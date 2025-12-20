《尋秦記》「滕翼大哥」黃文標為追演員夢狂打工兼職賣魚 遺憾家母沒法見證置業成家

電影版《尋秦記》上映在即，令TVB劇集《尋秦記》再度成為討論熱話，當中飾演項少龍（古天樂飾）結拜兄弟的滕翼（黃文標飾）近日獲網民大讚外表冷酷的他被野生捕獲時非常友善親民。

電影版《尋秦記》預告片截圖

網民最近於社交平台分享野生捕獲資深演員黃文標的經歷，網民說：

「大約一年前係（喺）商場撞到黃文標先生

當時一時醒唔起點樣稱呼佢

猶豫咗一陣但覺得機會難得

最後走埋去細細聲問佢

『請問係咪尋秦記嘅滕翼大哥』

『可唔可以同你影相』

佢就好nice咁同我影相

能夠見到健康又精神嘅滕翼大哥真係好」

資深演員黃文標自1989年加入TVB藝員訓練班，外表冷酷的他經常飾演惡人、反派角色，岀現率甚高而成功令觀眾留下深刻印象。他於2012年離巢TVB，以自由身身份一邊做其他兼職包括運送魚類、市場銷售工作等賺錢，一邊繼續追逐演員夢。他曾透露自己與比他年輕24歲的前女友在拍拖9年後，因第三者介入、經濟狀況不佳、與對方媽媽關係不好而分手收場。不過，最令他遺憾的是未能在自己的媽媽生前置業及成家，沒法了解家母的心願。

網民分享野生捕獲黃文標的經歷