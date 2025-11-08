《寶可夢傳說 Z-A》DLC《超次元爆湧》超級進化寶可夢公開！12月10日推出

焦點

株式會社寶可夢公布了以下有關Nintendo Switch／Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A》、Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》及付費新增內容《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的資訊。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》

  1. 《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》最新影片公開！

  2. 從神秘的扭洞延伸的異次元

  3. 強大的「異次元等級」寶可夢們

  4. 收集樹果，來做甜甜圈吧！

  5. 一起挑戰「異次元密阿雷」的新夥伴們

  6. 介紹新發現的超級進化寶可夢！

《寶可夢傳說 Z-A》

  1. EX副任務「光芒耀眼如寶石」發佈！來獲得幻之寶可夢「蒂安希」和蒂安希進化石吧！

  2. 成為最初的夥伴的寶可夢們，超級進化後的樣子揭曉！

  3. 介紹在「升級戰」中阻擋主角的強敵之一，以及這位強敵的夥伴寶可夢！

  4. 收集在城市裡的「彩色螺絲」，換取「卡娜莉玩偶」吧！

《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》最新影片公開！

《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的新增故事／新增內容確定於12月10日發佈。另外，彙整了最新資訊的特別影片已經於寶可夢官方YouTube頻道公開，歡迎前往觀賞。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

  • 公開代表視覺設計！

《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的代表視覺設計已公開。

描繪的是藉由頑童寶可夢胡帕的力量所開啟的一道通往異次元的門。

主角與夥伴們追著新結識的「安馨兒」與「胡帕」，躍入神秘的空間「異次元密阿雷」。

那裡就像是平時的密阿雷市，但又有哪裡不太一樣。在那奇妙景象的前方，究竟會有什麼在等待著主角們呢？

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

從神秘的扭洞延伸的異次元

在超Z隊大展身手之下，密阿雷市恢復了平靜。

但城市裡發生新的異常現象，神秘的扭洞出現了。

同時，主角遇見神秘的小女孩安馨兒，以及愛惡作劇的幻之寶可夢「胡帕」。

只要胡帕發揮不可思議的力量，神秘扭洞就會改變模樣，化為通往廣闊異次元的入口。主角一行人將往裡頭去。

一行人抵達的是一個看起來像密阿雷市卻不是密阿雷市的神奇地方――「異次元密阿雷」。那裡棲息著與密阿雷市的寶可夢生態不同的強大寶可夢。

異次元密阿雷究竟是什麼呢？在前方等待著主角的又是什麼……？超Z隊的新故事即將展開。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

強大的「異次元等級」寶可夢們

「異次元密阿雷」這個地方乍看之下就像是平時的密阿雷市，但實際情況大不相同。這裡棲息著與密阿雷市中種類不同的寶可夢，以及等級超過100的「異次元等級」寶可夢們，牠們實力高強，堪稱異次元級。

另一方面，或許可以在「異次元密阿雷」裡與稀奇的寶可夢或是從沒見過的超級進化寶可夢相遇。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

收集樹果，來做甜甜圈吧！

只要給幻之寶可夢胡帕牠最喜歡的甜甜圈，胡帕的力量就會覺醒，神秘扭洞會大大地擴展開來，通往異次元的門便能打開。

此外，帶著胡帕的神秘小女孩安馨兒很擅長製作甜甜圈。只要把樹果交給她，就能請她製作各式各樣的甜甜圈。

給胡帕的甜甜圈會根據製作時使用的樹果產生各種效果，包含提升夥伴寶可夢們的力量等等。其中，只要使用在異次元密阿雷裡發現的貴重的「異次元樹果」，就能製作出比使用其他樹果製作時更強效的甜甜圈，這將會成為與強大的「異次元等級」寶可夢們對戰時的關鍵。

借助安馨兒和胡帕的力量，前往異次元進行調查吧。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

另外，根據使用的樹果不同，似乎也能製作出特別的甜甜圈。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

一起挑戰「異次元密阿雷」的新夥伴們

為了在席捲而來的異常現象下守護密阿雷，主角所屬的超Z隊將與新夥伴一起挑戰異次元密阿雷。

  • 安馨兒

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

帶著幻之寶可夢「胡帕」的神秘小女孩，擅長做甜甜圈。胡帕吃下安馨兒製作的甜甜圈後，力量就會覺醒

，通往異次元的門便能打開。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

  • 可爾妮

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

立志要把各種超級進化都用得爐火純青的超級進化繼承者。

她會與超Z隊一起迎面對抗城市裡發生的異常現象。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

介紹新發現的超級進化寶可夢！

  • 風鈴寶可夢風鈴鈴超級進化後的樣子「超級風鈴鈴」登場！

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

變成了在風鈴鈴本體身邊懸掛6隻風鈴鈴分身的模樣。即使沒有風在吹，身體也時時在搖晃。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

風鈴鈴本體發出聲音的話，風鈴鈴分身也會跟著共鳴。藉由斷斷續續地發出這個叫聲，形成激烈的音波攻擊。

  • 介紹風鈴寶可夢風鈴鈴超級進化後的樣子「超級風鈴鈴」！

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

  • 超級風鈴鈴

分類：風鈴寶可夢

屬性：超能力／鋼

身高：1.2m

體重：8.0kg

能安神避邪的音波

超級風鈴鈴的叫聲帶有涼意，能為聽到的訓練家舒緩心情。這個聲音具有避邪的效果，據說能作為淨化的聲音來驅除邪氣。

連敵人的精神都會攻擊的音波

超級風鈴鈴會對敵人施以激烈的音波攻擊，讓對方連精神都崩潰。

對方遭受攻擊後會陷入脫離現實的感覺，有時會連自己剛才在做什麼，或是自己是誰都搞不清楚。據說在這樣的狀態下，即使戰勝超級風鈴鈴，仍會因為牠被打倒時發出那有如玻璃破碎般的聲音，使得勝者明明贏了卻持續處於衝擊狀態之中。

冰龍寶可夢戟脊龍超級進化後的樣子「超級戟脊龍」登場！

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

超級進化讓冰能量的產生量增加，背鰭的巨劍變得更加巨大了。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

變大之後，巨劍的攻擊威力進一步增強。牠會運用這份重量將萬物劈成兩半，或是粉碎。

介紹冰龍寶可夢戟脊龍超級進化後的樣子「超級戟脊龍」！

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

  • 超級戟脊龍

分類：冰龍寶可夢屬性：龍／冰

身高：2.1m

體重：315.0kg

肚子上出現「上腹部劍柄」

不僅背鰭的巨劍變大，還從上腹部出現猶如劍柄一般的冰柱。牠會從這把「上腹部劍柄」集中冰能量並放出招式。

背鰭的巨劍變大使得重心移動到背上，這把「上腹部劍柄」也擔負著將重心歸位的作用。

擴散到全身的冰能量

隨著超級進化，冰能量擴散到了全身，包含內臟與神經。反應速度和肌肉的爆發力都因此得到強化，招式的威力也有所提升。

從瞳孔變紅這一點可以得知，冰能量也擴散到視神經了。

在連線對戰「 Z-A Battle Club」的「級別對戰」提升級別，來獲得戟脊龍進化石吧！

能讓戟脊龍超級進化的超級石，可在經由網路的連線對戰「Z-A Battle Club」的「級別對戰」中，以升級報酬的方式獲得。

※若要透過網路在線上遊玩級別對戰等內容，必須先加入Nintendo Switch Online（付費）。

※「Z-A Battle Club」可於《寶可夢傳說 Z-A》或《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》內遊玩。

＜第4賽季＞

期間：第3賽季之後依序開始報酬：戟脊龍進化石

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

※戟脊龍進化石無法在一般遊玩過程中獲得。

※作為升級報酬的超級石，預定將在日後的賽季再次發放。

※超級石每種只能擁有 1個。若是已經擁有的超級石，便無法在級別對戰再次獲得。

※詳細資訊請看遊戲內的通知。

EX副任務「光芒耀眼如寶石」發佈！來獲得幻之寶可夢「蒂安希」和蒂安希進化石吧！

11月6日起，蒂安希進化石將透過《寶可夢傳說 Z-A》的「神秘禮物」發佈，EX副任務「光芒耀眼如寶石」也將可以開始遊玩。

完成任務後便能讓幻之寶可夢「蒂安希」成為夥伴，透過讓成為夥伴的蒂安希攜帶在「神秘禮物」領取的蒂安希進化石，就能讓牠超級進化成「超級蒂安希」。

※若要遊玩EX副任務「光芒耀眼如寶石」，必須先播放完《寶可夢傳說 Z-A》或《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》的製作人員名單。

發佈期間： 11月6日～

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

  • 蒂安希

分類：寶石寶可夢

屬性：岩石／妖精

身高：0.7m

體重：8.8kg

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

  • 超級蒂安希

分類：寶石寶可夢

屬性：岩石／妖精

身高：1.1m

體重：27.8kg

如何遊玩EX副任務「光芒耀眼如寶石」

若要遊玩「光芒耀眼如寶石」，必須先在《寶可夢傳說 Z-A》領取道具「蒂安希進化石」。已領取的「蒂安希進化石」可以在腰包的「超級石」口袋中進行確認。

※若要遊玩EX副任務「光芒耀眼如寶石」，必須先播放完《寶可夢傳說 Z-A》或《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》的製作人員名單。

① 領取「蒂安希進化石」

只要在遊戲中的「神秘禮物」選擇「透過網路接收」即可領取。

想了解如何領取「神秘禮物」，請看這裡。https://www.pokemon.co.jp/ex/legends_z-a/tc/lineup/receive/

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

②前往帥哥偵探事務所

領取「蒂安希進化石」後，前往帥哥偵探事務所看看吧。

如果向瑪琪艾兒的搭檔妙喵「喵茸」搭話，會發現牠好像對蒂安希進化石感興趣。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

※EX副任務「光芒耀眼如寶石」可於《寶可夢傳說 Z-A》或《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》內遊玩。

※必須在Nintendo Switch及Nintendo Switch 2能連接網路的環境下進行。

※主機的用戶必須完成和Nintendo Account的連動才能連接網路（無須加入Nintendo Switch Online（付費））。

※在遊戲中開啟「神秘禮物」功能所需的遊戲時間大約是1小時。

※在盒裝版／下載版皆可領取「蒂安希進化石」。

成為最初的夥伴的寶可夢們，超級進化後的樣子揭曉！

  • 芳草寶可夢大竺葵超級進化後的樣子「超級大竺葵」登場！

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

超級進化的影響促使牠急速成長，身體變大，脖子的大花也增加到4朵。會用發達的觸角感知天氣變化，尋找可以有效率地進行光合作用的地方。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

將蓄積在4朵花裡的大量太陽能量釋放出來，發射日光束。這種日光束又被稱為「超級日光炮」

介紹芳草寶可夢大竺葵超級進化後的樣子「超級大竺葵」！

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

  • 超級大竺葵

分類：芳草寶可夢

屬性：草／妖精

身高：2.4m

體重：201.0kg

新增妖精屬性！從花瓣散發的氣味成分也增強！

超級大竺葵因為超級進化變成了草／妖精屬性。

增加到4朵的花存有滿滿的太陽能量，會產生特殊氣味的成分。

這種成分適量的話有撫平情緒的效果，但吸入過多會導致亢奮作用。

身體變大，戰鬥方式也變得大膽

受到蓄積在4朵花裡大量的太陽能量影響，變得能夠立刻射出日光束了。

不僅如此，活用巨大身軀的肉搏戰也很在行，日光束不容易射到的對手就用踩踏的方式來擊倒。戰鬥方式因為超級進化而變得大膽了起來，但有時似乎也會顯得比較粗枝大葉。

大火豬寶可夢炎武王超級進化後的樣子「超級炎武王」登場！

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

肌肉因超級進化而增強，身體也大了將近一圈。

鬍鬚的火焰燃燒得更熱更旺，像是護具一樣包裹住上半身。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

操控火焰的力量大幅提升。

從手掌釋出在體內熊熊燃燒的火之能量，做成像是蛇矛般的火團來戰鬥。

介紹大火豬寶可夢炎武王超級進化後的樣子「超級炎武王」！

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

  • 超級炎武王

分類：大火豬寶可夢

屬性：火／格鬥

身高：1.8m

體重：180.3kg

會火速趕去援救身陷 絕境的夥伴，橫衝直 撞的粗暴傢伙

牠是個豪傑，性格豪邁，也是個容易生氣的粗暴傢伙。超級進化的影響讓牠總是情緒激昂，戰鬥一旦開始就會不由分說地一直向眼前的敵人挑起對戰。由於牠老是獨斷獨行又愛對敵人窮追不捨，因此帶領超級炎武王的訓練家需要有點本事。

另一方面，對夥伴重情重義的性格從超級進化前就沒有改變。夥伴陷入絕境時一定會趕去，並且拼上性命戰鬥。

肌力與火之能量大幅增強

肌肉增強後，拳頭輕輕一揮就能展現足以讓鋼筋水泥大樓半毀的威力。

此外，不只肌力，火之能量也大幅增強。精神越是激昂，鬍鬚的火焰就會越燒越旺，當牠處於亢奮狀態時

，熱氣會強到根本無法靠近。從手掌釋出的火之能量所製作而成的蛇矛，其前端的溫度在情緒最高漲時會高達1萬度。

大顎寶可夢大力鱷超級進化後的樣子「超級大力鱷」登場！

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

背鰭因超級進化而變得巨大。

透過使用背鰭和臂力，讓咬碎的力量躍升至原本是大力鱷時的10倍以上。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

即使是大到讓大力鱷叼不住的東西，也能利用超級進化後變得巨大的背鰭和雙臂將其咬碎。

介紹大顎寶可夢大力鱷超級進化後的樣子「超級大力鱷」！

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

  • 超級大力鱷

分類：雙顎寶可夢

屬性：水／龍

身高：2.3m

體重：108.8kg

新增龍屬性！巨大化的背鰭讓戰鬥力提升！

超級大力鱷因為超級進化變成了水／龍屬性。

背鰭變得巨大讓咬碎的力量大幅提升，但一般認為它還具備了其他功能。

其中之一是強化防禦。牠會用又大又硬的鰭包覆頭部，因而減輕物理攻擊的傷害。

另一個是提升散熱效果。超級大力鱷會用背鰭散熱，來降低因超級進化而急速上升的體溫。

超級大力鱷的背鰭為什麼看起來與小鋸鱷相似？

巨大化後的背鰭有「小鋸鱷面罩」之稱，但形狀為何看起來像小鋸鱷的頭，原因至今仍然不明。

有一說認為，小鋸鱷的頭形適合用來「咬碎東西」，因此這項形態特徵透過超級進化重新以「小鋸鱷面罩」的形式出現，但真實性有待商榷。

介紹在「升級戰」中阻擋主角的強敵之一，以及這位強敵的夥伴寶可夢！

伴隨著日落，每晚舉行的寶可夢對戰大賽「ZA登峰戰」。在此介紹為了在大賽中升級，主角將面臨的

強勁訓練家之一。

  • 熱門遊戲直播主卡娜莉

不只是密阿雷市，在整個卡洛斯地區都開始受到矚目的遊戲直播主「卡娜莉」。她在密阿雷土生土

長，會稱呼粉絲為「卡友」，並在粉絲活動舉辦狂熱問答大賽。粉絲俱樂部的名稱是「來電伍」，超Z

隊的成員之一琵魯好像也是她的大粉絲。主要的夥伴是麻麻鰻魚王。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

電魚寶可夢麻麻鰻魚王超級進化後的樣子「超級麻麻鰻魚王」登場！

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

身體和臂膀的黃色發電器官因超級進化而大幅增強。隨著發電力的提升，開始能夠做出帶電的黏液。

兩臂的前端也會流出大量的黏液，形成酷似麻麻鰻的模樣。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

依靠自己所帶的電力，讓牠即使在地面上也能夠維持飄浮的狀態。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

  • 超級麻麻鰻魚王

分類：電魚寶可夢

屬性：電

身高：3.0m

體重：180.0kg

用帶電的黏液做成的「假麻麻鰻」

發電器官力量提升後，能夠做出帶電的黏液，黏液會從臂膀的前端和身體流出，並變化成像是果凍或軟糖的狀態。

在雙臂上形成酷似麻麻鰻的黏液，學者稱呼右臂那側為右麻鰻，左臂那側則是左麻鰻，合稱為假麻麻鰻。

假麻麻鰻讓牠游泳時穩定不少，游泳的速度提升到超級進化前的2倍左右。

連超大型的寶可夢也動彈不得的強大電力

超級麻麻鰻魚王發出的電流幾乎都會傳送進左右的假麻麻鰻裡。其電力之強，連像吼鯨王那樣超大型的寶可夢都會麻痺到動彈不得。

超級進化狀態結束後，形成假麻麻鰻的黏液便會溶解消失。若在0℃以下就能維持果凍狀保存下來，因此有時也被重複利用於美容或練肌肉等用途，但有多少效果尚無定論。

收集在城市裡的「彩色螺絲」，換取「卡娜莉玩偶」吧！

在密阿雷市冒險，有時候會發現「彩色螺絲」。

收集這些螺絲後，去向密阿雷市內的「木根工程」的員工搭話，就可以換取「卡娜莉玩偶」。只要把

「卡娜莉玩偶」帶在身上，就能獲得讓捕捉寶可夢的運氣提升等各式各樣的效果，登上城市各處的鷹

架，收集大量的「彩色螺絲」吧。

（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）
（來源：The Pokémon Company官方提供）

