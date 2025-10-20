三號風球至少維持至周二下午 6 時
COPY OF 《寶可夢》第10世代正傳內容遭爆料！連第11世代都已規劃上市日？
《寶可夢》近期歷經了一次大規模的洩漏事件，除了第 10 世代的遊戲內容遭到爆料之外，就連可能還很遙遠的第 11 世代都有消息，內部預期會在 2030 年推出。
非正傳的《寶可夢傳說Z-A》在 10 月 16 日剛正式上市，不過近期有許多關於未來《寶可夢》新作的消息遭到洩漏與流傳，其中正傳第 10 世代被命名為《寶可夢 風/浪》（暫譯，Pokemon Winds and Waves），設定在以東南亞為原型的地區，並且主打有著「無限」島嶼可以探索，會是 Nintendo Switch 2 獨佔遊戲。
《寶可夢 風/浪》目前被預期可能會於 2026 年 2 月寶可夢日正式公開，並在同年發售，其中的「無限」要素除了隨機生成的島嶼之外，更有一說可能會有無限進化的寶可夢存在。而第 11 世代其實也已經規劃好，按照過去的時程推測，可能會於 2030 年發售。但畢竟也僅是傳聞而已，真相到底如何，在過幾個月後玩家們可能就會知道了。
