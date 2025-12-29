《寶可夢》新作爆料流出！G10舞台取材東南亞群島、全新戰鬥系統曝光

近日，來自推特用戶 @Light_88_ 的洩漏消息在《寶可夢》社群引起熱議，揭示了被稱為「G10」（第 10 世代）的新作開發細節。這些洩漏主要來自測試版資料，雖然尚未經官方證實，但與先前多個洩漏來源高度吻合，讓粉絲對這款新作充滿期待。

《寶可夢》G10 新作消息洩漏，圖為 G9 的《寶可夢 朱／紫》（圖源：Pokemon）

《寶可夢》G10 的主題為廣闊的海島群島，原型直接取材自東南亞地區，包括印尼、泰國、馬來西亞等國家的島嶼風貌。測試版地圖顯示超過30座可探索島嶼，島嶼外形與現實世界高度相似，但位置經過重新排列，以增加遊戲趣味性。

其中包含了：蘇拉威西島（Sulawesi）、新幾內亞島（New Guinea）、婆羅洲（Borneo）、蘇門答臘（Sumatra）、泰國南部／馬來西亞、爪哇島（Java）等，中央東側的不規則陸地似乎特別受到蘇拉威西島啟發，這座現實島嶼以獨特形狀和高度特有物種聞名，島上生物在隔絕環境中獨立進化，遊戲中或許會反映這一特色，帶來豐富的生態多樣性。

本次洩漏重點之一是全新的戰鬥系統，開發內部稱為「Majin」。在早期測試版中，這項機制會讓寶可夢的外型根據天氣變化而扭曲變形，周圍環繞奇異的雲霧效果。早期開發文件顯示，「Majin」與「天氣招式」（Weather Moves）緊密相關，可能讓天氣不僅影響戰場，還直接改變寶可夢形態或能力。目前細節不明。

先前洩漏提及的「騎乘所有寶可夢」系統，似乎在最新版本中被取消，取而代之的是創新「洛托姆滑板」，此外，同形態寶可夢的特性可輔助探險，讓探索更具策略性。這項設計不僅保留了騎乘樂趣，還避免了直接騎乘寶可夢的技術難題。玩家可將洛托姆滑板與寶可夢連結，使用「能量繩」（energy leash）一同前行。滑板會根據連結的寶可夢能力獲得對應移動方式：陸地滑行、水上衝浪、水中潛行（包含深海探索）、天空飛行等。