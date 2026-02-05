《刑事偵緝檔案II》30周年 開放式結局搞到百萬人耿耿於懷 網民：我灰左一個星期

唔少80後都係睇TVB劇大，《刑事偵緝檔案》應該係唔少人當年提早做完功課溫完書嘅動力，劇集受歡迎到4年一共拍咗4輯，《刑事偵緝檔案II》更加係邊拍邊播以迎戰亞視嘅《我和殭屍有個約會》，仲加入鄭秀文客串。而陶大宇同郭可盈更成為人氣螢幕情侶。

《刑事偵緝檔案II》

唔經唔覺，《刑事偵緝檔案II》已經係30年前嘅事。不時分享舊劇片段嘅facebook專頁網主芒姐早排都出post，同大家重溫《刑偵II》大結局。芒姐寫道「“如果你係記得我嘅，你返轉頭呀”⋯絕對係香港電視界其中一個經典場口! 記得字幕一上之後，個心揦足成晚，30年後嘅今日仲記得呢種感覺，呢啲係電視撈飯年代嘅集體回憶，係電視精嘅共鳴」。

《刑事偵緝檔案II》

《刑事偵緝檔案II》

當年《刑偵II》結局篇提到，陶大宇同郭可盈飾演嘅張大勇同高婕，因為郭藹明介入而一度分開，後來二人重修舊好，但身為記者嘅高婕因為調查中學同學被殺案而被疑兇落毒導致失憶。大結局最後一場戲，高婕同家人到外國定居，張大勇趕到機場，喺閘口向高婕大喊「如果你係記得我嘅，你返轉頭呀」，此時高婕聽到呢句，含淚擰轉頭……然後就完嘞。30年前嘅2月2 日晚，相信有過百萬香港人都問緊同一個問題︰到底高婕係咪記得返張大勇？好多人到而家對於呢個open ending仍然耿耿於懷，「睇完呢個結局，我灰左一個星期」、「30年後再睇呢一幕依然會喊」。

《刑事偵緝檔案II》

睇劇多年嘅芒姐大讚呢輯陶大宇同郭可盈做得好，只係時機未到，否則一早係視帝視后。「大勇同車匙都做得超好，如果台慶頒獎禮早一年創立，我覺得大陶大宇同郭可盈應該可以攞視帝視后（加上嗰期佢哋人氣高到冇人有）」。

