《寵物小精靈》卡牌活動擬設靖國神社捱轟 官方致歉並取消︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】 風靡全球的《寵物小精靈》（Pokémon）原定於 1 月 31 日在東京靖國神社舉辦兒童卡牌體驗活動，因涉及歷史敏感問題引發中國輿論強烈反彈。主辦方隨後宣布取消活動，寵物小精靈公司事後發表中、日文雙語聲明公開致歉。

《寵物小精靈》卡牌近年風靡全球。(Photo Illustration by Mario Tama/Getty Images)

活動非官方直接發起

靖國神社因供奉 14 名二戰甲級戰犯，被亞洲多國視為日本軍國主義的象徵。這場名為「寵物小精靈卡牌兒童體驗教室」的活動並非由寵物小精靈公司直接發起，而是由具備認證資格的玩家及第三方團體策劃。由於相關活動資訊刊登於寵物小精靈官方的卡牌遊戲訓練家網站，消息隨即在社交平台廣泛流傳。

寵物小精靈公司在致歉聲明中承認，相關活動原本就不適合舉辦，但因為審核及確認過程出現疏漏，導致資訊被錯誤刊登。該公司在發現問題後已立即刪除資訊並確認活動取消，對事件引起的各種反應與意見深表歉意。該公司承諾，將會從根本上改變並強化活動資訊的審核體系與確認流程，以防止類似事件再次發生。

2016 年《Pokémon Go》亦發生類似事件

這並非《寵物小精靈》首次捲入與靖國神社相關的爭議。 2016 年實景互動遊戲《Pokémon Go》在日本上線時，曾將遊戲中的補給站及道館設置於靖國神社範圍內，當時已引起批評。 2019 年，該品牌相關企業的部分員工參拜該神社，同樣惹起風波。