《咒術迴戰》第三季《死滅迴遊 前篇》預告來了！2026年1月播出，虎杖與乙骨登場

《咒術迴戰》第三季《死滅迴遊 前篇》2026年1月播出，虎杖與乙骨咒力碰撞！（圖源：TOHO animation）

由 芥見下下（芥見下々）創作，總銷量突破一億本的熱門《咒術迴戰》，包括動畫第一季、劇場版《咒術迴戰 0》以及第二季動畫後，終於正式曝光《咒術迴戰》第三季《死滅迴遊 前篇》預告，將於 2026 年 1 月播出，同時宣布《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變×死滅迴遊 先行上映》特別剪輯版將於 11 月日本上映。

《咒術迴戰》第3季《死滅迴遊 前篇》2026年1月開播！《咒術迴戰0》的主角，特級咒術師乙骨憂太將在《死滅迴遊》中參戰。他將以死刑執行人之姿現身，與虎杖兵刃相向。虎杖與乙骨，他們師承同人，都「背負了詛咒」。在原作中搶佔人氣前段班的激鬥，將躍上大銀幕。終於相見的兩位主角，咒力與咒力的激烈碰撞。圍繞著詛咒的壯烈物語，於戲院再次展開。

另外，《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變×死滅迴遊 先行上映》將在全球逐步上映！《咒術迴戰》史上最大規模的激鬥《澀谷事變》將以特別編輯版首次上映！此外，第3季動畫《死滅迴遊前篇》第1、2話將在電視台與串流平台播出前全球搶先首播。

