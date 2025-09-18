《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉

TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。

李芷晴

該名網民留言表示：「未睇女神之前幾鍾意你，睇完之後發現原來你係一個臭X嚟嘅，對你好失望，亦都好後悔支持咗你咁耐。」面對被辱罵，Stephanie有禮貌大方回覆：「如果你唔理解我嘅諗法我好尊重，亦都好歡迎你分享你自己嘅諗法，但係希望你唔好用呢一啲嘅字眼去侮辱人。」

網民留言以粗口辱罵

事後，該網民再留言向Stephanie道歉，更表示自己言辭過激，希望繼續聆聽對方想法：「多謝你的回覆。我承認我之前的言辭過於激烈，用了不恰當的字眼，我為此道歉。我之所以有咁大反應，係因為你做咗一啲嗰兩隻字先會做嘅嘢，同我￼一直以嚟支持嘅形象有好大落差，我嘅用詞可能係重咗，但我嘅失望情緒係真實嘅。大家睇法唔同，冇必要再爭論落去。我願意聆聽你嘅諗法，如果你願意分享多啲。」