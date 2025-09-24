《寶可夢傳說 Z-A》搶先試玩四大對戰模式，爬 Rank、打 Boss、即時對戰！

即將在 10 月 16 日正式發售的全新《寶可夢傳說 Z-A》，以早前官方公開的多項消息來看，已經叫人感受到寶可夢公司的野心，以經典 IP 結合全新多變的玩法來滿足胃口已經被養大一眾玩家。Yahoo Tech 編輯早前有幸搶先親身試玩《寶可夢傳說 Z-A》，裡面的四種對戰模式都帶來不一樣的遊玩體驗，就如同時在遊玩不同的遊戲，不管是忠實的老玩家、新世代玩家，都可以在寶可夢世界之裡找到自己的遊玩方式。

👉《寶可夢傳說Z-A》懶人包：發售日、Switch 2版、御三家、超級進化與玩法一次看

ZA 登峰戰

冠以遊戲標題同樣的對戰模式，「ZA 登峰戰」是《寶可夢傳說 Z-A》的核心玩法。玩家一開始會被評為 Z 級訓練家，要不停捕捉和訓練更強大的寶可夢，配合不同戰鬥技巧來挑戰每一次的「ZA 登峰戰」，由 Z 級一步一步地爬上 A 級訓練家之名，以獲得實現一個願望的機會，解開密阿雷市的秘密。

在試玩時段，「ZA 登峰戰」會發生在遊戲世界裡的晚上時分，需要操作角色在密阿雷市中遊走，與不同的 NPC 進行對戰，同時系統還會有不同的挑戰任務，像是「以指定屬性的招式」進行對戰。是考驗玩家對於手上寶可夢熟悉度，以及應對 NPC 們可能派上不同屬性時的戰鬥方式。

「ZA 登峰戰」有點像經典寶可夢遊戲中，在地圖遊走時與 NPC 對戰的感覺，因為對戰會在被其他訓練家注意到時就會瞬間開始。不過因為在《寶可夢傳說 Z-A》遊戲中，寶可夢是與你一起行動，可以隨時發動招式，所以也有著潛行偷襲一般的玩法，取得先手攻擊的機會。

升級戰

就如多款經典寶可夢遊戲一樣，要正式進入遊戲下一階段的話，就需要去「打道館」，而在《寶可夢傳說 Z-A》中就是進行「升級戰」。在自問累積到足夠實力以及在登峰戰取得挑戰券後，就可以到指定地方進行升級戰，如果成功戰勝就會往上升級一階。屈指一算，要由 Z 等升級至 A 等，就要進行 25 次的升級戰的意思？

野生特區

寶可夢系列遊戲的一大特色，就是可以捕捉、收集和培養野生寶可夢。不過相對於過去要在森林、荒野中捕捉寶可夢，《寶可夢傳說 Z-A》是讓玩家在充滿城市感的密阿雷市街頭，去遭遇各種不同的野生寶可夢。

打比方說犬形寶可夢黑魯加，就真的是在大街路邊成群結隊出沒，其中更會有一隻特別強大、雙眼閃著紅光的的頭目。玩家如果覺得今天不太適合與牠們糾纏，就記得要繞遠路或是潛行避過發現了。

其他就如被設定為最弱寶可夢的鯉魚王，會在河道出現；鳥類寶可夢如青綿鳥就會出沒在屋頂，真的有如現實世界中人類與動物共同生活在都市之中的分佈，非常合理。

對戰特區

每一集寶可夢遊戲背後都會豐富故事線來推動發展，《寶可夢傳說 Z-A》其中一個劇情內容就是要解決出現在密阿雷市突然「失控超級進化」的寶可夢。失控超級進化的寶可夢會十分痛苦地四處大鬧，而且攻擊力會特別強勁，玩家就需要一邊避開範圍攻擊和流彈，一邊收集在對戰特區場上出現的「超級能」，蓄滿之後就能讓戰鬥中寶可夢進行 MEGA 進化！藉此獲得更高攻擊力來對付「失控超級進化」的寶可夢。

在挑戰「失控超級進化」的寶可夢時的戰鬥會特別忙碌！因為你一邊要操控訓練家角色翻滾和奔跑，以避開攻擊和收集「超級能」，萬一不小心就會因為角色受襲過多而失敗；另外又要給為你戰鬥的寶可夢下達指令，以及看準時機進行超級進化。小編有幾次是寶可夢都還在場上，卻因為角色踩中超級進化大食花的毒而受傷過度落敗，很困難啊！因此早前有外媒表示《寶可夢傳說 Z-A》有「魂系」遊戲的感覺，也並非完全誇飾。

在挑戰成功後，就能獲得相應對手的寶可夢超級石，用以在下次對戰時進行超級進化。

《寶可夢傳說 Z-A》發售資訊

《寶可夢傳說 Z-A》遊戲將會在 2025 年 10 月 16 日正式發售：

《寶可夢傳說 Z-A》Switch 盒裝版和下載版售價為 HK$359 / NT$1,449

《寶可夢傳說 Z-A》Switch 2 Edition 盒裝版和下載版售價為 HK$409 / NT$1,659

《寶可夢傳說 Z-A》Switch 2 Edition 升級通行證售價 HK$50 / NT$210

升級通行證是讓擁有 Switch 版遊戲的玩家，可以在 Switch 2 主機上享受更高幀率、更高解析度的畫面。

同步會推出《Nintendo Switch 2 寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition 主機組合》

內容包括 Nintendo Switch 2 主機和下載版遊戲

售價 HK$3,750 / NT$15,580

