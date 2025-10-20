《寶可夢傳說Z-A》路人NPC對話超厭世！抱怨24小時工作、對戰賺不到錢

《寶可夢傳說Z-A》正式推出後，除了對戰、抓寶可夢、變裝等玩法外，許多玩家也在探索這座巨大的城市，尤其是通過和 NPC 對話來了解完整的城市歷史和一些傳說，這也是《寶可夢》系列的魅力之一。然而有玩家在對話之後，發現「密阿雷市」中的多數路人 NPC 都非常的厭世，說出來的話各種悲觀和消沉感，網友猜是：「開發者的求救」

這次 NPC 同樣有許多有趣的對話。（圖源：寶可夢傳說Z-A）

《寶可夢》系列中，除了主線外，通過支線任務也能了解到更多關於遊戲的世界觀或是傳說，甚至即便沒有任何任務，路人 NPC 的對話有時候也會透露一些意想不到的資訊、八卦和吐槽。甚至還有些 NPC 說出來的話，直接變成迷因，就像是水伊布的：「嘿！你知道嗎...」（Hey! Do you know...）。

而在「密阿雷市」雖然也有類似的資訊，但很多人發現，不論何種語言的遊戲，這次的路人 NPC 們似乎非常的厭世，像是：「迷路有什麼大不了的！我連人生的方向都迷失了」、「寶可夢也，好人也好，都是吃了睡，睡了吃而已啊」、「一大早就開始工作嗎？ 連續 24 小時工作並不是什麼值得炫耀的事情」、「這裡有那麼多人，我卻和誰都是非親非故」、「想靠寶可夢對戰來討生活，是很困難的」...等，幾乎許多對話都相當的讓人感到消沉。

許多網友看到後，都表示這代《寶可夢傳說Z-A》也太硬派寫實，和過去各種興奮的抓寶可夢不同，反而像是普通人，甚至是 GAME FREAK 員工的日常抱怨：「開發者的求救」、「這代裡面很多 NPC 說話都很嗆」、「太現實了...我有點不舒服」、「我從來不覺得製作寶可夢開心過」、「果然這款遊戲，時不時就會刺傷上班族呢」後來也有些老玩家補充，從以前 GAME FREAK 就很愛加入這種對話內容，只是這次的比例感覺更多而已。

