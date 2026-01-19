《咒術迴戰》死滅迴游劇情太複雜！官方緊急出「3分鐘攻略」讓觀眾快速搞懂

《咒術迴戰》動畫第三季「死滅迴游」篇近日正式上線後，再度掀起話題，但討論焦點卻不是戰鬥場面，而是被大量觀眾點名「看不懂」的複雜規則設定。由於死滅迴游牽涉多項條件、積分與追加規則機制，不少觀眾表示即使追動畫也難以完整理解整體運作方式，甚至有人直言「看了也記不起來」。針對這個狀況，沒想到官方直接出了一篇「攻略」讓大家能夠快速搞懂這次的篇章到底在幹嘛。

死滅迴游的規則讓一堆觀眾看不懂（圖源：咒術迴戰）

廣告 廣告

而官方動畫團隊昨晚於正片之外又釋出一支約 3 分鐘的說明影片，整理死滅迴游的三大核心重點：包含虎杖一行人的主要目的、各角色在其中的行動方向，以及羂索本身的目的，試圖用最精簡的方式協助觀眾快速進入狀況，看來動畫組是真的「怕大家真的看不懂」而特別準備補救措施。

不少網友對規則本身抱持高度質疑態度，像是有人直言：「死滅迴游有規則喔？」、「不用看也罷」，也有觀眾直接將重點濃縮為「你只要知道泳者進去打架，打人拿分，分數夠了就能加規則就好」。更多人則對規則在劇情中的實際作用提出否定看法，像是「規則根本不重要，因為很快就被玩壞了」、「懂了也是一坨屎」、「後面根本沒有什麼利用規則的智鬥」，甚至有人吐槽「作者自己都沒在遵守，幹嘛還要解釋」。