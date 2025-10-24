專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
《墨魚遊戲3》阿蛋@LollyTalk奪冠軍網民感意外 陸永洪天明被選為MVP：真係世一
由游學修、許賢及 蘇致豪創辦嘅YouTube頻道「試當真」，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而以Netflix韓劇《魷魚遊戲》作藍本進行二次創作嘅《墨魚遊戲2》係頻道告別重頭之作，邀請100位網紅、歌手、演員及DJ等界別藝人一齊參加，陣容史無前例嘅龐大，噚晚播出《墨魚遊戲3》（又稱墨魚遊戲2下集）終局之戰，最高峰有17.5萬人收看觀看，節目繼續大玩香港人兒時遊戲，包括氹氹轉菊花園、天下太平及007入子彈，節目播出後，除咗掀起網民回憶殺之外，仲引起激烈討論。
陸永、洪天明被網民選為MVP
陸永、洪天明成功憑住運氣及實力作戰到最後一個遊戲「007入子彈」，二人均成功贏得觀眾嘅喜愛。喺多場激戰中，出面轉數快嘅陸永除咗有運氣、敏捷反應及驚人嘅分析能力之外，期間佢仲不時大講金句；而「遊戲大王」洪天明憑超強綜藝感及投入遊戲，深得網民歡心，例如喺「007入子彈」中，佢爆出：「我老婆叫我唔好亂射㗎。我今晚只有一個目標，所以你放心，我唔會射你㗎。」令到全場爆笑。節目播出後，唔少網民紛紛留言激讚兩位，例如「成隻game最欣賞洪天明同6wing，非常有體育精神同埋好投入成件事，以佢地嘅地位同知名度，大可以好似鄧兆尊所講咁，諗辦法早死早啲走，但係佢地冇，呢個like係俾佢兩個」、「有陸永加天明就已經很好笑」、「洪天明, 陸永真係世一....」、「兩個old seafood 表現真心正！有效果又願意比機會年輕人。」、「天明同6wing真係大前輩又玩得由頭玩到尾。值得表揚」、「好彩天明同陸永留到final round」、「我覺得洪天明算好俾面 無擺老屎忽款又認真玩」、「陸永真的好正.真係好彩佢喺留到最後 不然今集一定好悶 多謝6永」、「陸永好正，carry左成個節目，無佢應該失色唔少。」、「6永 完全係氣氛擔當」、「今集真係靠6wing carry 轉數真係快」及「真係畀6wing笑到斷氣」等等。
Jacky做國王獲嘉盈等人力撐成感動位
最年輕玩家13歲Jacky綽熹喺「氹氹轉菊花園」中抽中做「國王」而佢同時亦抽中「危險區」，嘉盈隨即叫佢唔好俾提示及擰轉面，並話「你唔需要保護我哋，應該由我哋保護你㗎。」Jacky聽到只係感動到喊，之後佢仲用手示意其他玩家唔好去佢嗰區，不過鄧月平、嘉盈、藍仔頭及陳家樂等人都主動衝落去陪Jacky，並齊齊被槍手射殺，場面感人。一班網民都紛紛留言，例如「小朋友真性情喊左，d大人陪佢等佢唔好咁孤獨，classy」、「Jacky 好得意，小朋友玩遊戲係真係會好投入，果part 好感動，睇到我都喊」、「Jacky 好可愛啊！有一班大人保護佢，好有愛 」、「睇到Jacky同嘉盈果part 真係睇到喊哂 大家都好錫住小朋友，感動過Ending」、「Jacky真係成個game最單純嗰個 我唔想佢淘汰啊!」、「睇到小朋友嗰個位喊咗真係好感動」、「Jacky 小朋友喺咁多大哥哥大姐姐面前一啲都冇怯場。好努力咁保護佢哋。值得點讚。」及「點解會睇到有洋蔥，大家保護小朋友個到真係好型」等等。
金馬影后鍾雪瑩驚喜出場
喺中場休息時，金馬影后鍾雪瑩以「叛變紅衣人」身份驚喜出場，期間佢除咗殺紅衣人之外，仲問邊個玩家願意同佢一齊出去反抗黑衣人，試圖推翻遊戲系統，結果張文傑、Martin王智騫和試當真Stone主動拎槍同她出去。不過佢好快就俾黑衣人包圍及喺被反攻射殺身亡。佢喺犧牲前就搞笑講出自己嚟自蛇口嘅身份背景，網民笑翻及表示有驚喜：「鍾雪 出場用 wonder woman 嘅 bgm 好型」、「鍾雪個插入script 幾有驚喜」、「雖然蛇口鍾雪都係死喺黑衣人手上，但帶領三位參賽者去殺紅衣人係好有型」、「試當真真係下重本，連金馬影后都請到」、「金馬影后突然出現真係嚇親我！」 及「蛇口生活係咪好harsh，先練出咁冷酷無情的影后？」等等。
試當真Stone擁超強包剪揼技巧 表現獲讚賞
鍾雪瑩帶領張文傑、Martin王智騫和試當真Stone帶槍出去，試圖推翻遊戲系統，可惜被黑衣人包圍，之後更要求三人玩包剪揼，當中只有一個人可以生還。Stone即刻表示自己會出揼及叫佢哋自己決定出咩嘢，最後成功保住性命。去到遊戲「天下太平」時，Stone及陳健安分別成為「魷魚隊」（藍隊）及「墨魚隊」（紅隊）隊長，佢哋負責猜包剪揼，猜贏的話可以防守或進攻，結果Stone連環猜中對方嘅出招，令人感到驚喜。網民都留言大讚佢，例如「Stone超級聰明，由三個淘汰一個嘅時候，佢同大家講，佢可以犧牲自己，佢一定出揼，但係對面嗰兩個冇一個有犧牲精神，兩個都想贏，結果兩個一齊出包，呢一招以退為進，真係高」、「Stone猜包剪揼戰術堅係勁 超癲」、「睇晒試玩毛真係沉晒stone，處事成熟、有膽識、咁緊張的時候仲可以分析人地出咩 簡直試當真第二把交椅咁，做得好好！」、「夜神石猜包剪揼好firm！」、「牙石證明咗包剪揼贏你一次可能係運氣 連贏咁多次就係實力」、「Stone 玩包剪揼都咁型 不得了」、「牙石好屈機，真係值得更多 希望之後有好發展」及「冇諗過包剪揼都可以有戰術，Stone大癲!」等等。
LollyTalk阿蛋奪冠軍
喺最後一個遊戲「007入子彈」，大熱洪天明及陸永喺初段已被殺死，最後一個回合就只係剩返JFFT雞翼、Lolly Talk成員Yanny和阿蛋，最後Yanny輸俾阿蛋，唔少網民都對佢獲冠軍感到意外，留言話「最估唔到last game 冇人射lollytalk」、「估唔到阿蛋贏咗 LOLLY TALK世一(仲以為佢會殺死個BB)」、「没想到是lolly talk赢了」、「阿蛋真係好狗，由收到張紙仔塞比隊友果陣開始。到最後同Yanny對決，最後等Yanny殺人，自己出曬口術，點知原來佢一早準備入子彈」、「試玩毛玩到最後一集敗筆都係衰喺女到 啲男嘅一同啲女爭 就會就住就住 前幾集就讓Jessica 最後今集就讓LT 咁玩法 觀眾投入感爭緊啲」及「即刻覺得睇咗咁耐無意思，最後啲男人互殺，唔殺女人，結果女人執雞執晒冠亞」等等；不過亦有網民留言恭喜，「阿蛋算係咁，起碼佢每個item都係搏盡，反觀TY輸唔起就扮無癮」、「恭喜蛋B」、「恭喜lolly talk阿蛋勝出🎉運氣使然贏出今次個Game」及「欣賞阿蛋同yanny 好投入咁玩，玩到總決賽，好睇」等等。
