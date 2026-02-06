《夜王》世界首映｜Sammi酒店拍戲「大開眼界」 子華誓要「開大」： 我而家充滿信心

《夜王》世界首映

《夜王》昨晚（5號）假座「澳門銀河」綜合度假城東翼大堂舉行世界首映禮。安樂影片有限公司總裁兼《夜王》監製江志強、銀河娛樂集團主席呂耀東，聯同導演吳煒倫以及主角黃子華、鄭秀文、王丹妮、廖子妤、謝君豪、盧鎮業出席典禮，並與在場觀眾分享拍攝趣事，陣容鼎盛，星光熠熠。

安樂影片公司總裁兼《夜王》監製江志強，感謝銀河娛樂集團主席呂耀東的鼎力支持，並正式公布喜訊：「《夜王》將會喺2月 17號大年初一，喺香港、澳門正式上映 ，相信電影能夠帶俾大家好開心嘅兩個多小時，亦希望未來有機會返嚟澳門拍戲！」吳煒倫導演（Jack）最滿意子華與Sammi在酒店房間的一幕對手戲，同樣熱烈期望能再到澳門拍戲，導演說：「今日返嚟，我直頭想喺度開多部戲，至於係咪《夜王》續集？就要睇下大家對《夜王》有幾支持喇！」

導演所言，子華甚有同感：「啱啱阿Jack講嗰一場真係好深刻，我記得當日拍攝間房有好多人喺裏面，而我喺嗰個沖涼缸坐得好舒服、好嘆吓！」戲中子華與Sammi另有一幕精彩賭場戲，今晚重臨舊地，子華大呼奇妙：「我哋而家喺呢度做《夜王》世界首映，感覺好似我行咗埋去百家樂枱，後面有成百幾人圍住，我而家搣緊嗰隻牌，大家一齊幫我嗌『開大』！對呢套戲，我而家充滿信心！」

據Sammi所知，這間酒店房剛裝修完成，立即借出讓劇組取景，令她深感榮幸：「成間房唔單止舒服，顏色配搭同用料都相當華麗，好期待睇到呢個畫面！」Sammi更忍不住大爆：「最深刻係第一次見到子華赤身露體，個body都好ok！」子華搞笑回應：「 我可能係『銀河』最唔道德嗰個人，我喺條走廊冇著衫行咗好耐，第二啲人係唔可以嘅！」

《夜王》另外兩對人氣CP——王丹妮與（Louise）盧鎮業（小野）、謝君豪與廖子妤（Fish）皆盛裝出席首映禮，Louise分享拍攝時的難得體驗：「其實我都係人生第一次可以入到貴賓廳賭錢，仲要太子峰（小野）俾我一鋪成千萬咁樣『對』出去，好開心！」小野表示，賭場實景拍攝絕對有助投入角色：「因為嗰個空間，會令我覺得角色真係一個幾有背景嘅人士，好容易就代入到！」首次出席《夜王》宣傳活動的謝君豪，表現相當雀躍，豪哥說：「現場氣氛令我感覺好開心、好 high，希望大家鍾意呢部電影！」Fish置身現場，則有氣派十足之感：「今日落車嘅時候，見到《夜王》海報同埋預告喺呢度播放，同呢度金碧輝煌嘅裝修非常之夾！」

電影公司正式發放《夜王》最新海報及終極預告，講述華麗璀璨的東日夜總會表面紙醉金迷，暗地裡卻正面臨前所未有的存亡危機，正如歡哥黃子華在終極預告中勉勵下屬所言：「世界艱難，但係我哋冇驚過……東日仲可以玩幾耐，冇人知，但係如果真係要熄燈，我哋一定飲到最後！」更以一句「絕不投降！」為東日眾人打下強心針。

《夜王》以夜總會為舞台，邀得子華與Sammi兩位重量級演員首度合作主演電影，既要為觀眾送上笑聲與娛樂，同時亦希望透過這個走向沒落的行業，刻畫東日夜總會這個小社群，在世代轉變與經濟逆風之下如何自處。這個題材與現今全球經濟放緩、各行各業面對結業潮的處境不謀而合。導演期望藉這個逐漸消失的行業、透過歡哥的口，向觀眾送上鼓勵︰面對起起跌跌，只要繼續「照行」，終有一天可以笑到最後。

