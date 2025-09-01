《寶可夢傳說 Z-A》釋出摔角鷹人超級進化「超級摔角鷹人」！介紹影片搶先看

株式會社寶可夢公布了以下有關Nintendo Switch／Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A》及Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》的資訊。

摔角寶可夢摔角鷹人超級進化後的樣子「超級摔角鷹人」將在《寶可夢傳說 Z-A》登場！

將在《寶可夢傳說 Z-A》中登場的「超級摔角鷹人」，牠的介紹影片已經於寶可夢官方YouTube頻道公開，歡迎前往觀賞。

攻擊時，牠會透過旋轉自己來增加俯衝的威力。

會向對戰對手及自己的訓練家展示胸肌有多雄壯。

將增量後的肌肉展現出來！介紹「超級摔角鷹人」的特徵！

全身的肌肉量因超級進化的能量而增加，不只是攻擊力，連防禦力也得到了強化。

超級摔角鷹人

分類：摔角寶可夢

屬性：格鬥／飛行

身高：1.0m

體重：25.0kg

「超級摔角鷹人」登場的特別影片已公開！

舞台是某個格鬥大賽。挑戰王者怪力的是，摔角鷹人與牠的訓練家。他們倆之間牽絆之力能夠奪得勝利嗎？這場競爭激烈的比賽，現在揭開序幕——！

《寶可夢傳說 Z-A》的特別影片已公開，歡迎前往觀賞。

用強力的飛身重壓穩定取勝

靠著因超級進化而增量的肌肉，不停接下對手的招式，展現自己的強大。

故意誘使對手攻擊後再加以反擊，藉此讓對手畏縮，接著用擅長的飛身重壓朝對手俯衝以爭取勝利。

沒完沒了地展現自我來帶動觀眾情緒的表演者

在超級進化前有時會因為沉迷於炫耀大招而露出破綻，但在對自己的耐力有信心之後，開始更加地向對戰對手或訓練家反覆展現自我。

牠會舉起雙手展開翅膀，一而再再而三地向四面八方展示自己有多美麗，以及胸肌有多雄壯。

