《寶可夢傳說ZA》總監談還原「在法國生活的恐懼」，網笑：難怪開頭就被搶劫

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》已經發售，這次的舞台是早在本傳《寶可夢 X／Ｙ》中早就出現過的「密阿雷市」，但經過多年的發展，進行了「動都市再開發」，整體城市裡的花草樹木更多，還能見到充滿最新科技感的設備。而近日，有網友曬出《寶可夢傳說Z-A》總監栃木遙的訪談，原來在他認為生活在原型「法國」更讓人恐懼，結果卻掀起熱議。

最近有網友分享了一段栃木遙在「電擊Nintendo」雜誌中的訪談，他談到當年《寶可夢 X/Y》原版中的卡洛斯地區，沒有如實反映出在作為靈感來源的法國生活有多麼恐懼，所以他在《寶可夢傳說Z-A》內修正了這一點。

雖然沒有說明是修正了哪些地方，但玩過《寶可夢傳說Z-A》的人就猜測，主角來到密阿雷市後，沒多久行李就被搶走，很符合許多外國觀光客，經常在法國遇到搶劫犯的情況：「這位老兄真的說了，你一到法國，他就讓你體驗什麼叫被圍毆、搶劫，然後加入幫派」、「這是目前最誠實的說法」、「作為住在巴黎的人，我可以作證」、「遊戲開始前 10 分鐘，直接被搶劫」、「防流浪漢的椅子很寫實」、「基本上你來到法國，真的要小心自己的行李」、「難怪不買東西時，NPC 直接給你臭臉」、「這在巴黎太正常了」

