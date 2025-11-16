《天線得得 B》創作者批 YouTube 兒童節目「空洞」 無助培養孩子想像力︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《天線得得B》創作者 Anne Wood 近日提醒家長，現時不少 YouTube 上的兒童節目內容「空洞」，無助培養孩子的想像力。她又指，演算法傾向推送牟利為主的影片，缺乏高質素的兒童節目，久而久令優質的兒童節目不斷在平台流失。
根據《衛報》報道，Anne Wood 表示，YouTube 等平台在演算法下，忽略由受過專業訓練人士創作的影片。她認為，YouTube 的無盡捲動的模式未有像公共廣播方式般重視高質素內容，並形容部分節目只有「分散注意力」的作用。
點名批評《CoCoMelon》
她提到，雖然《天線得得 B》在推出時曾被批評「減低智商」，但學術研究其後指出，節目以押韻、重複及簡潔語言為核心，有助提升兒童語言能力。她表示不少人未能理解節目理念，但《天線得得 B》以貼近兒童經驗的方式呈現內容，並強調節奏與剪接需要配合幼兒的理解速度。
她又以《CoCoMelon》為例，指此類節目對忙碌家長而言或許能短暫派上用場，但擔心孩子因長時間接觸而錯過其他有價值的內容，並質疑不少頻道以賺取收益為主。
兒童節目在行內被視為較次要
曾擔任兒童電視節目《Blue Peter》主持的 Konnie Huq 指，如今要尋找優質兒童教育內容仍是可行，但在演算法推送下，無論成人或兒童均容易選擇能迅速帶來滿足感的影片。她認為整個媒體行業愈趨商業化，社交平台及產品代言的影響力不斷增強。
Konnie Huq 補充，兒童節目向來被視為較次要，薪酬及地位均不及主流娛樂製作，但強調兒童節目在影響力上更為關鍵，因為觀眾正處於成長階段。
YouTube 發言人回應指，平台已透過質素原則推動優質兒童內容，並為家長提供觀看管理工具，未來會繼續在相關領域投放資源。
