《坂本日常》和《灌籃高手》夢幻聯動！井上雄彥手繪「板本」被吐槽：就是安西教練

連載中的超人氣漫畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》，在今年 1 月動畫化獲得關注，而原作漫畫家鈴木祐斗和傳奇籃球漫畫《灌籃高手》作者井上雄彥，在今日發售的「週刊少年 Jump」上進行了一場特別對談，來慶祝SAKAMOTO DAYS 坂本日常》連載滿 5 週年。作為這次夢幻聯動的驚喜，井上雄彥還特別親筆繪製了一張《坂本日常》主角坂本太郎的插圖，沒想到因為畫風太過「熟悉」，加上坂本的造型，很快就在網路上掀起討論：「這不就安西教練嗎」

左邊是井上雄彦繪製，右邊是鈴木祐斗繪製。（圖源：井上雄彦 I.T.Planning,Inc.／鈴木祐斗／集英社）

井上雄彥筆下的坂本太郎，因其圓潤的臉型、眼鏡造型與慈祥又帶點威嚴的神情，和《灌籃高手》中的湘北靈魂人物「安西教練」簡直如出一轍。事實上，早在《坂本日常》連載初期，就有許多敏銳的粉絲戲稱發福後的坂本太郎根本是「最強殺手版的安西教練」，網路上也有不少將兩人連結的二創惡搞。

而這次井上雄彥本人的「官方致敬」讓這則長久以來的粉絲梗圖成真，被網友笑稱是「官方認證的異父異母雙胞胎」。但可惜的是，鈴木祐斗繪製的並非安西教練，而是一張《灌籃高手》的「櫻木花道」，畢竟他才是本作的男主角。

許多網友也在井上雄彥的 X（推特）練習圖下方留言：「這感覺都是同一條世界線」、「安西教練是傳說殺手的世界線」、「老師認證，坂本和安西教練根本一模一樣」、「莫非井上老師就算不練習也能完美畫出來...？！」、「在便利商店當店長安西教練啊」

