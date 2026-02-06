《寶可夢 太陽&月亮》設計師大村祐介揭密：「究極異獸」源自以前被否決的廢案

過去曾經參與 2016 年第 7 世代《寶可夢 太陽&月亮》開發的設計師大村祐介，最近在社群 X（推特）上分享了「究極異獸」的設計秘辛。這群來自異次元的生物因外型與傳統寶可夢完全不同，初次登場以來就掀起過玩家熱烈討論。被認為這些生物「完全不像是寶可夢」，甚至還有種詭異的違和感。

究極異獸的設計曾掀起社群熱議。（圖源：Pokemon Portal 編輯合成）

大村祐介在文中解釋，設計「究極異獸」的核心概念，其實源自於更早以前藝術總監杉森建否決過的廢案。不難看出來，這些設計在當時確實不像寶可夢，也難怪後來大村祐介會反其道而行，回頭挖掘這些曾經失敗的構想，把這些「不像寶可夢」的特徵放大，變成牠們獨特的一種風格。

大村祐介還開玩笑的形容這些設計集就像是他怨念的集合體，當然他也強調自己這沒有恨杉森建。但許多網友認為，這種把設計師內心的不甘轉化為怪物的創作過程，確實也為遊戲中的究極異獸加入了一些真實感，更有不少人表示那些設計其實非常好看，詭異又迷人。