黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
《寶可夢 太陽&月亮》設計師大村祐介揭密：「究極異獸」源自以前被否決的廢案
過去曾經參與 2016 年第 7 世代《寶可夢 太陽&月亮》開發的設計師大村祐介，最近在社群 X（推特）上分享了「究極異獸」的設計秘辛。這群來自異次元的生物因外型與傳統寶可夢完全不同，初次登場以來就掀起過玩家熱烈討論。被認為這些生物「完全不像是寶可夢」，甚至還有種詭異的違和感。
大村祐介在文中解釋，設計「究極異獸」的核心概念，其實源自於更早以前藝術總監杉森建否決過的廢案。不難看出來，這些設計在當時確實不像寶可夢，也難怪後來大村祐介會反其道而行，回頭挖掘這些曾經失敗的構想，把這些「不像寶可夢」的特徵放大，變成牠們獨特的一種風格。
大村祐介還開玩笑的形容這些設計集就像是他怨念的集合體，當然他也強調自己這沒有恨杉森建。但許多網友認為，這種把設計師內心的不甘轉化為怪物的創作過程，確實也為遊戲中的究極異獸加入了一些真實感，更有不少人表示那些設計其實非常好看，詭異又迷人。
ウルトラビーストは、僕がそれまで杉森さんにNGを出されてきたデザインを思い出して、その理由を逆に利用しながらディレクションをした
なので僕の怨念の集合体みたいな側面もありましてこわいですね
杉森さんを憎んでいるということでは全然ないです
— 大村祐介 (@yusuke_omura) February 4, 2026
「SUPER BOMBERMAN COLLECTION」下載版發售！收錄包含「超級炸彈人」系列在內共計7款作品
KONAMI於2026年2月6日(五)發售了收錄包含「超級炸彈人」系列在內共計7款作品的合集遊戲「SUPER []
《我的英雄學院》又破紀錄！健力士世界紀錄認證接棒《咒術迴戰》成「全球最受歡迎動漫」
自從 2014 年開始連載，雖然漫畫與動畫版均已完結，但日本超人氣動漫《我的英雄學院》至今仍然是全球最成功的動漫作品之一，相關討論總會掀起全球粉絲的討論與熱潮。而現在，《我的英雄學院》又締造新紀錄，日前健力士世界紀錄官方正式認證，在今年 1 月 9 日時，《我的英雄學院》成功拿下健力士世界紀錄認證：「2025 年全球最受歡迎動畫」，成為又一部獲此殊榮的日本動漫作品。
新款八達通機專屬新年遊戲！「一嘟即發」贏最高 $28 獎賞！即睇商戶加碼優惠攻略
農曆新年將至，八達通今年大玩新意思！宣佈推出全新農曆新年推廣活動 —— 八達通「一嘟即發」新春獎賞。除了有電台主持黃正宜 (阿正) 驚喜聲演助陣，用戶只要在指定期間消費滿額，即有機會獲得即時現金回贈，更有超過 20 間零售及餐飲商戶提供限定優惠，讓市民在馬年「一嘟」發大財！
AI基建競賽如火如荼 科技巨頭資本支出規模急劇攀升
【彭博】— 根據美國四大科技公司的最新預測，2026年合計資本支出將達到約6500億美元，這令人瞠目的資金將投向新建數據中心，以及包括人工智能(AI)晶片、網絡線纜、備用發電機在內的一長串設備。
研究人員發現調整成分比例可改變量子超導體性質
芝加哥普利茲克分子工程學院（UChicago PME）與西維吉尼亞大學（WVU）研究人員的合作努力，帶來了一種新方法，可以通過簡單調整材料成分比例來切換材料的量子特性。這一方法可以有效地作為工程異常量子相的控制旋鈕，特別是在拓撲超導體等材料中。 目前，全球最快的超級計算機在執行藥物發現或解決氣候變化等複雜計算時，表現出意外的不足。科學家們因此正在開發量子計算機，能在幾分鐘內解決今天的超級計算機需...
《遊戲王：大師決鬥》初代高中生王者誕生！隊伍「@イグニ☆'S」登上 209 支隊伍之巔
科樂美數位娛樂株式會社於 2026 年 2 月 1 日（日）舉辦了「遊戲王：大師決鬥 高中生日本第一決定戰」決 []
消委會十大消費新聞選舉︱「啟德體育園啟用」登榜首 熱氣球節被封「最離譜」新聞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】消費者委員會今日（5 日）公布「 2025 年十大消費新聞」投票結果，活動共吸引 13,024 名市民參與。去年初啟用的啟德體育園在不足半年內吸引逾百萬人次入場，憑 5,515 票成為榜首新聞，同時以 7,530 票獲選為「最抵讚」消費新聞，成為今屆投票的雙料冠軍。
ASUS ExpertBook P1 系列登陸香港，限時優惠，最高減 HK$4,110
文章來源：Qooah.com ASUS 最近為香港的企業和專業用戶帶來了一款很實用的新品 —— 專為商務設計的 ExpertBook P1403 與 P1503 手提電腦。 P1 系列不僅輕巧耐用，還特別加入了 AI 會議功能與企業級安全防護，適合追求高效辦公的職場人士。馬年新氣象，ASUS Store 官方網店在2月份推出優惠活動，精選產品折扣高達 HK$4,110，並贈送 Marshall Emerton II 藍牙喇叭，為新年工作增添一份好聲音。ASUS ExpertBook P1403 與 P1503 建議零售價為 HK$5,998 及 HK$6,098。即日起於 ASUS Store 官方網店、ASUS Pro Shop、豐澤及 DCL (澳門) 現貨發售。 ExpertBook P1 系列提供 14吋或 15.6吋全高清屏幕尺寸，將高效能與日常所需的實用性緊密結合，設計十分務實。這款 Notebook 的起始重量僅為 1.4kg，非常便於攜帶。它內置了獨特的 ASUS AI ExpertMeet 智能工具， AI 助手可以實時翻譯、區分不同發言者並自動生成會議摘要，極大簡化
香港製造｜前律師創辦 N.I.P 無名氏氈酒奪世界雙金獎！全新「貓茶鴛鴦 Gin」登場 鰂魚涌酒廠揭秘
一支來自鰂魚涌工廈的氈酒，竟然揚威國際，奪得被譽為「烈酒界奧斯卡」的最高殊榮！香港手工氈酒品牌 N.I.P 無名氏 由兩位本地「無名氏」——前律師 Nic Law 與品牌顧問 Jeremy Li 創立，憑著對本土風味的極致追求，剛於 2025 年三藩市世界烈酒大賽中勇奪 雙金獎 (Double Gold Medal)，正式奠定「全港獲獎最多氈酒品牌」的地位。除了威水史，品牌更宣布將於 2026 年推出充滿港式情懷的全新「貓茶氈酒」，即睇這間香港蒸餾酒廠的傳奇故事！
LG優惠｜LG 寵物家電額外 95 折，$1,809 入手寵物專用空氣清新機，徹底淨化寵物異味！
家中有毛孩，心情可以好治癒，但空氣中很容易就夾雜了貓砂味、狗狗身上的味道、潮濕天的霉味，加上飛絮毛髮和皮屑，客廳、睡房好容易變成隱形異味集中地。如果有寵家庭想改善室內空氣質素，用寵物專用空氣清新機一定最合適。
東京再發出流感警報｜乙型流感個案激增！遊日防疫貼士＋當地求診須知
天氣忽冷忽熱，正是流感肆虐的時候！由於乙型流感個案激增，日本東京都政府正式向公眾發出流感警報。若你正計劃到東京旅遊，絕對要做好防疫措施，玩得開心又安心。
Sydney Sweeney違法擅闖地標宣傳胸圍 被懷疑造假？
【on.cc東網專訊】美國性感女神Sydney Sweeney為了宣傳首度推出的胸圍品牌早前公然犯法夜闖洛杉磯地標「荷里活」招牌，而擁有「荷里活」招牌的「荷里活商會」方面近日作回應，商會主席表示深信Sydney必定是利用電腦技術來製作整條片。
任天堂可能不再堅持Switch 2不漲價？財報揭毛利率下降，社長：「審慎研議決定要不要」
日前日本遊戲巨頭任天堂公布了最新財報，確認去年 6 月份發行的次世代主機 Nintendo Switch 2 大獲成功，2025 全年賣出超過 1700 萬台，也讓任天堂從去年 4 月開始到 12 月間的純收益達到 3588 億日圓（約 720 億元新台幣），同期成長超過 50%。不過，雖然財報成績如此亮眼，但任天堂社長古川俊太郎也坦承毛利率有所下降，並且將會審慎評估記憶體庫存的壓力，才能確認是否要上調 Switch 2 的售價。
美國首款固態電池計劃將應用於 Karma 汽車，續航超過 400 公里
Factorial Energy 正在邁出重要一步，希望將固態電池帶入美國市場。據報導，這家美國電池開發商於 2 月 5 日宣布啟動其首個商業固態電池計劃，將其 FEST（Factorial Electrolyte System Technology）電池整合到 Karma Automotive 的超豪華電動車中。該合作將首先在 Karma Kaveya，全電動超跑上展現。Kaveya 的性能承諾...
特朗普政策衝擊加劇 美參議員警告農業面臨「大規模崩潰」風險
美國參議院農業委員會主席周二 (3 日) 警告，在特朗普政府的貿易關稅與驅逐移民等政策影響下，美國農民正遭受巨大損失。同時，20 多位產業領袖表示，整體產業正處於「危險境地」。
HP、Dell、Acer、華碩考慮國產 RAM！AI 浪潮引發全球缺貨，2026 買筆電要認準「國產雙雄」？
繼長江存儲 YMTC 的 SSD 在性價比市場大放異彩後，下一個進入全球供應鏈的中國存儲巨頭將是長鑫存儲 CXMT。根據《日經亞洲》2 月 5 日的最新報導，受惠於 AI 基礎建設瘋狂吸納產能，全球 DRAM 出現嚴重短缺。為了分散風險與降低成本，惠普 (HP)、戴爾 (Dell)、宏碁 (Acer) 及 華碩 (Asus) 等四大電腦品牌，正計劃首次採用長鑫存儲的晶片。
