《墨魚遊戲2》開播半日迎百萬Views 網民大讚陸永米爺綜藝感滿滿

由游學修、許賢及 蘇致豪創辦嘅YouTube頻道「試當真」，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請100位網紅、歌手、演員及DJ等界別藝人一齊參加，陣容史無前例嘅龐大，噚晚播出第一集，隨即引起熱議，「試當真」亦有喺社交網站出PO報捷：「《墨2》半日後迎來100萬Views了！」真係非常厲害。

以Netflix韓劇《魷魚遊戲》作藍本進行二次創作嘅《墨魚遊戲2》，節目有5個遊戲進行淘汰，首集就已經播出其中兩個，分别係「狐狸先生幾多點」及「井字過三關」。「狐狸先生幾多點」由20個參加者成為「狐狸先生」，並需要捉到最少8個參加者先可以過關，結果「狐狸先生」捉到8條尾巴，成功過關。不過呢一關就有10人出局，包括上屆季軍林千渟、C君及劉以達等等。第二個遊戲「井字過三關」就喺台上放有大型井字，參賽者需要擲豆袋決定擺放 「O」及「X」嘅位置，結果47位參賽者被淘汰，包括錢嘉樂、鄧兆尊、周秀娜、陳柏宇及森美等等。而由於陸永係最後一位，人數唔夠開局，所以佢可以順利進入下一關，難怪幸運嘅佢忍唔住話：「最符碌嘅嘢，就咁樣贏，OK！」喺休息10分鐘期間，大會刻意擺放一張紙仔喺凳上，藍仔頭見到後以為係功能卡，點知係 「出局炸彈」，之後參賽者之間不停將紙仔互傳，最後米爺誤中炸彈出局。

節目播出後，唔少網民大讚好笑又高質，例如「咁精彩嘅綜藝節目，真係好應該一直做落去，好可惜😢😢」、「個開場好有feel，各個界別嘅明星都有。真係只有試當真先可以超越試當真。」、「今次試玩毛集合左自己由細睇到大嘅藝人一齊做同一個節目，互動好有火花好好睇，由頭笑到尾。多謝試當真臨尾都不惜工本製作咁高質嘅綜藝，會記住依五年你地帶黎咁多歡樂同突破！respect!」、「好值得被大家睇到既綜藝節目！陣容強勁、props好靚、剪接節奏緊湊、中間既情節驚喜又好笑！臨執笠前花7位數字完成呢個壯舉，呢班人唔係傻嘅就一定係癲嘅🤣」、「啲香港人玩嘅遊戲好正，場地服裝同道具製作都好認真，試當真Casper好波 🎉」、「不得不說今次製作真係好高質❤」、「好好睇 。一路笑 ， 是香港近十年最好睇的節目 。 加油 ❤️」、「條片剪得好~! 啲GAME SET得好~!」及「好睇到黐線，已經好唔捨得，滿滿嘅緊張同綜藝感」等等。同時網民亦有大讚陸永、米爺及一班老前輩，例如「不得不說錢嘉樂 農夫呢啲老前輩真係好識玩同講嘢 細個睇嘅藝人同而家鍾意睇嘅KOL放埋一齊真係好夢幻」、「陸永靠運氣贏完之後，即刻播風生水起好好笑」、「陸永真係天生充滿綜藝感 個樣加埋把聲真係好好笑」、「「打靶我最有經驗」真係鄧兆尊先講得」、「陸永轉數真係快！勁好睇」、「米爺真係綜藝之鬼 我全屋人都比佢笑死」、「Sound bite of theday: 鄧叔叔句「俾人槍斃係我強項!」笑到噴飯!」及 「respect米爺！貢獻最大的笑點！哈哈哈哈哈哈」等等 。

《墨魚遊戲2》截圖

