《坂本日常》真人版電影預告首曝！目黑蓮化身140公斤胖大叔2026年上映

由鈴木祐斗創作，在週刊少年 JUMP 上連載的高人氣漫畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》，真人版電影官方終於在近日釋出首支特報影片，並正式宣布將於 2026 年 4 月 29 日在日本上映。本次電影最大的亮點，就是邀請到男團 Snow Man 的人氣成員目黑蓮擔綱主演傳奇殺手「坂本太郎」。

全靠特殊化妝成 140 公斤的胖大叔。（圖源：映画『SAKAMOTO DAYS』【公式】）

根據官方介紹，為了忠實還原原作中主角引退後發福的圓潤體態，目黑蓮在拍攝期間每天必須耗費約 4 小時來進行特殊的特效化妝，完全顛覆了過去帥氣的偶像形象，變身為體重達 140 公斤的胖大叔。

而《坂本日常》的故事描述曾是殺手界傳說的坂本太郎，在遇見真愛後決定金盆洗手，不只結婚生女，還在開了一間名為「坂本商店」的便利商店，過著平凡安穩的日子。然而，隨著他的體型日漸橫向發展，過去的仇家與殺手組織的威脅也再次逼近，為了守護心愛的家人，他必須重出江湖。

在最新公開的預告片中，可以看到坂本雖然外型變得圓潤，但在面對敵人時，依然能展現出俐落身手，這種強烈的反差也成為本片最受期待的看點之一。而這次真人版由曾執導《銀魂》真人版的導演福田雄一負責，延續其擅長的幽默風格。除了男主角目黑蓮的突破性演出外，其餘卡司陣容也非常強悍，像是坂本太郎的搭檔「朝倉新」由新生代男星高橋文哉飾演，深愛的妻子「坂本葵」則由上戶彩擔任，女兒「坂本花」則由吉本實由出演。

