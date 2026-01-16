《寵物小精靈》紐約專門店遇劫 蒙面劫匪持槍爆櫃 掠卡牌等 78 萬元財物︱Yahoo

疑犯以手槍指向店內人士。

【Yahoo新聞報道】美國紐約曼哈頓一間《寵物小精靈》專門店於 1 月 7 日 晚間遭遇搶劫，三名蒙面男子闖入店內，持手槍及鐵鎚威脅在場人士，並掠走價值超過 10 萬美元（約 78 萬港元）的商品。紐約市警察局正就事件展開調查，目前尚未有人被捕。

綜合外媒報道，事發於當晚約 6 時 48 分，位於曼哈頓肉類加工區（Meatpacking District）的 Poké Court 正在舉行開業以來的首次社區活動，當時店內擠滿超過 40 名顧客。三名身穿全黑衣物、背著動漫圖案背包的男子突然闖入，其中有疑犯以手槍指向店內人士臉部，部分受驚民眾隨即舉起雙手。

被掠走的 Pokémon 卡及相關貨品總值約 78 萬港元。

行劫過程僅約三分鐘

根據店內監控片段及員工描述，劫匪利用鐵鎚擊碎玻璃展示櫃，迅速搜刮《寵物小精靈》卡牌及相關周邊產品，整個行劫過程僅持續約三分鐘。店員表示，劫匪除了搶走大量商品及現金，還奪走了一名女員工的手機，事件中沒有人受傷。

店主 Courtney Chin 表示，店舖於去年 11 月才正式開業，售賣《寵物小精靈》卡牌、配件及藝術家創作的周邊商品。她指出，雖然店內設有警報系統，但不確定系統當時是否正常運作，正與保安公司跟進。Courtney Chin 續稱，她已整理好被盜物品清單，希望保險公司能承擔損失，並考慮採納警方及鄰近商戶的建議，聘請武裝保安或門衛駐守。

除了紐約，近期加州亦發生多宗針對卡牌店的搶劫案。去年 12 月 2 日，洛杉磯一間卡牌店被盜走價值約 10 萬美元的財物，包括《寵物小精靈》卡牌，警方隨後逮捕四人。本月西洛杉磯亦有一名男子在離開卡牌店時被搶走價值約 30 萬美元（約 234 萬港元）的《寵物小精靈》收藏。