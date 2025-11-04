低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
《寶可夢ZA》主角剛出獄？連黑道都不怕超詭異，網推測：像更生人！
《寶可夢傳說Z-A》發售辦個多月，關於本作的討論度、二創仍然居高不下，其中有不少都是關於本作新登場的 NPC 們，因為各有特色受到玩家們的喜愛，當然也有因為借錢被討厭的人。有趣的是，關於主角身份的各種猜測同樣層出不窮，其中一個「主角剛出獄」的有趣推論，更是在社群上引發討論。
日本網友 たつ 繪製的短篇漫畫，描繪了從 NPC 角度看主角的第一印象。主角登場時就穿著簡單的白襯衫，身上更只帶了 1 萬元的現金，並且沒有預訂任何飯店，甚至連一隻寶可夢都沒有就隻身來到繁華的密阿雷市。加上行李中還有 100 顆精靈球（遊戲序號送的），讓人感覺很可怕。
最後に開始5秒ぐらいのネタバレなタイプ pic.twitter.com/nbxTks8My4
— たつ (@tatu_wani) November 1, 2025
這讓許多網友認為《寶可夢傳說Z-A》主角真的很詭異，以前主角都是從家中出發冒險，或是被某神丟到過去強迫冒險，這次卻像是一個沒有任何目的的人，只是單純的來到密阿雷市：「這根本就是『你到底是來幹嘛的』一樣」、「這是桐生一馬癌症死後轉生而成的樣子…」、「數位版主角」、「面對黑道一點也不怕，像剛從監獄出來，讓人毛骨悚然」、「感覺是遇到什麼事情，跑過來避難的」、「這主角可以在防流浪漢地長椅上睡覺，根本不正常」、「很有以前電視劇到處漂泊的瀟灑人生」
ZA、結局主人公が1番謎だった
予めの宿も決めないまま鞄1つでミアレ来て長期滞在可能、現地で急な活動が決まってもフルコミット出来て元々の予定があったようにも見えない、全て捨てて逃げて来た？ってくらいの身軽さ謎すぎる…Youは何しにミアレへ…#ポケモンレジェンズZA pic.twitter.com/sJZSnMNQ1D
— 水上侑｜eスポーツキャスター (@Fuuhi78) October 29, 2025
