小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
《寶可夢傳說 Z-A》釋出摔角鷹人超級進化「超級摔角鷹人」！介紹影片搶先看
株式會社寶可夢公布了以下有關Nintendo Switch／Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A》及Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》的資訊。
摔角寶可夢摔角鷹人超級進化後的樣子「超級摔角鷹人」將在《寶可夢傳說 Z-A》登場！
將在《寶可夢傳說 Z-A》中登場的「超級摔角鷹人」，牠的介紹影片已經於寶可夢官方YouTube頻道公開，歡迎前往觀賞。
攻擊時，牠會透過旋轉自己來增加俯衝的威力。
會向對戰對手及自己的訓練家展示胸肌有多雄壯。
將增量後的肌肉展現出來！介紹「超級摔角鷹人」的特徵！
全身的肌肉量因超級進化的能量而增加，不只是攻擊力，連防禦力也得到了強化。
超級摔角鷹人
分類：摔角寶可夢
屬性：格鬥／飛行
身高：1.0m
體重：25.0kg
「超級摔角鷹人」登場的特別影片已公開！
舞台是某個格鬥大賽。挑戰王者怪力的是，摔角鷹人與牠的訓練家。他們倆之間牽絆之力能夠奪得勝利嗎？這場競爭激烈的比賽，現在揭開序幕——！
《寶可夢傳說 Z-A》的特別影片已公開，歡迎前往觀賞。
用強力的飛身重壓穩定取勝
靠著因超級進化而增量的肌肉，不停接下對手的招式，展現自己的強大。
故意誘使對手攻擊後再加以反擊，藉此讓對手畏縮，接著用擅長的飛身重壓朝對手俯衝以爭取勝利。
沒完沒了地展現自我來帶動觀眾情緒的表演者
在超級進化前有時會因為沉迷於炫耀大招而露出破綻，但在對自己的耐力有信心之後，開始更加地向對戰對手或訓練家反覆展現自我。
牠會舉起雙手展開翅膀，一而再再而三地向四面八方展示自己有多美麗，以及胸肌有多雄壯。
－
以上內容為廠商提供資料原文
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
阿富汗 6 級地震造成大量人員傷亡
一場強烈的震中為東阿富汗的 6 級地震於週日晚間發生，隨之而來的是廣泛的破壞和對數百人傷亡的擔憂。這場地震的震 […]TechRitual ・ 2 小時前
Tesla 在中國下調 Model 3 Long Range RWD 價格 1 萬元人民幣
Tesla 最近在中國下調了其剛推出的長續航後驅 (RWD) Model 3 價格。這一調整是在該車型發佈幾周 […]TechRitual ・ 2 小時前
DJI 香港推全新 DJI Mic3 迷你無綫麥克風，套裝價 HK$2,499
DJl 又有新作登場，推出全新 DJI MIc3 迷你無綫麥克風。Mic 3 套裝價只要 HK$2,499，包 2 個 DJl Mic 3 發射器、1 個接收器，以及充電盒、防風毛套等配件，讓大家創作影片時有更好收音效。TechRitual ・ 1 小時前
【AI 懶人包】5 大 AI 圖像生成工具比較｜行銷設計、藝術創作與修圖應用一次掌握（ChatGPT、Dreamina、即夢、Google Imagen、Midjourney））
近年來，AI 圖像生成工具在行銷與設計領域中扮演日益核心的角色。無論是品牌行銷快速產出素材，還是專業創作者追求藝術表現、真實視效等高標準畫質，皆找不到更高效、更具靈活性的替代方案。然而，市面工具琳琅滿目，功能與定位各異。DotAI 編輯團隊因此整理了5款代表性平台，以助讀者在不同情境中選擇最適合的工具。DotAI ・ 1 小時前
Tesla 在 JD Power 技術調查中表現優異，得分是 Volkswagen 的兩倍，但未獲獎
Tesla 在 JD Power 最新的技術調查中脫穎而出，以其 873 分的高分成為明顯的領導者，這一得分是 […]TechRitual ・ 2 小時前
DJI Pocket 4 升級雙鏡！？還有繼承 Action 2 衣缽的 Osmo Nano？
夏天即將過去，DJI 也逐漸進入了集中推新的節奏。繼不久前發布的 Osmo 360、DJI Mic 3 之後，現在關於 DJI Pocket 4、Osmo Nano 的傳聞也開始浮出水面。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 4 天前
小型 Tesla 現身於 Giga Texas 撞擊測試設施
在最近的一次無人機飛越 Giga Texas 複合體時，一輛神秘的 Tesla 車輛被拍攝到。該車輛被保護布覆 […]TechRitual ・ 2 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 小時前
迪列治：曼聯眾星支持阿摩廉
【Now Sports】迪列治堅稱曼聯上下球員均支持面臨困境的主帥阿摩廉，並表明球隊糟糕的開局應該由球員負責。曼聯周六憑般奴費蘭迪斯補時階段攻入的12碼，才以3:2擊敗升班馬般尼，取得本季聯賽第一場勝利。但比賽過程中贏得不夠說服力，加上上周中聯賽失利，令領隊阿摩廉在紅魔的未來，仍不明朗。不過隊內後衛迪列治（Mathijs de Ligt）已公開力撐這名葡籍領隊。「我認為唯一重要的事，就是在比賽中勝出。大家都看到比賽的過程。我們知道自己能做得更好，但全取3分是最重要的。我當然希望阿摩廉繼續留任。作為球員，我們要對戰果負責任。」「人們顯然地總是談論著阿摩廉，但我認為作為球員，隊友們在對戰甘士比的比賽後，也互相看著對方，告訴彼此這周的表現是不可接受的。因此將輸波的責任說是阿摩廉的錯，是非常不合理，主要是球員的問題，我們都知道這一點。所以，顯然球員們仍然支持他，他也支持我們，我們會這樣繼續前進。我認為對般尼一戰的賽果，讓這種感覺更加明確。」迪列治更表明甘士比一戰賽後，大家並沒有過多討論，因為每個人都知道輸波的那種感受。雖然曼聯對般尼一戰全取3分，但緊接的英超賽程才是阿摩廉的重大考驗，曼聯將於9now.com 體育 ・ 19 小時前
【HUAWEI實用教室】Pura 80 系列安裝 GBoard，即完美支援廣東話語音輸入！
雖然 HUAWEI Pura 80 系列因為缺乏 GMS 而令部分用戶卻步，但其實只要簡單安裝第三方鍵盤應用，即可完美解決廣東話語音輸入問題！小編實測有效，現在就教大家點樣設定。Mobile Magazine ・ 5 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 3 小時前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
胡杏兒老公李乘德「復出」夜蒲守規矩 洪天明滿場飛同老婆激咀
胡杏兒同老公李乘德Philip結婚多年，婚後先後誕下大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），一家五口溫馨幸福。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《績後》一文綜合券商於比亞迪(01211.HK)公布業績後最新目標價及觀點
比亞迪(01211.HK)今早(1日)裂口低開8.04%報105.2元，最新報107.4元下滑6.1%，成交額73.35億元。摩根士丹利發表報告指，比亞迪第二季業績低於該行及市場同業預測，第二季毛利率按季跌3.8個百分點至16.3%，錄自2022年第二季以來最低水平，大幅不及預期，未來增長仍受限於中國的不確定性與全球機遇。缺乏可預測性可能會在短期內壓制股價，下調對目標價由146元降至137元，相當預測明年市盈率21倍，維持「增持」評級。AASTOCKS ・ 4 小時前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 5 小時前
67歲影帝梁家輝細女分享4個月大混血囝囝生活照 兩爺孫對望畫面極溫馨
67歲影帝梁家輝近日忙於宣傳電影《捕風追影》，有戲中女演員曾涵煜於社交平台分享自己於片場吸煙區吸煙時，梁家輝主動遞上一張摺疊椅，示意佢坐下休息，大讚梁家輝溫柔零架子。梁家輝與太太江嘉年育有一對孖女梁穎晨及梁靜曦，近年榮升外公，繼大女梁穎晨（Chloe）去年9月誕下小公主，細女梁靜曦（Nikkie）亦於今年4月誕下混血囝囝Thibeaux。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
日本人長壽晚餐菜單大公開！「這樣吃」抗炎控糖又延壽，輕鬆維持體重不怕老
人們常說「你吃什麼，就成為什麼」，而日本人的飲食方式正是好好詮釋了這句話的代表。如果希望擁有如日本人般的健康體魄，不妨從今天開始調整晚餐菜單，讓這種簡單而平衡的飲食方式，成為你的日常習慣！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
點心餐突發$148！中環蓮香樓「豪華十道點心套餐」半價優惠 老香港飲茶體驗暢享經典蝦餃/燒賣/乾蒸牛肉燒賣
位於中區威靈頓街的蓮香樓，作為香港唯一逾百年歷史的老茶樓，今年已踏入第九十七年;這間滿載香港情懷的老字號，憑藉「朝六晚十」的營業時間、無知客的傳統服務、手推點心車，以及牆上的古文詩句與山水字畫，更不設貴賓房、歡迎搭台，還原經典粵式茶樓氛圍！蓮香樓正大推「豪華十道點心套餐」半價優惠，蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣都有，低至$148，即可細嘗充滿歲月感的老香港風味。Yahoo Food ・ 4 小時前