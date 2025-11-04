《寶可夢ZA》主角剛出獄？連黑道都不怕超詭異，網推測：像更生人！

《寶可夢傳說Z-A》發售辦個多月，關於本作的討論度、二創仍然居高不下，其中有不少都是關於本作新登場的 NPC 們，因為各有特色受到玩家們的喜愛，當然也有因為借錢被討厭的人。有趣的是，關於主角身份的各種猜測同樣層出不窮，其中一個「主角剛出獄」的有趣推論，更是在社群上引發討論。

主角幾乎什麼都沒有帶的跑來冒險。（圖源：寶可夢傳說Z-A）

日本網友 たつ 繪製的短篇漫畫，描繪了從 NPC 角度看主角的第一印象。主角登場時就穿著簡單的白襯衫，身上更只帶了 1 萬元的現金，並且沒有預訂任何飯店，甚至連一隻寶可夢都沒有就隻身來到繁華的密阿雷市。加上行李中還有 100 顆精靈球（遊戲序號送的），讓人感覺很可怕。

這讓許多網友認為《寶可夢傳說Z-A》主角真的很詭異，以前主角都是從家中出發冒險，或是被某神丟到過去強迫冒險，這次卻像是一個沒有任何目的的人，只是單純的來到密阿雷市：「這根本就是『你到底是來幹嘛的』一樣」、「這是桐生一馬癌症死後轉生而成的樣子…」、「數位版主角」、「面對黑道一點也不怕，像剛從監獄出來，讓人毛骨悚然」、「感覺是遇到什麼事情，跑過來避難的」、「這主角可以在防流浪漢地長椅上睡覺，根本不正常」、「很有以前電視劇到處漂泊的瀟灑人生」

