《劍星》PC版首發超強！成史上最高PS單機移植遊戲紀錄，狠甩《戰神》、《對馬戰鬼》等作品

由金亨泰領軍的韓國 Shift Up 打造，動作遊戲《劍星》（Stellar Blade）首發由 PS5 在 2024 年 4 月獨佔發售，直到今年 6 月才登陸 PC 平台，並創下 3 天 100 萬的成績。而官方最近公開的數據顯示，該作已成為 PlayStation 旗下單機遊戲在 PC 平台上首發成績最好的作品。根據 Steam 平台的統計，《劍星》在發售首日的同時在線玩家最高峰達到了 192,078 人，不只是刷新了紀錄，更獲得了玩家在 Steam 上的「壓倒性好評」評價。

Shift Up 在 2025 年第三季財報中提到，《劍星》的熱門程度超越了許多 PlayStation 單機大作的 PC 移植版。首發玩家人數是《對馬戰鬼》的 2.5 倍，同時也大幅領先 2018 版《戰神》的 73,000 人、《漫威蜘蛛人》的 66,000 人、《地平線 期待黎明》的 57,000 人 以及《最後生還者》（37,000 人）等遊戲。

除了首發成績破紀錄外，Shift Up 也透露了工作室目前的開發狀況與未來規劃。目前工作室共有 325 名員工，其中負責《勝利女神：妮姬》的團隊規模最大，約有 150 人；而《劍星》的開發團隊則約有 101 人。除了先前的《劍星》續作正在積極開發中，代號為《Project Spirit》的新作，也同樣預計於 2027 年左右推出。

