男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
《單身即地獄》車炫承分享「剃光頭比V照」揭患血癌 曾任宣美舞者爆紅轉型
曾參與韓國節目《單身即地獄》、《體能之巔：百人大挑戰》的韓國舞者兼模特兒車炫承日前於社交平台發文，分享剃光頭住院照透露自己患上血癌，分享確診前後心路歷程並強調對戰勝病魔有信心。
車炫承日前分享多張住院照，透露自己六月初確診患上血癌：「六月初，我被緊急送往急診室，生活戛然而止。在此之前，我通過了所有想參與的節目的最終試鏡，並朝著夢想奮進。但白血病的診斷讓一切戛然而止。」車炫承亦公開自己確診初期到現時的心態轉變，由初時難以接受，感到恐懼到現時默默勇敢對抗病魔「起初，我難以接受這個事實，也無法告訴任何人。我的生活充滿了恐懼和困惑。如今，時間流逝，我終於可以坦誠地表達我的心聲了。我目前正在接受治療，每天默默地與病魔抗爭。」
車炫承亦強調自己會勇於面對，相信自己有能力戰勝病魔，再次站上舞台追夢：「未來的路還很長，但我會克服的。我的夢想和熱情依然存在，我堅持著，拼命地等待著有一天我可以再次站在舞台上，站在鏡頭前。我衷心感謝所有有意無意支持我的人。我會克服一切，變得更強大、更溫暖。」
車炫承現年33歲，2013年參與前 Wonder Girls成員宣美Solo舞台《24 Hours》嶄露頭角，之後亦有參與多個Kpop藝人舞台，更成為宣美御用舞者，2018年於「Waterbomb」舞台上熱舞展現精壯身材一度爆紅，之後接連參與《單身即地獄》及《體能之巔：百人大挑戰》等綜藝拍攝，人氣不斷上升，更被網民封為《巧克力歐巴》。去年，車炫承亦嘗試轉型為演員，出演《 不得不做的室友》等短劇，可惜於事業上升期因病被迫暫停發展。
