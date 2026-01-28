《女神配對計劃》筍盤Matthew自爆打7份工年賺7位數 仍謙稱「一般家庭出身」

去年TVB嘅《女神配對計劃》中，其中一位女神關嘉敏Carman最後忍痛拒絕「錯的時間對的人」嘅姜卓文（細John）以及條件超好嘅有米i-banker黃家俊（Matthew）。節目中Matthew表現贏得唔少觀眾正評，而佢早前就成為內地博主跟拍一天行程vlog主角，再次展現筍盤本色。

關嘉敏Carman最後忍痛拒絕條件超好嘅有米i-banker黃家俊（Matthew）

黃家俊（Matthew）

黃家俊（Matthew）

片中Matthew介紹自己時即爆年薪有7位數，職業包括投行工作、會計師、上市公司董事、大學講師同埋幫手打理屋企嘅冷氣工程公司，佢仲好謙咁話「一般家庭出身，唔係富裕家庭，要拼搏搵多啲錢，改善屋企生活」。之後Matthew又帶博主去佢收藏電單車嘅車房，入面擺咗至少5架電單車，而出鏡嘅2008年限量款Ducati，據Matthew講推出時要百幾萬，而家都要六七十萬。

Matthew受訪時自爆年收入達7位數

黃家俊跟住又展示辦公室，其實同一般公司唔大分別，仲有啲亂！不過Matthew話公司除咗老闆之外就到佢，所以算係高層。自稱1989年生（今年37歲）嘅Matthew被問到有咩擇偶條件，佢就話要高啲嘅女仔，而且要健談、開朗同獨立。唔少網民都留言話「咪即係關嘉敏」。

