《寶可夢傳說ZA》掀起「玩命攝影社」風潮！捕捉最危險的緊張時刻
《寶可夢傳說Z-A》推出後，雖然場景建模簡陋到被許多玩家吐槽，但更精緻的玩家角色模型、豐富的服裝飾品選擇、功能更多的拍照模式，卻吸引無數玩家曬出各種有趣的照片。而近日，社群中出現一個名為「#寶可夢ZA玩命攝影社」的標籤，要玩家在被寶可夢攻擊前的瞬間拍下照片。
「#寶可夢ZA玩命攝影社」（#ポケモンZA命がけ写真部）風潮在 X（推特）上迅速蔓延。這股熱潮的核心玩法，如同名稱一樣，就是要玩家在遊戲中深陷各種超級危險地方拍照，像是主角被一群野生寶可夢攻擊前的一瞬間，拍下照片中的表情卻又非常鎮定或是愜意，帶來超現實或是下一秒就要說再見的感覺，有點類似迷因「to be continued...」。而這些充滿反差趣味的截圖與影片，也在社群引起迴響，甚至某些人的「危險」定義和你想像的很不一樣，有點充滿哲學的味道。
#ポケモンZA命がけ写真部 pic.twitter.com/YIn5a5dH0Y
— ささなき (@sasanaki_naki) October 27, 2025
當然會引起玩家跟風，最主要還是《寶可夢傳說》系列，訓練家是會被野生寶可夢的攻擊打倒的，尤其是面對一些體型龐大的「頭目」寶可夢時，那種被圍起來的緊張與刺激感十足，這種「生死一瞬間」與「從容自拍」的強烈對比，反而成為了一種幽默感。甚至還有些玩家會利用巧妙的攝影借位、角度等元素，拍出出看似危險的照片，像是要被暴鯉龍吞下的驚險瞬間，或是利用特定任務中 NPC 的求救對話框來營造喜劇效果，非常有意思。
#ポケモンZA命がけ写真部 pic.twitter.com/56hHvTh9QU
— やそ (@yaso_68) October 26, 2025
#ポケモンZA命がけ写真部 pic.twitter.com/uQSAbr4BAw
— 月見乃夜桜 (@tkm_n_yzkr) October 27, 2025
