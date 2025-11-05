《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲

有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。

林尚武畢業於浸會學院（現稱浸會大學），及後加入香港話劇團，除了舞台劇、電影，亦演出過多齣劇集，於1989年加盟無綫電視。

林尚武參演過40多部劇集，首部劇集是《燃燒歲月》，飾演清末太監御廚「蒲公公」，其他代表作還有《橫財三千萬》、《月兒彎彎照九州》、《人在邊緣》、《同居三人組》、《蜀山奇俠之仙侶奇緣》、《武尊少林》、《壹號皇庭II》、《壹號皇庭III》，還有於94年版《射鵰英雄傳》飾演丘處機。林尚武1996年離開無綫後，就鮮有公開露面。

林尚武於94年版《射鵰英雄傳》飾演丘處機

2017年，林尚武現身一個舞台劇慈善場，當時的他身形消瘦，要佩戴助聽器。他在1994年患上鼻咽癌，抗癌超過20年，要長期覆診控制病情。林尚武於2004年因感冒菌入耳導致右耳失聰，又在2009年他患上嚴重偏頭痛，被迫解散由他成立的「如林服務社」劇團。2013年他獲「十大再生勇士」頒發傑出生命獎。