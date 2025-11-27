小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
《劍星》PC版首發超強！成史上最高PS單機移植遊戲紀錄，狠甩《戰神》、《對馬戰鬼》等作品
由金亨泰領軍的韓國 Shift Up 打造，動作遊戲《劍星》（Stellar Blade）首發由 PS5 在 2024 年 4 月獨佔發售，直到今年 6 月才登陸 PC 平台，並創下 3 天 100 萬的成績。而官方最近公開的數據顯示，該作已成為 PlayStation 旗下單機遊戲在 PC 平台上首發成績最好的作品。根據 Steam 平台的統計，《劍星》在發售首日的同時在線玩家最高峰達到了 192,078 人，不只是刷新了紀錄，更獲得了玩家在 Steam 上的「壓倒性好評」評價。
Shift Up 在 2025 年第三季財報中提到，《劍星》的熱門程度超越了許多 PlayStation 單機大作的 PC 移植版。首發玩家人數是《對馬戰鬼》的 2.5 倍，同時也大幅領先 2018 版《戰神》的 73,000 人、《漫威蜘蛛人》的 66,000 人、《地平線 期待黎明》的 57,000 人 以及《最後生還者》（37,000 人）等遊戲。
除了首發成績破紀錄外，Shift Up 也透露了工作室目前的開發狀況與未來規劃。目前工作室共有 325 名員工，其中負責《勝利女神：妮姬》的團隊規模最大，約有 150 人；而《劍星》的開發團隊則約有 101 人。除了先前的《劍星》續作正在積極開發中，代號為《Project Spirit》的新作，也同樣預計於 2027 年左右推出。
Shift Up released a chart showing that Stellar Blade is the best selling PlayStation exclusive single-player PC launch in history!
- Reached 192k peak concurrent players on Steam at launch
- Over 2.5x more than the previous record pic.twitter.com/BEuNUm9QhB
— Genki✨ (@Genki_JPN) November 24, 2025
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
WhatsApp 將於 2026 年 1 月 15 日禁止使用非 Meta AI 聊天機器人
WhatsApp 最近公佈了其服務條款的即將變更，將禁止用戶使用非 Meta 的人工智能聊天機器人。這意味著任 […]TechRitual ・ 3 小時前
5 千唔有找 S8 Elite Gen 5，POCO F8 系列正式發表!
POCO 正式在印尼峇厘島正式發表新一代 POCO F8 系列，當中 POCO F8 Ulta 更以 5 千唔有找玩到 Snapdragon 8 Elite Gen 5 的定位推出市場，成為現時最抵玩的旗艦手機!Mobile Magazine ・ 1 小時前
Poco Pad X1 發佈，配備 11.2 吋 3.2K 顯示屏及 Snapdragon 7+ Gen 3 處理器
Poco F8 系列於今日在印尼巴厘島舉行的全球發佈會上正式亮相。此次活動中，公司同時還推出了 Poco Pa […]TechRitual ・ 7 小時前
業界首款 200MP AI 夜間長焦鏡頭，HONOR Magic8 Pro 港行上手測試!
HONOR Magic8 Pro 是 2025 年尾稱得上是其中一部最出色的攝影旗艦手機。該機具備了所有旗艦機應有的配置，例如 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器、大容量電池及出色的相機等。而今次就同大家試玩這款被稱為”夜神拍攝”的旗艦手機!Mobile Magazine ・ 56 分鐘前
Tesla 在奧斯丁計劃增加 Robotaxi 車隊規模
Elon Musk 宣布，Tesla 將於下月在奧斯丁「大約翻倍」其監督型 Robotaxi 車隊，因為該城市的乘客報告了長時間等待和有限的服務可用性TechRitual ・ 10 小時前
Mizuho 調低 Tesla 價格目標至 $475 但維持「優於大市」評級
Mizuho 分析師 Vijay Rakesh 將 Tesla (NASDAQ: TSLA) 的目標價下調至 $475，低於之前的 $485，原因是預計 2026 年美國和中國的電動車補貼可能削減，這可能會對交付造成壓力TechRitual ・ 10 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Ray-Ban Meta 初代智能眼鏡清貨，低至 HK$1,860 免運購新式社交利器
隨著新款推出，在過去兩年贏得不少讚譽的初代 Meta Ray-Ban 智能眼鏡也進入清貨階段。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Tesla Model Y Standard 版使用者初步體驗分享
Tesla 最近提供了新款 Model Y 基本版供我們試駕幾天，雖然未來幾天會詳細報導整體體驗，但一開始就注意到的一些明顯差異，使得擁有這款車的感受與高配版相當不同TechRitual ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Dyson Supersonic 風筒到手價僅 HK$2,390，三合一空氣清新機直降 HK$1,790, 冬暖夏淨一機搞定！
今年 Dyson 黑五優惠出手的力度可以話相當有誠意，多款精選產品皆以超低價現身，其中 Dyson Supersonic 風筒到手價只需 HK$2,390，再加上三合一空暖風氣清新機直減 HK$1,790，僅 HK$3,990 的價格就能買到全年適用的精品家電。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Chiikawa電影版2026年夏天上映！由漫畫「人魚島篇」改編的動畫，3顆可人兒終於登上大銀幕
Chiikawa宇宙正式擴張！首部電場版《Chiikawa 人魚島的秘密》確定2026年夏季上映！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四早上 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診1病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩
隨著全球流感疫情持續升溫，鄰近國家日本正值流感高峰期，不少台灣民眾赴日旅遊後陸續出現感染症狀。近日一名網友分享從日本返台後確診A型流感的痛苦經歷，呼籲準備赴日的民眾務必做好防護措施，引發廣大網友討論並食尚玩家 ・ 1 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，徹夜未救熄，至少有 279 人失聯。有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」Yahoo新聞 ・ 2 小時前