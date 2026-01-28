專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
《天下無不西之閨蜜》十五場圓滿落幕 黃智雯大突破一改斯文形象 楊詩敏情挑Oppa反差極大
一連十五場港式爆笑舞台劇《天下無不西之閨蜜》，日前於灣仔壽臣劇院圓滿落幕。演出全數場次均告爆滿，座無虛席，全場觀眾投入長達120分鐘的密集笑彈之中，反應極度熱烈。
本劇由被譽為「最吵閨蜜」的黃智雯（Mandy）與楊詩敏（蝦頭）領銜主演，劇本由李偉樂改編、葉雯麗執導。故事以火星撞地球式的閨蜜同居生活為主軸，透過啜核貼地的情節與港式幽默，探討現代女性在愛情、友情與自我實現之間的種種掙扎與笑淚。
Mandy與蝦頭在劇中分別飾演性格南轅北轍的好姊妹。Mandy突破以往形象，飾演豪爽率直、不拘小節的Olive；蝦頭則一改以往形象，化身精緻「姿整」、對生活一絲不苟的Florence。劇情講述Florence離婚後被Olive收留，兩人因生活習慣迥異而引發連串爆笑衝突，溫馨公寓瞬間變成戰場，好姊妹更一度反目，劇情笑料百出，引發觀眾共鳴。
在尾場演出後的謝幕環節，現場驚喜不斷。兩位主演與導演除了衷心感謝十五場以來所有入場支持的觀眾及全體台前幕後人員外，更藉機為正在上映的電影《今天應該很高興》及賀歲片《金多寶》宣傳，呼籲大家繼續支持本地舞台劇及電影。值得一提的是，《金多寶》的導演及演員更是當晚的座上客，親身到場支持。
謝幕的最大驚喜，莫過於原本僅由Mandy與三位女演員合唱《友情歲月》的環節，臨時加插了終極彩蛋，蝦頭突然驚喜加入，與四位姊妹一同獻唱，更有劇中Oppa演員即場Beatbox伴奏，將現場氣氛推至頂點，為整個演出劃下完美而歡樂的句號。
在十五場演出結束後，兩位主演均表示非常不捨。蝦頭坦言：「好耐冇做過喜劇，今次挑戰好大，但鍛鍊好多。觀眾嘅Feedback話笑到人仰馬翻，聽到好開心，因為而家要令觀眾笑得出真係好難，但佢哋可以笑足兩個鐘，我覺得好正。」Mandy亦感慨說：「15場眨吓眼就完成，尾場觀眾反應特別熱烈，掌聲好大，係一個完美嘅Ending。我自己好恨做喜劇，雖然喜劇好難做，但今次遇到一班優秀演員，最開心係可以帶到歡樂俾觀眾，見到佢哋滿足嘅笑容，作為演員好滿足。」她更透露劇組每晚演出前都會設定秘密任務，增加互動與新鮮感，並特別感謝幕後團隊照顧她這位「論盡」演員，避免她摸黑撞牆或弄壞道具。
劇中多個爆笑場面均來自排練時的即興創作。例如Mandy引發全場大笑的「表櫈」動作便是與導演及蝦頭對戲時撞出的神來之筆。Mandy笑言：「冇特別練過，原來我都做到！」她認為最大挑戰反而是如何流暢且不失時機地演繹劇中的粗口對白，為此在家反覆練習。蝦頭亦大讚Mandy：「現場好多男士都話呢個動作好難，佢仲做到咁多下，好犀利！」
對於Mandy而言，這次演出是一大突破：「今次跳出咗以往認真、斯文嘅形象，展現另一面俾觀眾。有觀眾DM我話好鍾意聽我爆粗，我覺得好搞笑又好開心。」她認為喜劇最難掌握節奏，而觀眾的笑聲與掌聲正是演出不可或缺的一部分。
蝦頭在劇中一場情挑Oppa的「突然一爆」戲份，反差極大，令觀眾印象深刻。她解釋道：「我哋讀完劇本覺得嗰場爭個突破位，想我嘅角色有個大爆發。同導演商量後試咗好多演繹方式，最後覺得見好就收，呢個版本最適合。」被問到未來想挑戰的角色，蝦頭笑言想到一個創舉，不如和Mandy交換角色。並表示希望有機會挑戰舞台劇中較少見的奸角，尋求突破。
兩人雖是第二次合作，但透過這次日對夜對的排練與演出，關係更進一步。Mandy說：「我同蝦頭性格好夾，相處得好舒服，大家又好鍾意研究戲。」蝦頭亦深感珍惜：「排練時大家互相認識深咗好多，我蝦碌時Mandy救我，佢蝦碌時我救佢，練出默契。真係好唔捨得，第15場好似做得最準確嗰場，但就要完結。」
面對極佳口碑與觀眾的熱烈要求，兩位主演均強烈表達希望原班人馬能夠重演甚至推出續集。Mandy期待道：「希望有2.0、3.0、4.0，最好有埋電影版！可以繼續帶開心俾觀眾，甚至衝出香港，同其他地方嘅朋友分享呢份歡樂。」蝦頭同樣希望更多觀眾能體驗這齣劇的魔力：「希望有重演機會，等更多觀眾可以感受到呢種歡樂，笑足兩個半鐘，有個輕鬆愉快嘅晚上。」
其他人也在看
梁敏巧地鐵熟睡被捕獲 意外惹網民性騷擾留言 霸氣反擊：尊重下自己同父母
梁敏巧（Maggie）2019年參選香港小姐競選入行，憑主持《東張西望》成為「東張女神」而成功入屋。去年參加真人騷《女神配對計劃》與「暖男律師」Matt（劉啟進）配對成功，「M&M CP」備受關注，加上於節目呈現真性情被網民大讚性格好，人氣大急升，收穫唔少粉絲加主持及廣告機會不斷。日前，有網民野生捕獲梁敏巧坐深圳地鐵熟睡，不過喺一片留言中，突然出現一名網民發表帶有性騷擾嘅言論，令梁敏巧現真身霸氣回應對方。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 6 小時前
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突
隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起...BossMind ・ 2 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
劉嘉玲巴黎看秀跟別人狂聊！梁朝偉「站旁邊尷尬笑」 安靜陪老婆反差萌翻
近日，巴黎Dior冬季男裝秀結束後的交流畫面在網路流傳。影片中，梁朝偉安靜站在妻子劉嘉玲身旁，看著她與另一位藝人劉憲華聊天，自己則是安靜站在旁邊，一邊聆聽一邊偶爾露出微笑，低調模樣引發討論。姊妹淘 ・ 3 小時前
《女神配對計劃》筍盤Matthew自爆打7份工年賺7位數 仍謙稱「一般家庭出身」
去年TVB嘅《女神配對計劃》中，其中一位女神關嘉敏Carman最後忍痛拒絕「錯的時間對的人」嘅姜卓文（細John）以及條件超好嘅有米i-banker黃家俊（Matthew）。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 20 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林心如50歲生日！ 楊謹華「嘴對嘴接吻」慶生片曝光：親愛的Rose，祝福妳
女星林心如在27日迎來50歲生日，圈內好友紛紛送上祝福，其中曾合作《華燈初上》的閨蜜楊謹華，也準時在社群平台發文道賀，還加碼公開一段以前私下慶生的影片，立刻引發網友熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 小時前
議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制
政府下月公布《財政預算案》，外界關注公務員薪酬。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(27日)在公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。AASTOCKS ・ 22 小時前
內地發現尼帕病毒有效藥 醫生籲春節避免赴疫區
【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高on.cc 東網 ・ 1 天前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 1 天前
高市早苗再提「台灣有事」 中國外交部回應！
中日關係持續緊繃，日本首相高市早苗再度提及「台灣有事」，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，美日戰略同盟就瓦解了。鉅亨網 ・ 1 天前
冬天是減重好時機！靠這3個簡單習慣，45歲從95kg穩穩瘦到74kg
冬天其實是適合減重的季節。一位45歲的過來人曾胖到95公斤，在經歷節食復胖與健身半途而廢的挫折後，最後靠著三項簡單的方法，成功減掉21公斤。這套方法不需挨餓也不必劇烈運動，只要透過生活習慣的調整，就能讓體重穩穩下降。姊妹淘 ・ 54 分鐘前
歐聯話題 ｜11隊大亂鬥 關鍵一戰爭入前8
歐聯聯賽階段迎最後一個比賽日，是淘汰賽前最緊張的一日，因為前8名可直入16強；暫時第3至第13名，這11支球隊實際只相差兩分，因此最後一戰的勝負，非常影響排名。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
日出康城領都裝充電樁風波 業主收授權票遭群煞滋擾 5人被捕
近日有人在網上發貼文，指將軍澳日出康城領都停車場安裝電動車充電樁，惟即使車位業主有否充電服務需要，一律被要求支付2.1萬元的安裝費，多名業主質疑充電樁的造價過高，有業主希望再開會討論，包括清潔費及保安費在內的管理費加幅過高問題，周日（25日）設「街站」收集居民授權票，期間有人帶同十多名大漢到場滋擾，有人報案求助。警方以涉嫌非法集結拘捕5人，包括一名15歲少年。港鐵則指，當時有業主確認相關人士為同行訪客，客務處按程序放行。am730 ・ 6 小時前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前