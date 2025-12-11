Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

《刺客教條：幻象》、《碧藍幻想 Relink》、《LEGO：地平線大冒險》！12 月 PS Plus 會員基本、升級、高級檔新遊戲看這裡

PS Plus 的 12 月份會員免費、升級及高級檔新遊戲陣容已全數公開。會免這次的主打作品是《LEGO：地平線大冒險》，而升級和高級檔則有《刺客教條：幻象》、《碧藍幻想 Relink》坐鎮。

基本會員 12 月限免：

《LEGO：地平線大冒險》（PS5）

《Neon White》（PS5、PS4）

《Killing Floor 3》（PS5）

《Synduality: Echo of Ada》（PS5）

除基本會員限免遊戲，升級和高級會員可再獲以下作品：

《刺客教條：幻象》（PS5、PS4）

《碧藍幻想 Relink》（PS5、PS4）

《臥龍：蒼天隕落》（PS5、PS4）

《Skate Story》（PS5 首發入庫）

《Planet Coaster 2》（PS5）

《Cat Quest III》（PS5、PS4）

《LEGO：地平線大冒險》（PS5）

《Paw Patrol: Grand Prix》（PS5、PS4）

《Paw Patrol World》（PS5、PS4）

高級會員可再獲以下作品：

PS2 經典《Soulcalibur III》（PS5、PS4）

會免遊戲從 12 月 2 日起有效，升級、高級檔新增遊戲則將從 12 月 16 日起入庫，想體驗的朋友到時記得去下載。

立即前往 PlayStation 官網了解

