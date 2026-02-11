狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
《夜王》專訪｜黃子華騷肌自比「阿叔行沙灘」 鄭秀文當場請求子華神再開棟篤笑
由黃子華、鄭秀文（Sammi）兩大巨星主演的賀歲片《夜王》，以獨特的夜總會生態作背景，兩位演一對離了婚但被逼合作的前夫妻，對於極罕騷肌兼有床上戲的子華就笑指：「記住大家，睇嗰場戲，當係睇阿叔行沙灘，唔好咁多要求，阿叔嚟咋嘛，又冇胸肌又冇腹肌，你哋就去昅阿叔咁解。」哄得Sammi不停大笑。而Sammi更當場請求子華再開棟篤笑，天后開口，結果又是如何呢？
夜場題材大膽，子華爆：滿足導演個人嘅私慾！
黃子華、鄭秀文難得合作，兩位都表示因為對導演吳煒倫無限信任，子華就連劇本都未看過就一口答應，至於Sammi就指兩日內立即回覆答應：「都唔知邊度嚟嘅信任，又唔識佢（黃子華），又唔識導演，總之就嚟自個信字啦！」黃子華：「我哋就係憑呢樣嘢呃人嘅！當日都唔知個故事點樣㗎，但係幾有趣喎，我同一班女仔做夜總會，我一個客咁多女仔，哇！我咪好忙？點知係做經理！」立即一臉失望。
今次除了跟Sammi，子華跟廖子妤（Fish）都有一段秘密戀情，子華又立即一臉無奈：「其實我盡量想大家唔好搵我做呢啲戲，唔好同人講呀……趁導演唔喺度，根本就係滿足導演個人嘅私慾！導演認為男女關係係好複雜嘅，歡哥有個好深愛嘅V姐，但V姐唔喺度，佢喺出面唔係沾花但又留下情，我要做呢個人物。我話知嗰個係阿Fish定係鯨魚，係dolphin定係whale定係紅衫，我都要做，呢個導演要求！」
親熱戲Sammi「等到頸都長」，子華騷肌自比阿叔行沙灘
戲中有一段，講歡哥、V姐舊情復熾，更有一段親熱戲。被問到，有否想過做經理都有多場騷肌嘅戲份？，子華即大呻：「哎呀！冇『咁多場』，得兩場！ 嗰兩場嚟睇過戲都知有需要，唔通真係著住衫沖涼咩！原則上導演要求嘅我盡量去做，所以呢次做咗，以後唔好再要求喇喎！因為呢個要求令我幾個月冇啖好食，要控制住自己唔好變咗個大肚腩出嚟。」
至於Sammi就在身旁嘴舐舐笑指：「親熱戲，我等到頸都長埋！」黃子華：「記住大家，睇嗰場戲，當係睇阿叔行沙灘，唔好咁多要求，阿叔嚟咋嘛，又冇胸肌又冇腹肌，阿叔行沙灘！你哋就去昅阿叔咁解。」
為演活夜場經理，兩位在戲中都煙駁煙，又有不少粗口。導演曾表示非常感謝，作為虔誠基督徒的Sammi願意有這些演出，Sammi：「絕對係（講最多粗口的一套戲）！食煙啦，狂食，好彩我以前都食咗好多年煙，不過後尾戒咗。我驚拍呢部戲吸多兩吸又想食返，好彩冇囉。完咗就完咗，完全冇意念食返煙。至於粗口，只不過係呢班人工作環境嘅一部分，（我）講得相當自然，如果缺少呢部分反而會失真。」為演好角色沒有包袱。
（DVS05964 Sammi為演好角色沒有包袱。 ）
爆小野不敢大力掌摑，子華自比胡楓笑指對方敬老
戲中子華又被Sammi掌摑、又被盧鎮業（小野）打，Sammi帶點撒嬌地指：「掌摑咗幾巴，刮完咪呵返佢囉。」黃子華：「佢就住㗎，唔爽！」Sammi即作狀掌摑，鏡頭前打情罵俏。那對於被小野毆打的部份呢？子華神又發揮幽默自嘲本色：「不知不覺我已經係個長者，所以唔係好夠膽落足力打我。小野要勁打我㗎嘛，打咗好多嘢都：『哎？小野你係咪有近視？一陣風咁？』收尾我返屋企諗，係喎，我都唔夠膽打胡楓，如果你今日叫我同胡楓拍場戲佢話：『子華你冚我啦！』『修哥唔係啩？』可能我都去到修哥嗰頭，冚死咗點算呢。」再次逗得全場大笑。
講起年紀這話題，子華就表示李芯駖、阿Dee（何啟華）都是跳得之人，雖然自己都想跟對方學跳舞，「我想㗎，但係半月板唔想！」至於要演全場跳舞一幕，他就忍不住誇獎Sammi：「我哋有場戲，成班人跳舞，特登要導演提佢：『Sammi，你唔好跳咁勁，控制下自己呀』咁樣。大佬！我同佢跳慘過阿叔落沙灘。」
《夜王》內雲集不少新演員，有些更是第一次參演電影，Sammi直指自己會主動與大家交流：「我自己都做過新人，如果見到個好有經驗嘅人行到入嚟，自自然然覺得對方有啲氣場。所以有時自己做得主動啲囉，破咗冰，大家就好暢快好舒服。」
曾做演唱會嘉賓結緣，天后當場邀子華再做棟篤笑
黃子華曾為Sammi擔任演唱會嘉賓而結緣，子華笑指：「點解今次見到Sammi都冇乜隔膜呢？其實我上次幫佢做嘉賓，對我嚟講係付出好大嘅一步，我係為你仆心仆命過，我見到你仲有咩需要保留呢？可能你唔記得。」Sammi：「我梗係記得啦！」黃子華：「樂壇嘅人互相做嘉賓好平常，但我唔係樂壇嘅人，我做一次嘉賓差唔多……一係識我阿媽咁壓落嚟，如果唔係我要同你好friend先會肯做，因為可能會失敗，我死都唔肯再做。嗰一次咁，我肯定同你好friend，但我記錯咗，原來唔friend！」Sammi：「知佢嚟一定爆啦，知道請佢嚟一定會令個場好開心，佢一定會講啲好精彩嘅嘢。」
既然子華在Sammi演唱會上表演棟篤笑超好氣氛，今次Sammi即當場請子華出山！「我自己真心好想佢再做棟篤笑，我有私底下同佢講過嘅，我好感受到佢令到大家好開心呀，好正囉！不如你出嚟做返啦。」此時Sammi更為子華揼骨撒嬌，黃子華：「 如果我出嚟你幫我做嘉賓！」Sammi當然答應！子華神：「等《夜王》上咗先！」果然是耍太極高手。
採訪：何德
