《夜王》定檔初一 終極預告曝光！黃子華「歡哥」率領東日女公關年廿九落區謝票

億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，再度強勢出擊，執導第二部賀歲力作《夜王》，與全城觀眾歡度馬年，鐵定大年初一正式華麗賀歲。歡哥黃子華為答謝一早買飛支持電影《夜王》的觀眾，決定年廿九率領一眾演員親自落區到旺角見觀眾，多謝各位購買年廿九優先場及初一門票的老細支持！有關落區時間及詳情，將會稍後在《夜王》專頁公佈。

電影公司今日發放正式海報及終極預告片，講述華麗璀璨的東日夜總會表面紙醉金迷，暗地裡卻正面臨前所未有的存亡危機。黃子華、鄭秀文（Sammi）聯同一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等，如何同心合力、上下一心，為守住東日拚搏到最後一刻。正如歡哥在預告中勉勵下屬所言：「世界艱難，但係我哋冇驚過……東日仲可以玩幾耐，冇人知，但係如果真係要熄燈，我哋一定飲到最後！」更以一句「絕不投降！」為東日眾人打下強心針。

吳煒倫上部作品《毒舌大狀》把法庭變成戰場，透過林涼水為社會不公發聲，贏盡口碑與票房。今次《夜王》則以夜總會為舞台，邀得黃子華與鄭秀文兩位重量級演員首度合作主演電影，既要為觀眾送上笑聲與娛樂，同時亦希望透過這個走向沒落的行業，刻劃東日夜總會這個小社群，在世代轉變與經濟逆風之下如何自處。這個題材與現今全球經濟放緩、各行各業面對結業潮的處境不謀而合。導演期望藉這個逐漸消失的行業、透過歡哥的口，向觀眾送上鼓勵︰面對起起跌跌，只要繼續「照行」，終有一天可以笑到最後。

連導演吳煒倫亦坦言，希望《夜王》不單是一部賀歲喜劇，更是一齣在低潮中仍然選擇笑著前走的故事。「拍攝《夜王》，是藉尖東夜場去講一份永不言棄的精神，在一班江湖兒女身上點出義氣的光芒，還大膽地在一個全世界都認為沒有愛情的地方談情說愛。在創作上，絕對是一個極其有趣的挑戰。」

