《寶可夢傳說 Z-A》發售首週銷量破580萬，首款寶可夢即時對戰帶來全新體驗
The Pokémon Company在此宣布，2025年10月16日（四）全球同步發售的Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch 遊戲軟體《寶可夢傳說 Z-A》發售首週累積全球銷量已達到580萬。其中約半數玩家使用Nintendo Switch 2 遊玩。（※任天堂株式會社調查結果/包含下載版）
本作為《寶可夢》系列首部能夠進行寶可夢即時對戰的作品，帶來前所未有的寶可夢「對戰」×「動作」的遊玩樂趣。
冒險的舞台是正在進行都市再開發計畫的「密阿雷市」。「白天」就在城市裡遨遊探索吧。以最新技術打造、設置在城市各個角落的「野生特區」裡棲息著各種野生寶可夢，訓練家們可以與之對戰，也可以收服牠們成為夥伴。「夜晚」就去挑戰「ZA登峰戰」吧。城市裡會出現以紅色全像投影圍出來的「對戰特區」，訓練家們在那裡以寶可夢對戰激烈交鋒。與自己培養的寶可夢一起挑戰「ZA登峰戰」，目標成為最強的寶可夢訓練家。
在這個擁有「白天」與「夜晚」兩種不同風貌的城市裡，主角與新結識的夥伴們一同挑戰發生在城市裡的大小事件。
商品名稱：《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》
發售日：2025年10月16日
建議售價：
盒裝版 TWD 1,659
下載版 TWD 1,659
發行：The Pokémon Company
銷售：任天堂株式會社
製作：GAME FREAK inc.
對應平台：Nintendo Switch 2
遊戲類型：動作RPG
遊戲人數：1人（對戰、交換等：2～4人）
銷售型態：盒裝版／下載版
※下載版可於Nintendo eShop購買。
※Nintendo eShop、My Nintendo Store並非所有地區皆可使用。目前正計劃於新加坡、泰國、馬來西亞及菲律賓推出Nintendo eShop。
支援語言：日文、英文、歐洲西班牙文、拉丁美洲西班牙文、法文、德文、義大利文、韓文、簡體中文、繁體中文
