《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世 享年 77 歲

著名功夫影星、《功夫》中飾演「火雲邪神」的梁小龍於1月14日逝世，享年77歲。消息指，其家人正處理後事，暫定於1月26日在深圳龍崗出殯。

梁小龍

1970年代，梁小龍在香港演藝圈與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，1980年代於香港麗的電視劇《大俠霍元甲》演出劇中霍元甲大徒弟陳真。後來他一度轉行從商，直至2004年復出，在電影《功夫》中飾演「火雲邪神」引發話題。

著名功夫影星、《功夫》中飾演「火雲邪神」的梁小龍於1月14日逝世，享年77歲。

其首任妻子是著名混血兒歌手黎愛蓮，育有一女，後來再婚，現任妻子是宋驤，再育有一對子女。