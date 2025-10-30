Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
《寶可夢傳說ZA》總監談還原「在法國生活的恐懼」，網笑：難怪開頭就被搶劫
《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》已經發售，這次的舞台是早在本傳《寶可夢 X／Ｙ》中早就出現過的「密阿雷市」，但經過多年的發展，進行了「動都市再開發」，整體城市裡的花草樹木更多，還能見到充滿最新科技感的設備。而近日，有網友曬出《寶可夢傳說Z-A》總監栃木遙的訪談，原來在他認為生活在原型「法國」更讓人恐懼，結果卻掀起熱議。
最近有網友分享了一段栃木遙在「電擊Nintendo」雜誌中的訪談，他談到當年《寶可夢 X/Y》原版中的卡洛斯地區，沒有如實反映出在作為靈感來源的法國生活有多麼恐懼，所以他在《寶可夢傳說Z-A》內修正了這一點。
雖然沒有說明是修正了哪些地方，但玩過《寶可夢傳說Z-A》的人就猜測，主角來到密阿雷市後，沒多久行李就被搶走，很符合許多外國觀光客，經常在法國遇到搶劫犯的情況：「這位老兄真的說了，你一到法國，他就讓你體驗什麼叫被圍毆、搶劫，然後加入幫派」、「這是目前最誠實的說法」、「作為住在巴黎的人，我可以作證」、「遊戲開始前 10 分鐘，直接被搶劫」、「防流浪漢的椅子很寫實」、「基本上你來到法國，真的要小心自己的行李」、「難怪不買東西時，NPC 直接給你臭臉」、「這在巴黎太正常了」
Director of “Pokémon Legends: Z-A” Haruka Tochigi spoke to Dengeki Nintendo about the design philosophy of the game:
“I felt that Kalos in the original Pokémon X and Y didn’t accurately reflect how terrifying it is to live in France. Legends: Z-A is meant to rectify that fact.” pic.twitter.com/w8I3xUtBD7
— Ultimari Damacy (@UltimaShadowX) October 28, 2025
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
OpenAI 正醞釀史詩級 IPO？估值或衝擊 1 萬億美元
OpenAI 剛剛完成的企業重組為上市掃清了障礙，而現在根據路透社收到的風聲，一場史詩級的 IPO 似乎已在醞釀當中，OpenAI 最終的估值或將達到 1 萬億美元。Yahoo Tech HK ・ 58 分鐘前
雙11優惠2025｜機場快綫車票優惠！香港站到機場只要$11起
要往返香港機場主要是機場快綫及機場巴士，但要直接快捷的話就一定揀選機場快綫。機場快綫價錢一向較貴，想平搭的話就要趁有優惠時搶先入手！Klook趁雙11優惠活動推出震撼優惠價，由香港站出發到機場的單程車票，折後每程只需$11～即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
Withings 發佈尿液掃描健康追蹤器 售價 350 美元
Withings 首次於兩年前的 CES 2023 公布其 U-Scan，這是一款可以安裝在廁所內的非侵入式裝 […]TechRitual ・ 1 天前
全球最精確移動原子鐘 15 億年內僅誤差 1 秒
全球最精確移動原子鐘 15 億年內僅誤差 1 秒TechRitual ・ 20 小時前
Xbox 營收暴跌 30%，「主機戰爭」結束？
微軟新公布的財報顯示，相比一年前同期 Xbox 的營收大跌了 30%，這一結果與公司新執行的主機漲價策略無關，加上之前《Halo: Campaign Evolved》登陸 PS 的消息，持續了二十餘年的「主機戰爭」或正式走向終結。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
LVMPD 公佈 Tesla Cybertruck 警車內部新片段
拉斯維加斯警察局（LVMPD）近日公開了一段新影片，展示了由億萬富翁 Ben Horowitz 和 Felic […]TechRitual ・ 4 小時前
比反派還討厭？《寶可夢傳說ZA》超Z隊好感度熱議，玩家「某人」借高利貸真的不行！
《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》已經發售 1 週，但關於遊戲中登場角色的討論熱度，已在玩家社群中持續延燒。而最近玩家陸續通關主線後，也在網路上分享了對劇中主要角色們的看法，其中就包含主角所在的「超Z隊」，一名主要夥伴在剛開始的帥氣形象雖然吸引了不少玩家的目光，然而隨著更多劇情的揭露，玩家對他的好感度卻直線下降，尤其是「借高利貸真的不行」的批評。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
8K 解像度一定好？劍橋研究：你不一定能看到 8K 的好處，觀賞距離、螢幕尺寸都有關係
《衛報》報導一項由劍橋大學（University of Cambridge）與 Meta Reality Labs 合作的研究，指出當螢幕尺寸與觀看距離進入「人眼解析度上限」後，再提高解析度（例如由 4K 升級到 8K）不會帶來可見差異；此上限以每視角度像素數 PPD（pixels per degree）量度，比傳統以 20/20 視力推算的 60 PPD 更高，但依然存在實際極限。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
任天堂沒騙你！研究證實《腦鍛鍊》每天半小時，大腦能延緩10年退化
《腦部鍛鍊》（脳トレ）系列，是由任天堂和日本神經科學家、教授川島隆太合作的一款特殊遊戲，最早在 2005 年於 NDS 上推出，後來也有在 Switch 上推出最新作。而近日，另一項最新的科學研究指出，過去風靡一時的任天堂《腦鍛鍊》系列遊戲，對於延緩大腦老化的效果可能遠超我們的想像。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
火鍋放題2025｜19間任食火鍋優惠合集！酒店級放題/低至$78位/半價任食潮汕牛肉
火鍋放題最近熱爆全城，近有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算打包帶走，引來全城熱議，有放題店更反應超快推出「放題外賣盒」抽水。2025年有更多火鍋店加入戰場，推出各具特色的任食打邊爐放題，好像$78位半自助任食火鍋，又有無限時火鍋放題，這次合集集齊多間火鍋放題優惠推介，保證令你目不暇給，內文更附網上訂座優惠連結，即睇：Yahoo Food ・ 12 小時前
關海山第四任妻子突離世 前一日曾打流感針
已故演員關海山（蝦叔）的第四任妻子曾娣蓉（蝦嫂），昨日（28日）突然離世，蝦叔徒弟艾威證師母死訊。他昨日收到蝦嫂兒子關可維的通知，指向來精神奕奕的蝦嫂於前一日打流感針後，昨早突感不適，送即院搶救，終搶救無效，不幸離世。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
長者裝修津貼2025｜政府資助最多8萬維修自住物業 申請資格、流程一覽
隨着樓宇日久失修，家中難免出現硬件問題，例如牆身滲水或發霉、地板老化等問題，甚至大廈需要進行「大維修」，如果要裝修翻新，花費相當龐大。有見及此，政府推出了「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，為年滿60歲或以上的合資格長者提供最高$80,000的資助，協助改善居住環境，提升生活質素。想了解如何申請這項實用津貼，把握機會為安樂窩進行全面維修升級，即睇下文了解申請條件及詳情！YAHOO著數 ・ 9 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 2 小時前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 7 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 4 小時前