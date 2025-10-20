三號風球至少維持至周二下午 6 時
《寶可夢傳說Z-A》路人NPC對話超厭世！抱怨24小時工作、對戰賺不到錢
《寶可夢傳說Z-A》正式推出後，除了對戰、抓寶可夢、變裝等玩法外，許多玩家也在探索這座巨大的城市，尤其是通過和 NPC 對話來了解完整的城市歷史和一些傳說，這也是《寶可夢》系列的魅力之一。然而有玩家在對話之後，發現「密阿雷市」中的多數路人 NPC 都非常的厭世，說出來的話各種悲觀和消沉感，網友猜是：「開發者的求救」
《寶可夢》系列中，除了主線外，通過支線任務也能了解到更多關於遊戲的世界觀或是傳說，甚至即便沒有任何任務，路人 NPC 的對話有時候也會透露一些意想不到的資訊、八卦和吐槽。甚至還有些 NPC 說出來的話，直接變成迷因，就像是水伊布的：「嘿！你知道嗎...」（Hey! Do you know...）。
而在「密阿雷市」雖然也有類似的資訊，但很多人發現，不論何種語言的遊戲，這次的路人 NPC 們似乎非常的厭世，像是：「迷路有什麼大不了的！我連人生的方向都迷失了」、「寶可夢也，好人也好，都是吃了睡，睡了吃而已啊」、「一大早就開始工作嗎？ 連續 24 小時工作並不是什麼值得炫耀的事情」、「這裡有那麼多人，我卻和誰都是非親非故」、「想靠寶可夢對戰來討生活，是很困難的」...等，幾乎許多對話都相當的讓人感到消沉。
やはりこのゲーム、ちょくちょく社会人を刺しに来ているんですよね#ポケモンレジェンズZA pic.twitter.com/CsI4lXO0bP
— DALT (@alt_dirty) October 16, 2025
許多網友看到後，都表示這代《寶可夢傳說Z-A》也太硬派寫實，和過去各種興奮的抓寶可夢不同，反而像是普通人，甚至是 GAME FREAK 員工的日常抱怨：「開發者的求救」、「這代裡面很多 NPC 說話都很嗆」、「太現實了...我有點不舒服」、「我從來不覺得製作寶可夢開心過」、「果然這款遊戲，時不時就會刺傷上班族呢」後來也有些老玩家補充，從以前 GAME FREAK 就很愛加入這種對話內容，只是這次的比例感覺更多而已。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Ubisoft成立新公司掌管《刺客教條》系列，20年主管遭「非自願離職」
Ubisoft 最近接受騰訊的 25% 股權收購後，成立子公司 Vantage Studios 轉移了《刺客教條》、《極地戰嚎》和《虹彩六號》的所有權，而這個轉移明顯直接影響了遊戲的未來，開發《刺客教條》系列20年主管馬克-亞歷克西斯·科特 (Marc-Alexis Côté) 離職後在 Linkdin 表示自己是非自願離開的，是在婉拒這個子公司職位後，被 Ubisoft 要求辭職。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Apple 測試 iOS 26.4 早期版本後對全新 AI 版 Siri 前景擔憂？若最終表現平平或致多名高管走人
眼看跳票良久的全新 AI 版 Siri 已經離傳說的 2026 年春上線時間越來越近，Apple 內部卻傳出了令人擔憂的消息。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
《寶可夢傳說Z-A》對話台詞引熱議，只因「皮卡丘的便便」？
任天堂旗下大 IP 作品《寶可夢傳說Z-A》在 10 月 16 日已經正式發售，網上除了劇情、玩法之外，有玩家發現一名 NPC 的對話意外引起熱議，甚至衝上推特討論趨勢，一切都是因為...「皮卡丘的便便」？Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
AirPods 通話聲音過小如何解決？AirPods Pro 3 升級誰合用？使用注意事項
Apple iPhone 用戶大多都會配搭 AirPods 來聽音樂和通話，但收音質素總是時好時壞？經常被對方投訢聽不清楚？其實有個小技巧不妨一試，可能會改變你通話的體驗！Yahoo Tech 編輯為你分析 AirPods 耳機的收音原理，再實測效果。Yahoo Tech HK ・ 45 分鐘前
街市賣花坐Herman Miller 係實際多過炫富
一位嬸嬸在街市花檔整理花束圖片，在Threads引起熱議，原因係嬸嬸坐著的凳是鼎鼎大名的Aeron Chair，現時Herman Miller官網每張定價16,948港元。接下來要探討的課題，究竟街市賣花坐呢款凳，算唔算係低調地炫富呢？Yahoo財經 ・ 1 天前
科技富豪興建末日避難所的原因探討
科技富豪興建末日避難所的原因探討TechRitual ・ 22 小時前
巴伐利亞發現罕見 2,000 年歷史羅馬圓形墓葬
巴伐利亞發現罕見 2,000 年歷史羅馬圓形墓葬TechRitual ・ 16 小時前
Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王
在預算有限的情況下，想找到一款兼具大螢幕與實用功能的平板電腦也不是沒有可能。平時一千元預算可能只可以買到二手機，但現在 Amazon 上推出 Lenovo Tab M11 促銷優惠 ，讓你以港幣一千元的輕鬆入手，打破歷史最低價。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
北卡羅來納大學科學家研發微型「DNA 花朵」機器人，可能實現體內藥物傳遞
北卡羅來納大學科學家研發微型「DNA 花朵」機器人，可能實現體內藥物傳遞TechRitual ・ 5 小時前
OPPO Find X9 Pro 國行先行到港，首批開價7千中!
OPPO 於日前在國內發表新一代旗艦 Find X9 系列。而當中最高規格的 Find X9 Pro 水貨已於近日到港，首叫價7千中!Mobile Magazine ・ 11 小時前
iQOO 15 慣例升級：Snapdragon 8 Elite Gen 5、2K 144Hz 螢幕加 7,000mAh 電池
緊接著上週的國產新機潮，vivo 的效能向副牌 iQOO 今天也發布了最新一代旗艦 iQOO 15。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
5大秋冬靴款推介！Rockfish、Leather Lab、Charles & Keith ：$2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着
Read the latest lifestyle and beauty article about 5大秋冬靴款推介！Rockfish、Leather Lab、Charles & Keith ：$2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着 from Jessica HKJESSICA ・ 15 小時前
《新一代 Pokemon 遊戲即將登場》
本週的 Installer No. 102 帶來了一些精彩的內容，包括一款值得為之取消周末計劃的 Pokémo […]TechRitual ・ 1 天前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 12 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
打風・風神｜天文台直接發三號風球 至少維持至周二下午 6 時｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，三號風球至少維持至周二下午 6 時。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 7 小時前