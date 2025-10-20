不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
《寶可夢傳說Z-A》對話台詞引熱議，只因「皮卡丘的便便」？
任天堂旗下大 IP 作品《寶可夢傳說Z-A》在 10 月 16 日已經正式發售，網上除了劇情、玩法之外，有玩家發現一名 NPC 的對話意外引起熱議，甚至衝上推特討論趨勢，一切都是因為...「皮卡丘的便便」？
一名網友 teso_026 曬出自己在玩《寶可夢傳說Z-A》時碰到的 NPC，其中對話提到：「皮卡丘的便便比平常多，讓人有點擔心」，而由於過去的《寶可夢》遊戲鮮少提到這類生理現象的話題，這樣的對話也意外引起玩家熱議：「不好意思...這個台詞不是 Bug 吧？」、「從這段敘述可以清楚知道皮卡丘是有肛門的」、「寶可夢原來有大便的概念啊」、「皮卡丘才不會大便！」
ピカチュウのうんち pic.twitter.com/rVetTHbftA
— てそ (@teso_026) October 15, 2025
而有一名網友特別表示，自己突然回憶起在初代寶可夢時期，當時有一個粉絲網站甚至有「寶可夢的便便圖鑑」這樣的東西，還按照不同大小一顆顆排列，甚至還有稀有度之分。
不過除了遊戲之外，其實還有別的作品曾出現過皮卡丘的便便，是由穴久保幸作的《寶可夢歡樂祭》，留言就有人分享了皮卡丘拉了超大一坨便便的有趣畫面。
レッドのピカチュウやん pic.twitter.com/MqybPekCZp
— 辛苦 (@shinkufa) October 16, 2025
