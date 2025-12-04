精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》公開路卡利歐超級進化「超級路卡利歐Z」！介紹影片搶先看
株式會社寶可夢公布了以下有關Nintendo Switch／Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A》、Nintendo Switch 2軟體《+ Nintendo Switch 2 Edition》及付費新增內容《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的資訊。
《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》
1. 《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》最新影片公開！2. 波導寶可夢路卡利歐超級進化後的樣子「超級路卡利歐Z」將在《寶可夢傳說 Z-A超次元爆湧》登場！3. 介紹名字裡有Z的超級進化
《寶可夢傳說 Z-A》
1. EX副任務「專案代號：M」發佈！來獲得傳說的寶可夢「超夢」，以及「超夢進化石X」和「超夢進化石Y」吧！
《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》最新影片公開！
彙整了《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》最新資訊的特別影片已經於寶可夢官方YouTube頻道公開，歡迎前往觀賞。
※畫面為開發中畫面。 ※遊戲畫面使用Nintendo Switch 2 Edition的內容。
波導寶可夢路卡利歐超級進化後的樣子「超級路卡利歐Z」將在《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》登場！
從頭部和腰部長出的長毛，以及末端向外展開的尾巴，讓動作激烈的超級路卡利歐Z不容易被對手掌握全貌，在近距離戰鬥時有擾亂對手視覺的效果。
手背及小腿等身體局部因鋼能量而硬化。透過精確地將力氣施加在硬化的部位上，將會發揮從外觀無法想像的打擊威力。
超級路卡利歐Z
分類：波導寶可夢
屬性：格鬥／鋼
身高：1.3m
體重：49.4kg
新發現的路卡利歐的樣子
牠透過超級石改變成了這個樣子，並且得到了大幅凌駕於一般路卡利歐的力量，因此被斷定這不是進化，而是超級進化。為了與至今發現的超級路卡利歐做出區別，而被稱為超級路卡利歐Z。
變得更多樣化的波導用法
相較於讓大量的波導集中在破壞力上面的超級路卡利歐，超級路卡利歐Z則是讓波導像纏繞全身般流動，使自身的防衛力、柔軟度和敏捷度都因此提升。
牠會將波導薄薄地延展成像盾牌的樣子，或是將波導集中在腿部或拳頭等特定部位後進行敲打攻擊，展現各式各樣波導的運用方式。
介紹名字裡有Z的超級進化
路卡利歐超級進化後的樣子「超級路卡利歐」已於《寶可夢傳說 Z-A》登場，而在《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》中，將會有新發現的「超級路卡利歐Z」登場。
像超級路卡利歐Z這樣，牠們從接受指示到出招為止的累積時間會變短。
相對地，超級能會消耗得很兇，不適合長期戰，因此應儘早分出勝負。
以下為《寶可夢傳說 Z-A》的相關資訊。
1. EX副任務「專案代號：M」發佈！來獲得傳說的寶可夢「超夢」，以及「超夢進化石X」和「超夢進化石Y」吧！
12月2日起，「超夢進化石X」和「超夢進化石Y」將透過《寶可夢傳說 Z-A》及《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》的「神秘禮物」發佈，EX副任務「專案代號：Ｍ」也將可以開始遊玩。
完成任務後便能讓傳說的寶可夢「超夢」成為夥伴，透過讓成為夥伴的超夢攜帶在「神秘禮物」領取的超級石，就能讓牠超級進化成「超級超夢X」或「超級超夢Y」。
※若要遊玩EX副任務「專案代號：M」，必須先播放完《寶可夢傳說 Z-A》或《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》的製作人員名單。
※讓超夢攜帶超夢進化石X，就能讓牠超級進化成超級超夢X；攜帶超夢進化石Y，就能讓牠超級進化成超級超夢Y。
超夢
分類：基因寶可夢
屬性：超能力
身高：2.0m
體重：122.0kg
超級超夢X
分類：基因寶可夢
屬性：超能力／格鬥
身高：2.3m
體重：127.0kg
超級超夢Y
分類：基因寶可夢
屬性：超能力
身高：1.5m
體重：33.0kg
如何遊玩EX副任務「專案代號：M」
若要遊玩「專案代號：M」，必須先在《寶可夢傳說 Z-A》領取道具「超夢進化石X」和「超夢進化石Y」。已領取的超級石可以在腰包的「超級石」口袋中進行確認。
①領取「超夢進化石X」和「超夢進化石Y」
只要在遊戲中的「神秘禮物」選擇「透過網路接收」即可領取。
想了解如何領取「神秘禮物」，請看這裡。
https://www.pokemon.co.jp/ex/legends_z-a/tc/lineup/receive/
②前往弗拉達利咖啡店
領取「超夢進化石X」和「超夢進化石Y」後，前往弗拉達利咖啡店看看吧。進到弗拉達利研究所的最深處後，似乎有部分系統會對超級石產生反應而重新啟動。
※EX副任務「專案代號：M」可於《寶可夢傳說 Z-A》或《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》內遊玩。
※必須在Nintendo Switch及Nintendo Switch 2能連接網路的環境下進行。
※主機的用戶必須完成和Nintendo Account的連動才能連接網路（無須加入Nintendo Switch Online（付費））。
※在遊戲中開啟「神秘禮物」功能所需的遊戲時間大約是1小時。
※在盒裝版／下載版皆可領取「超夢進化石X」和「超夢進化石Y」。
－
以上內容為廠商提供資料原文
