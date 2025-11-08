iHerb雙11優惠全網限時74折
《寶可夢傳說 Z-A》DLC《超次元爆湧》超級進化寶可夢公開！12月10日推出
株式會社寶可夢公布了以下有關Nintendo Switch／Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A》、Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》及付費新增內容《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的資訊。
《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》
《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》最新影片公開！
從神秘的扭洞延伸的異次元
強大的「異次元等級」寶可夢們
收集樹果，來做甜甜圈吧！
一起挑戰「異次元密阿雷」的新夥伴們
介紹新發現的超級進化寶可夢！
《寶可夢傳說 Z-A》
EX副任務「光芒耀眼如寶石」發佈！來獲得幻之寶可夢「蒂安希」和蒂安希進化石吧！
成為最初的夥伴的寶可夢們，超級進化後的樣子揭曉！
介紹在「升級戰」中阻擋主角的強敵之一，以及這位強敵的夥伴寶可夢！
收集在城市裡的「彩色螺絲」，換取「卡娜莉玩偶」吧！
《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》最新影片公開！
《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的新增故事／新增內容確定於12月10日發佈。另外，彙整了最新資訊的特別影片已經於寶可夢官方YouTube頻道公開，歡迎前往觀賞。
公開代表視覺設計！
《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的代表視覺設計已公開。
描繪的是藉由頑童寶可夢胡帕的力量所開啟的一道通往異次元的門。
主角與夥伴們追著新結識的「安馨兒」與「胡帕」，躍入神秘的空間「異次元密阿雷」。
那裡就像是平時的密阿雷市，但又有哪裡不太一樣。在那奇妙景象的前方，究竟會有什麼在等待著主角們呢？
從神秘的扭洞延伸的異次元
在超Z隊大展身手之下，密阿雷市恢復了平靜。
但城市裡發生新的異常現象，神秘的扭洞出現了。
同時，主角遇見神秘的小女孩安馨兒，以及愛惡作劇的幻之寶可夢「胡帕」。
只要胡帕發揮不可思議的力量，神秘扭洞就會改變模樣，化為通往廣闊異次元的入口。主角一行人將往裡頭去。
一行人抵達的是一個看起來像密阿雷市卻不是密阿雷市的神奇地方――「異次元密阿雷」。那裡棲息著與密阿雷市的寶可夢生態不同的強大寶可夢。
異次元密阿雷究竟是什麼呢？在前方等待著主角的又是什麼……？超Z隊的新故事即將展開。
強大的「異次元等級」寶可夢們
「異次元密阿雷」這個地方乍看之下就像是平時的密阿雷市，但實際情況大不相同。這裡棲息著與密阿雷市中種類不同的寶可夢，以及等級超過100的「異次元等級」寶可夢們，牠們實力高強，堪稱異次元級。
另一方面，或許可以在「異次元密阿雷」裡與稀奇的寶可夢或是從沒見過的超級進化寶可夢相遇。
收集樹果，來做甜甜圈吧！
只要給幻之寶可夢胡帕牠最喜歡的甜甜圈，胡帕的力量就會覺醒，神秘扭洞會大大地擴展開來，通往異次元的門便能打開。
此外，帶著胡帕的神秘小女孩安馨兒很擅長製作甜甜圈。只要把樹果交給她，就能請她製作各式各樣的甜甜圈。
給胡帕的甜甜圈會根據製作時使用的樹果產生各種效果，包含提升夥伴寶可夢們的力量等等。其中，只要使用在異次元密阿雷裡發現的貴重的「異次元樹果」，就能製作出比使用其他樹果製作時更強效的甜甜圈，這將會成為與強大的「異次元等級」寶可夢們對戰時的關鍵。
借助安馨兒和胡帕的力量，前往異次元進行調查吧。
另外，根據使用的樹果不同，似乎也能製作出特別的甜甜圈。
一起挑戰「異次元密阿雷」的新夥伴們
為了在席捲而來的異常現象下守護密阿雷，主角所屬的超Z隊將與新夥伴一起挑戰異次元密阿雷。
安馨兒
帶著幻之寶可夢「胡帕」的神秘小女孩，擅長做甜甜圈。胡帕吃下安馨兒製作的甜甜圈後，力量就會覺醒
，通往異次元的門便能打開。
可爾妮
立志要把各種超級進化都用得爐火純青的超級進化繼承者。
她會與超Z隊一起迎面對抗城市裡發生的異常現象。
介紹新發現的超級進化寶可夢！
風鈴寶可夢風鈴鈴超級進化後的樣子「超級風鈴鈴」登場！
變成了在風鈴鈴本體身邊懸掛6隻風鈴鈴分身的模樣。即使沒有風在吹，身體也時時在搖晃。
風鈴鈴本體發出聲音的話，風鈴鈴分身也會跟著共鳴。藉由斷斷續續地發出這個叫聲，形成激烈的音波攻擊。
介紹風鈴寶可夢風鈴鈴超級進化後的樣子「超級風鈴鈴」！
超級風鈴鈴
分類：風鈴寶可夢
屬性：超能力／鋼
身高：1.2m
體重：8.0kg
能安神避邪的音波
超級風鈴鈴的叫聲帶有涼意，能為聽到的訓練家舒緩心情。這個聲音具有避邪的效果，據說能作為淨化的聲音來驅除邪氣。
連敵人的精神都會攻擊的音波
超級風鈴鈴會對敵人施以激烈的音波攻擊，讓對方連精神都崩潰。
對方遭受攻擊後會陷入脫離現實的感覺，有時會連自己剛才在做什麼，或是自己是誰都搞不清楚。據說在這樣的狀態下，即使戰勝超級風鈴鈴，仍會因為牠被打倒時發出那有如玻璃破碎般的聲音，使得勝者明明贏了卻持續處於衝擊狀態之中。
冰龍寶可夢戟脊龍超級進化後的樣子「超級戟脊龍」登場！
超級進化讓冰能量的產生量增加，背鰭的巨劍變得更加巨大了。
變大之後，巨劍的攻擊威力進一步增強。牠會運用這份重量將萬物劈成兩半，或是粉碎。
介紹冰龍寶可夢戟脊龍超級進化後的樣子「超級戟脊龍」！
超級戟脊龍
分類：冰龍寶可夢屬性：龍／冰
身高：2.1m
體重：315.0kg
肚子上出現「上腹部劍柄」
不僅背鰭的巨劍變大，還從上腹部出現猶如劍柄一般的冰柱。牠會從這把「上腹部劍柄」集中冰能量並放出招式。
背鰭的巨劍變大使得重心移動到背上，這把「上腹部劍柄」也擔負著將重心歸位的作用。
擴散到全身的冰能量
隨著超級進化，冰能量擴散到了全身，包含內臟與神經。反應速度和肌肉的爆發力都因此得到強化，招式的威力也有所提升。
從瞳孔變紅這一點可以得知，冰能量也擴散到視神經了。
在連線對戰「 Z-A Battle Club」的「級別對戰」提升級別，來獲得戟脊龍進化石吧！
能讓戟脊龍超級進化的超級石，可在經由網路的連線對戰「Z-A Battle Club」的「級別對戰」中，以升級報酬的方式獲得。
※若要透過網路在線上遊玩級別對戰等內容，必須先加入Nintendo Switch Online（付費）。
※「Z-A Battle Club」可於《寶可夢傳說 Z-A》或《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》內遊玩。
＜第4賽季＞
期間：第3賽季之後依序開始報酬：戟脊龍進化石
※戟脊龍進化石無法在一般遊玩過程中獲得。
※作為升級報酬的超級石，預定將在日後的賽季再次發放。
※超級石每種只能擁有 1個。若是已經擁有的超級石，便無法在級別對戰再次獲得。
※詳細資訊請看遊戲內的通知。
EX副任務「光芒耀眼如寶石」發佈！來獲得幻之寶可夢「蒂安希」和蒂安希進化石吧！
11月6日起，蒂安希進化石將透過《寶可夢傳說 Z-A》的「神秘禮物」發佈，EX副任務「光芒耀眼如寶石」也將可以開始遊玩。
完成任務後便能讓幻之寶可夢「蒂安希」成為夥伴，透過讓成為夥伴的蒂安希攜帶在「神秘禮物」領取的蒂安希進化石，就能讓牠超級進化成「超級蒂安希」。
※若要遊玩EX副任務「光芒耀眼如寶石」，必須先播放完《寶可夢傳說 Z-A》或《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》的製作人員名單。
發佈期間： 11月6日～
蒂安希
分類：寶石寶可夢
屬性：岩石／妖精
身高：0.7m
體重：8.8kg
超級蒂安希
分類：寶石寶可夢
屬性：岩石／妖精
身高：1.1m
體重：27.8kg
如何遊玩EX副任務「光芒耀眼如寶石」
若要遊玩「光芒耀眼如寶石」，必須先在《寶可夢傳說 Z-A》領取道具「蒂安希進化石」。已領取的「蒂安希進化石」可以在腰包的「超級石」口袋中進行確認。
※若要遊玩EX副任務「光芒耀眼如寶石」，必須先播放完《寶可夢傳說 Z-A》或《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》的製作人員名單。
① 領取「蒂安希進化石」
只要在遊戲中的「神秘禮物」選擇「透過網路接收」即可領取。
想了解如何領取「神秘禮物」，請看這裡。https://www.pokemon.co.jp/ex/legends_z-a/tc/lineup/receive/
②前往帥哥偵探事務所
領取「蒂安希進化石」後，前往帥哥偵探事務所看看吧。
如果向瑪琪艾兒的搭檔妙喵「喵茸」搭話，會發現牠好像對蒂安希進化石感興趣。
※EX副任務「光芒耀眼如寶石」可於《寶可夢傳說 Z-A》或《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》內遊玩。
※必須在Nintendo Switch及Nintendo Switch 2能連接網路的環境下進行。
※主機的用戶必須完成和Nintendo Account的連動才能連接網路（無須加入Nintendo Switch Online（付費））。
※在遊戲中開啟「神秘禮物」功能所需的遊戲時間大約是1小時。
※在盒裝版／下載版皆可領取「蒂安希進化石」。
成為最初的夥伴的寶可夢們，超級進化後的樣子揭曉！
芳草寶可夢大竺葵超級進化後的樣子「超級大竺葵」登場！
超級進化的影響促使牠急速成長，身體變大，脖子的大花也增加到4朵。會用發達的觸角感知天氣變化，尋找可以有效率地進行光合作用的地方。
將蓄積在4朵花裡的大量太陽能量釋放出來，發射日光束。這種日光束又被稱為「超級日光炮」
介紹芳草寶可夢大竺葵超級進化後的樣子「超級大竺葵」！
超級大竺葵
分類：芳草寶可夢
屬性：草／妖精
身高：2.4m
體重：201.0kg
新增妖精屬性！從花瓣散發的氣味成分也增強！
超級大竺葵因為超級進化變成了草／妖精屬性。
增加到4朵的花存有滿滿的太陽能量，會產生特殊氣味的成分。
這種成分適量的話有撫平情緒的效果，但吸入過多會導致亢奮作用。
身體變大，戰鬥方式也變得大膽
受到蓄積在4朵花裡大量的太陽能量影響，變得能夠立刻射出日光束了。
不僅如此，活用巨大身軀的肉搏戰也很在行，日光束不容易射到的對手就用踩踏的方式來擊倒。戰鬥方式因為超級進化而變得大膽了起來，但有時似乎也會顯得比較粗枝大葉。
大火豬寶可夢炎武王超級進化後的樣子「超級炎武王」登場！
肌肉因超級進化而增強，身體也大了將近一圈。
鬍鬚的火焰燃燒得更熱更旺，像是護具一樣包裹住上半身。
操控火焰的力量大幅提升。
從手掌釋出在體內熊熊燃燒的火之能量，做成像是蛇矛般的火團來戰鬥。
介紹大火豬寶可夢炎武王超級進化後的樣子「超級炎武王」！
超級炎武王
分類：大火豬寶可夢
屬性：火／格鬥
身高：1.8m
體重：180.3kg
會火速趕去援救身陷 絕境的夥伴，橫衝直 撞的粗暴傢伙
牠是個豪傑，性格豪邁，也是個容易生氣的粗暴傢伙。超級進化的影響讓牠總是情緒激昂，戰鬥一旦開始就會不由分說地一直向眼前的敵人挑起對戰。由於牠老是獨斷獨行又愛對敵人窮追不捨，因此帶領超級炎武王的訓練家需要有點本事。
另一方面，對夥伴重情重義的性格從超級進化前就沒有改變。夥伴陷入絕境時一定會趕去，並且拼上性命戰鬥。
肌力與火之能量大幅增強
肌肉增強後，拳頭輕輕一揮就能展現足以讓鋼筋水泥大樓半毀的威力。
此外，不只肌力，火之能量也大幅增強。精神越是激昂，鬍鬚的火焰就會越燒越旺，當牠處於亢奮狀態時
，熱氣會強到根本無法靠近。從手掌釋出的火之能量所製作而成的蛇矛，其前端的溫度在情緒最高漲時會高達1萬度。
大顎寶可夢大力鱷超級進化後的樣子「超級大力鱷」登場！
背鰭因超級進化而變得巨大。
透過使用背鰭和臂力，讓咬碎的力量躍升至原本是大力鱷時的10倍以上。
即使是大到讓大力鱷叼不住的東西，也能利用超級進化後變得巨大的背鰭和雙臂將其咬碎。
介紹大顎寶可夢大力鱷超級進化後的樣子「超級大力鱷」！
超級大力鱷
分類：雙顎寶可夢
屬性：水／龍
身高：2.3m
體重：108.8kg
新增龍屬性！巨大化的背鰭讓戰鬥力提升！
超級大力鱷因為超級進化變成了水／龍屬性。
背鰭變得巨大讓咬碎的力量大幅提升，但一般認為它還具備了其他功能。
其中之一是強化防禦。牠會用又大又硬的鰭包覆頭部，因而減輕物理攻擊的傷害。
另一個是提升散熱效果。超級大力鱷會用背鰭散熱，來降低因超級進化而急速上升的體溫。
超級大力鱷的背鰭為什麼看起來與小鋸鱷相似？
巨大化後的背鰭有「小鋸鱷面罩」之稱，但形狀為何看起來像小鋸鱷的頭，原因至今仍然不明。
有一說認為，小鋸鱷的頭形適合用來「咬碎東西」，因此這項形態特徵透過超級進化重新以「小鋸鱷面罩」的形式出現，但真實性有待商榷。
介紹在「升級戰」中阻擋主角的強敵之一，以及這位強敵的夥伴寶可夢！
伴隨著日落，每晚舉行的寶可夢對戰大賽「ZA登峰戰」。在此介紹為了在大賽中升級，主角將面臨的
強勁訓練家之一。
熱門遊戲直播主卡娜莉
不只是密阿雷市，在整個卡洛斯地區都開始受到矚目的遊戲直播主「卡娜莉」。她在密阿雷土生土
長，會稱呼粉絲為「卡友」，並在粉絲活動舉辦狂熱問答大賽。粉絲俱樂部的名稱是「來電伍」，超Z
隊的成員之一琵魯好像也是她的大粉絲。主要的夥伴是麻麻鰻魚王。
電魚寶可夢麻麻鰻魚王超級進化後的樣子「超級麻麻鰻魚王」登場！
身體和臂膀的黃色發電器官因超級進化而大幅增強。隨著發電力的提升，開始能夠做出帶電的黏液。
兩臂的前端也會流出大量的黏液，形成酷似麻麻鰻的模樣。
依靠自己所帶的電力，讓牠即使在地面上也能夠維持飄浮的狀態。
超級麻麻鰻魚王
分類：電魚寶可夢
屬性：電
身高：3.0m
體重：180.0kg
用帶電的黏液做成的「假麻麻鰻」
發電器官力量提升後，能夠做出帶電的黏液，黏液會從臂膀的前端和身體流出，並變化成像是果凍或軟糖的狀態。
在雙臂上形成酷似麻麻鰻的黏液，學者稱呼右臂那側為右麻鰻，左臂那側則是左麻鰻，合稱為假麻麻鰻。
假麻麻鰻讓牠游泳時穩定不少，游泳的速度提升到超級進化前的2倍左右。
連超大型的寶可夢也動彈不得的強大電力
超級麻麻鰻魚王發出的電流幾乎都會傳送進左右的假麻麻鰻裡。其電力之強，連像吼鯨王那樣超大型的寶可夢都會麻痺到動彈不得。
超級進化狀態結束後，形成假麻麻鰻的黏液便會溶解消失。若在0℃以下就能維持果凍狀保存下來，因此有時也被重複利用於美容或練肌肉等用途，但有多少效果尚無定論。
收集在城市裡的「彩色螺絲」，換取「卡娜莉玩偶」吧！
在密阿雷市冒險，有時候會發現「彩色螺絲」。
收集這些螺絲後，去向密阿雷市內的「木根工程」的員工搭話，就可以換取「卡娜莉玩偶」。只要把
「卡娜莉玩偶」帶在身上，就能獲得讓捕捉寶可夢的運氣提升等各式各樣的效果，登上城市各處的鷹
架，收集大量的「彩色螺絲」吧。
－
以上內容為廠商提供資料原文
