強烈表示不想玩屎，而DAVE和GORDON則同樣對昆蟲感到害怕，未來的團綜內容看來充滿挑戰與笑點。

